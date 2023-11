Pedro J. en TardeAR: "Si Sánchez no acepta un referéndum sobre la amnistía, las europeas serán su referéndum"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado en la tertulia del programa vespertino de Telecinco TardeAR en el que ha analizado la investidura que se está celebrando en el Congreso de los Diputados y que a priori, convertirá a Pedro Sánchez en próximo presidente del Gobierno.

Pedro J. ha querido destacar la primera frase del discurso de Pedro Sánchez "o la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia", para añadir que en un sistema democrático "la seguridad no la proporcionan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no son los antidisturbios de Marlaska, ni los audaces espías del CNI y tampoco lo son los soldados de Robles" para el director de EL ESPAÑOL, la seguridad "estriba en la confianza de los gobernados en los gobernantes" y ha añadido a su explicación ante Ana Rosa que "esa confianza se basa en la presunción de veracidad de quien ejerce la primera magistratura del poder ejecutivo".

En su intervención, el director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que "Sánchez va a revalidar su poder a lomos de un engaño y en base a un engaño", después de ver las intervenciones de los líderes de los principales partidos en el Congreso.

El director de El Español, Pedro J. Ramírez, interviene en el programa 'TardeAR' de Telecinco

Pedro J. ha querido destacar y reivindicar que estamos ante una "investidura legítima e impecablemente constitucional y eso le proporciona la 'potestas' pero no va a tener la 'autoritas'" además ha asegurado que los ciudadanos que tengan "cierta ecuanimidad y que no tengan intereses en que gobierne uno u otro simplemente tendrán que recordar" lo que dijo Sánchez sobre la amnistía antes y las que ha hecho.

Durante su discurso, Sánchez, como ya había dicho en otras ocasiones con la amnistía ha vuelto a decir que "de la necesidad, virtud" y en este punto, Pedro J. ha querido destacar que lo que quiere "decir es con tu necesidad nos impones lo que dices que va a ser una virtud y que en realidad va a suponer un castigo para los españoles".

Las circunstancias son las que son, decía el candidato a la presidencia del Gobierno y a lo que el director de EL ESPAÑOL ha querido matizar diciendo "quieres decir tus circunstancias son las que son".

Un referéndum

Pedro J. ha vuelto a insistir en que la investidura de Pedro Sánchez es "legítima pero en base a un engaño" y asegura que "solo se puede resolver de nuevo con las urnas", algo que Sánchez ya ha descartado al llegar a acuerdos con Junts e independentistas.

El presidente del Gobierno "ha descartado repetir unas elecciones con las cartas bocarriba defendiendo que la amnistía es constitucional y conveniente" y Pedro J. propone que ante la no repetición electoral "podría hacer un referéndum ya que ha habido uno en PSOE, Podemos, Junts o ERC y así preguntar a los si respaldamos sus acuerdos con Junts y su Ley de Amnistía".

Porque como ha recordado a Ana Rosa, "cuando Felipe González cambio su opinión sobre la OTAN nos consultó a los españoles y consiguió que cambiáramos de opinión: que la mayoría que respaldó su 'no' a la OTAN, respaldase su 'sí' a la OTAN".

Pero ante las negativas de Pedro Sánchez de unas nuevas elecciones o un referéndum, "no quedará más remedio que convertir las elecciones europeas en un referéndum sobre Sánchez" y aquí cree Pedro J. que "ese debería ser el afán de la oposición en vez de hacer escraches en Ferraz o lamentar que, por primera vez, quien gobierna es el que no ha ganado las elecciones" porque para el director de EL ESPAÑOL "ese argumento es malísimo, la mayoría parlamentaria es lo que cuenta y Sánchez lo tiene pero en base a un engaño".

"Nixon no se tuvo que ir por los delitos cometidos si no por haber mentido. Aquí somos más laxos con la verdad y la mentira" pero pide no ser tan laxos con quien "hizo campaña contra la amnistía" para que llegue a la presidencia "respaldando" la amnistía. "El pueblo tiene que pronunciarse sobre eso", ha concluido Pedro J.

