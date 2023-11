Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción política" y sentencia: "A usted la Historia no le amnistiará"

"Cita autorizada". Con una retahíla de frases de la hemeroteca de Pedro Sánchez ha iniciado Alberto Núñez Feijóo su intervención en el debate de investidura de este miércoles, evidenciando las contradicciones del candidato socialista. Todo para sentenciarle, cuarenta minutos después, con un vaticinio: "A usted la Historia no le amnistiará".

Entremedias, el líder popular ha acusado al presidente en funciones de practicar "corrupción política". Porque "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre", porque Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie". "Lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos", ha censurado.

Con el eco de los cientos de miles, sino millones, de manifestantes que se echaron a las calles de toda España este domingo para clamar contra los pactos del PSOE con Junts y ERC, Feijóo ha avisado a Sánchez y sus socios: "Sé que necesitan la resignación del pueblo español, se equivocan; esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener".

Acto seguido, el presidente de los populares ha justificado el voto en contra del PP a la reelección de Sánchez, centrándose especialmente las cesiones a los independentistas: "No a la amnistía, no a ignorar a las víctimas del separatismo, no a borrar los delitos de corrupción y terrorismo; no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos; no a sesiones pagadas con cien mil millones de euros de los trabajadores; no a Bildu, no a que unos pocos decidan por el conjunto, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles".

Consciente de que el presidente en funciones saldrá reelegido mañana, pese al rechazo que han generado sus alianzas, Feijóo ha incidido en que los votantes socialistas "se sienten víctimas de un gran engaño". En su opinión, los electores del PSOE "no volverían" a respaldarle "si le diesen la opción de votar lo que está haciendo". "Jamás aceptarían vender sus derechos, el fruto de sus impuestos, por su dignidad", ha recalcado.

En cuanto al argumento del "somos más" que reitera Sánchez a cada instante, para asegurar que su investidura se construye en una mayoría social fruto de las urnas, el líder popular ha matizado: "Es falso, no permite que los españoles nos expresemos en unas nuevas elecciones con toda la información; se agarran a la investidura, a sacarla como sea, porque es consciente de que sin ella ustedes no serían nada".

Una vez recitado otro ramillete de frases que confrontan al Sánchez de antaño con el de hogaño, Feijóo ha reconocido que el resultado "es el mismo", porque el candidato socialista "ni se inmuta por eso", ya que "para inmutarse le haría falta pudor". En cualquier caso, el líder popular ha explicado que trae a colación estos "engaños" porque evidencian que en Sánchez "no hay límites, ni los habrá" para "satisfacer" su "ambición personal".

