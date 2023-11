Zapatero asegura que la UE no vetará la Amnistía y lamenta que Feijóo no se comporte como demócrata

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero asegura de que la campaña del Partido Popular para internacionalizar su rechazo a la Ley de Amnistía es una "insensatez que no tiene límites" y está convencido de que esta norma "no tendrá ningún recorrido ni reproche" por parte de la Unión Europea porque la amnistía es "una pieza jurídica muy poderosa".

Zapatero afirma, además, que en Europa observan esta actitud del PP con cierta incredulidad porque "no entienden cómo el centro-derecha español está derivando hacia el trumpismo y la exageración".

También lamenta que en la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "no se comporten como demócratas" en lo referente a la Ley de Amnistía, actitud, ha explicado, que no le sorprende al recordar la falta de consenso con la derecha en el fin de la violencia con ETA cuando él era presidente del Gobierno.

[Siga en directo el debate de investidura de Pedro Sánchez]

"Si no hubo consenso con la derecha en el fin de la violencia con ETA, que era algo mucho más grave, no me extraña que ahora no se comporten como demócratas. Sería muy positivo que hubiera consenso", ha dicho este miércoles en la SER.

Una norma "valiente e inteligente"

Zapatero ha defendido la amnistía como una norma "valiente e inteligente". "Y lo vamos a comprobar con el tiempo", ha insistido, y ha remarcado que se trata de "una pieza jurídica muy poderosa" que se utiliza por "una causa objetiva que son los hechos excepcionales de 2017" y con la finalidad de lograr una "reconciliación" con Cataluña" y "recuperar los escenarios de la política para abordar una desafección profunda y de conflicto, que llevó al peor momento de 2017".

"No se puede hacer cualquier amnistía. Esta es una ley singular, proporcional, motivado y respetuosa con el Código Penal. Yo siempre fui partidario de esto", ha afirmado para dejar claro que "va a ser una gran herramienta".

🎙️ José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la #leydeamnistía: "Me parece una pieza jurídica muy poderosa" pic.twitter.com/oHOf5tXkVs — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 15, 2023

En esta línea, el expresidente socialista ha recordado que la contribución más clara a la "mejoría" de la convivencia en Cataluña "han sido los indultos" ya que, gracias a ellos, el PSOE ha podido llegar a acuerdos con los independentistas en la anterior legislatura. "Nunca se va a equivocar la democracia con la generosidad, la política y el diálogo", ha opinado.

[Sánchez llega al Congreso con mayoría absoluta pero con la mayor contestación social a una investidura]

Por ello, considera que en el futuro se podrá decir que "bajo el Gobierno de Sánchez llegamos a un proceso de cohesión y reencuentro con Cataluña", al igual que se puede decir que con su Gobierno se acabó con ETA.

A la pregunta de si el Gobierno se equivocaba cuando decía que la Ley de Amnistía no era constitucional, Zapatero ha explicado que entonces los socialistas se referían a la amnistía "propuesta por los independentistas", pero además, ha reconocido, que en ese momento había una "especie de inercia" y no se reflexionaba a fondo sobre lo que constitucionalmente "se puede o no puede hacer".

Sobre la reacción del PP a la Ley de Amnistía, Zapatero no ve posibilidad de consenso con la derecha sobre esta norma aunque considera que sería "deseable" que el PP se comportara como hizo el PSOE en la lucha contra ETA, "dándoles un pacto, o en la crisis de 2017, cuando Pedro Sánchez apoyó el artículo 155".

Sigue los temas que te interesan