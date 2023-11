Abascal amenaza a Feijóo con romper en toda España si el PP no bloquea la amnistía en el Senado

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al PP de Alberto Núñez Feijóo que use su mayoría en el Senado para bloquear la tramitación de la Ley de Amnistía. De lo contrario, ha amenazado con romper los gobiernos de coalición que ambos partidos comparten en el resto de España.

"Tiene la obligación moral de hacerlo. De lo contrario, colaboraría con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de instituciones. Nos lo pondría muy difícil", ha dicho Abascal desde la Tribuna del Congreso de los Diputados, este miércoles, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Estas palabras dejan al PP en una situación relativamente compleja. Los populares ya se han mostrado favorables a torpedear la Ley de Amnistía en el Senado, pero no tienen claro que puedan hacer algo más allá de retrasar su aprobación.

Abascal también ha pedido ayuda al PP para intentar ilegalizar a los partidos independentistas catalanes de Junts y ERC. De hecho, minutos después de que el presidente del partido lo verbalizara, desde la formación han anunciado que han registrado una moción para debatir la ilegalización de ambas formaciones en la Cámara Alta.

Entre los argumentos, destacan que la llamada Ley de Partidos contempla la ilegalización de los mismos cuando "complementen y apoyen políticamente la acción de organizaciones terroristas", en referencia a las acciones llevadas a cabo por los CDR y por Tsunami Democratic.

La participación de Abascal en el debate de investidura de este miércoles ha sido una de las más broncas de la jornada. Ha acusado al presidente del Gobierno en funciones y candidato a revalidar su puesto de estar directamente preparando un golpe de Estado.

"Más de 176 diputados avalarán una investidura que destruye la autoridad de esta Cámara y darán mañana [en la votación] el primer paso para un golpe a la nación, para un golpe de Estado, un golpe a la Constitución e iniciar el fin de la democracia y la abolición del Estado de derecho", ha asegurado.

"Pasará a la historia, como quería, pero en el listado de personas nefastas", ha dicho Abascal, que ha calificado a Sánchez como "un personaje capaz de todo con tal de aferrarse a un sillón del que es indigno". "El único banquillo que se merece es el de los acusados", ha seguido.

Compara a Sánchez con Hitler

Haciendo una referencia velada a Émile Zola, Abascal ha entonado su particular "yo acuso". "Yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Sánchez de preparar un golpe en convivencia de las minorías separatistas", ha dicho, asegurando que el "golpe de Estado no es retórica, no es inflamación, es el camino que ha emprendido el PSOE".

"Es el inicio de una tiranía", ha dicho, y ha asegurado que es importante que quienes se oponen a ese golpe adopten las medidas necesarias "por dolorosas y arriesgadas que sean". No es la primera vez que Abascal hace unas declaraciones en las que parece llamar a una especie de levantamiento.

El presidente de Vox, entonces, ha comparado a Sánchez con Adolf Hitler. Lo ha hecho respondiendo a las palabras de Sánchez, que dijo que en España hay "una dictadura de los votos". "Hitler también llegó al poder tras unas elecciones. Con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos criminales de la historia".

Eso sí, ha dicho que Hitler mintió menos de lo que está mintiendo Sánchez. "El socialista alemán mintió menos a sus electores que el español, porque anunció que quería acabar con la dictadura de Weimar".

Tras esas declaraciones, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha interrumpido a Abascal y le ha pedido que retire sus palabras para que no consten en el Diario de Sesiones. El líder de Vox ha rechazado hacerlo y ha seguido atacando a Sánchez.

Tras recordar que numerosos dirigentes socialistas criticaron la amnistía y ahora la defienden, le ha preguntado al presidente en funciones que "¿De dónde se ha escapado?". Le ha dicho que "desconocer los problemas de conciencia de esa manera está diagnosticado" y le ha dicho que "pida una cita" en el psicólogo.

