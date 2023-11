Sánchez defiende en el Congreso la amnistía "en nombre de España": "Es buena para la economía"

El candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, tardó una hora y 25 minutos en decir la palabra "amnistía" -la única medida que le abre la puerta de vuelta a la Moncloa-, en su discurso de investidura.

Desde las 13.04 que empezó a hablar, había atizado durante media hora al PP, enumerado sus compromisos económicos y políticos para la nueva legislatura... y a las 13.29 se sonrió y defendió "en nombre de España" la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de implicados en el procés de 2017, entre otras cosas, porque "es buena para la economía de España".

Es un argumento nuevo entre las razones ya esbozadas en las últimas semanas: "Hacer de la necesidad virtud", o "las circunstancias son las que son" o incluso "para evitar un gobierno reaccionario del PP y Vox que nos llevaría al pasado".

Desde que reconoció que la estaba negociando con los independentistas y desde que la defiende, tras el pacto con ERC, primero, y con Junts, después el candidato y sus ministros en funciones habían dicho estas cosas.

El pasaje sobre Cataluña era uno de los últimos de su discurso, y ya con la audiencia del Congreso algo cansada. Pero las palabras del presidente despertaron a la concurrencia y soliviantaron a la oposición. Tanto que la bancada popular y la de Vox prorrumpió en algunos gritos de indignación y Sánchez se sonrió, sarcástico: "Hay que ver, todos estaban esperando a este pasaje de mi discurso y ahora no paran de hablar".

Los aplausos y las risas del resto del Congreso ante la ocurrencia de Sánchez cerraron el impasse.

Y entonces, el líder del PSOE desarrolló su afirmación.

Pero que "es buena para la economía" es una novedad, basada, según desplegó en su discurso, en que "dará estabilidad", no sólo a su Gobierno, sino al territorio y sus posibilidades de desarrollo, y en que "hasta las empresas, sus patrones", los del PP y de Vox, se entiende, "saben que la amnistía será buena para la economía del país".

Por eso, Sánchez reclamó al PP de Alberto Núñez Feijóo que "no se deje arrastrar por Vox" y tenga "un mínimo de sentido de Estado". Y por eso, reconociendo que esa demanda "es muy difícil", diagnosticó que, en realidad, "a las derechas no les importa la amnistía, sino que gobernemos".

Según el líder del PSOE y candidato a la reelección, el principal problema de que se vaya a aprobar la amnistía en el Congreso es que eso reúne a su mayoría de Gobierno. Y que "el PP y Vox no aceptan el resultado electoral del 23-J" como, dijo, nunca hace la derecha "si no gobierna" ella.

"Porque no quieren que subamos el salario mínimo, ni que luchemos por la igualdad de hombres y mujeres", sostuvo señalando al PP. "No quieren que atendamos a las personas migrantes ni a las LGTBI", proclamó acusando a Vox. "No quieren que garanticemos las pensiones, reforcemos la sanidad o garanticemos la educación", remachó cerrando el círculo de las dicotomías.

Porque de eso fue todo su discurso: de una cosa o la otra, del "avance" o lo "retrógrado"; de la "convivencia" o el "enfrentamiento"; de unas "recetas caducas" o las que "deben dar respuesta a los retos inaplazables del mundo"; de él como garante de "esas respuestas" o "el fin de la democracia" que traería no abordarlas a su modo.

La investidura

Sánchez será investido presidente previsiblemente en la primera votación, que se celebrará de forma nominal el jueves, al concluir el debate. Ha logrado reunir el apoyo de 179 diputados, gracias a los pactos suscritos por el PSOE con Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC.

Sólo si no alcanzara la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados, se celebraría una segunda votación transcurridas 48 horas, en la que se le bastaría obtener mayoría simple (es decir, más síes que noes).

El debate de investidura se celebra con el Congreso de los Diputados protegido por un fuerte dispositivo policial de cerca de 1.300 agentes, debido a las protestas que se desarrollan desde hace dos semanas en torno a la sede socialista de Ferraz. Decenas de manifestantes rodeaban las calles aledañas al Congreso desde primera hora de este miércoles.

La decisión de Pedro Sánchez de amnistiar a cientos de independentistas, para satisfacer a Junts y ERC, ha provocado además la protesta unánime de todas las asociaciones de jueces y fiscales, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la sala de gobierno del Tribunal Supremo. Desde el martes, más de 800 jueces y fiscales han protagonizado también actos de protesta ante sus sedes judiciales en distintas provincias de España.

