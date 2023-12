Puigdemont advierte a Sánchez de "consecuencias nunca agradables" si no "cumple las promesas"

Cara a cara entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. El expresidente de la Generalitat y eurodiputado ha afeado a Sánchez que no haya impulsado más el uso del catalán en las instituciones europeas y no haya logrado que no sea oficial en la UE.

En castellano, al no poder utilizar el catalán en el Parlamento, Puigdemont ha advertido a Sánchez, sentado a sólo unos metros de él, que ya sea por "miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables".

De esta forma, el líder de Junts ha vuelto a amenazar al PSOE con romper la estabilidad de su Gobierno si incumple los compromisos alcanzados para su investidura durante la sesión del Parlamento Europeo de balance de la Presidencia Española de la UE. Minutos después, en su turno de réplica, Sánchez le ha pedido transitar por "la vía de la política, la negociación y la Constitución" para superar definitivamente la situación vivida en Cataluña años atrás.

[Bruselas estima en 132 millones al año el coste de reconocer catalán, gallego y euskera en la UE]

"Hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán", ha afirmado el eurodiputado de Junts, que no tiene permitido usar el catalán en la cámara.

Puigdemont ha denunciado que "nuestra libertad de expresión" en el Parlamento Europeo "vale menos que la suya" al no lograr que el catalán sea lengua oficial en la UE durante la Presidencia española del Consejo de la UE.

"Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren, si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", le ha dicho en una brevísima intervención de apenas un minuto.

[Ni Letonia apoya al catalán en la UE: "No es ahora mismo nuestro principal problema"]

El expresidente catalán ha señalado que "el problema de Europa nunca han sido las promesas, el problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas porque del incumplimiento nace la desconfianza", un nuevo aviso que Sánchez ha escuchado a sólo unos metros de él.

El balance de la Presidencia española del Consejo ante la Eurocámara ha supuesto la primera vez que Sánchez y Puigdemont comparten sala de manera pública desde que el líder independentista catalán huyera a Bélgica en octubre de 2017 tras el referéndum ilegal.

La réplica de Pedro Sánchez

Tras estas palabras, Sánchez ha llamado a Puigdemont a seguir trabajando "por la vía del diálogo, la negociación y la Constitución" y

Además, ha defendido la Ley de Amnistía ante el líder de Junts como "un paso importante en la buena dirección" y se ha comprometido a seguir promoviendo el uso del catalán, después de la queja pública de Puigdemont.

"Desde luego, también puedo garantizarles que vamos a continuar promoviendo el uso de lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución y que expresan el sentir y las emociones de 13 millones de habitantes en nuestro país", ha dicho.

Sánchez ha aprovechado su intervención para defender la democracia y el Estado de Derecho en España y ha rechazado que la Ley de Amnistía que beneficiará a los implicados del procés vaya a socavar la calidad democrática del país.

Sigue los temas que te interesan