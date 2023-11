Irene Montero, ante su final como ministra: de no aplaudir a Sánchez a reírse con la pulla de Feijóo

Este miércoles 15 de noviembre se ha celebrado en el Congreso de los Diputados la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, candidato a la reelección como presidente del Gobierno. El líder del PSOE tomó la palabra y fue replicado por su gran rival, Alberto Núñez Feijóo, quien le lanzó una de las pullas más sonadas de todas las comparecencias que se produjeron a lo largo del día.

El máximo representante del Partido Popular atacó en uno de los puntos que más le duele a la que espera ser la coalición que forme un nuevo gobierno progresista: el feminismo. Y todo con un gran telón de fondo, la figura de la actual ministra en funciones Irene Montero.

El líder del PP le hizo una pregunta muy directa a Pedro Sánchez mientras hacía una reflexión: "Con lo bien que lo han hecho en Igualdad y resulta que la señora Montero es una pésima ministra, es sorprendente. ¿El Gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?". Una cuestión que generó un sinfín de reacciones en el hemiciclo.

La 'unión' entre Feijóo e Irene Montero contra Pedro Sánchez

No está siendo un momento fácil para Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones del Gobierno de España. La madrileña accedió al cargo en enero de 2020 y podría estar ante sus últimos días en el puesto. Una cuestión que ha sacado a relucir de manera vehemente Alberto Núñez Feijóo para atacar a Pedro Sánchez.

El político gallego quiso ahondar en la herida de candidato socialista atacando a sus supuestos valores feministas, esos de los que siempre ha hecho gala. Cuando Sánchez explicó las medidas sobre esta asignatura para la nueva legislatura, esa en la que Irene Montero no tendrá cabida, la actual ministra se mostró distante, sin aplaudir a quien espera ser investido como presidente.

La cosa no se quedó ahí, ya que cuando Alberto Núñez Feijóo se dirigió directamente hacía Pedro Sánchez por este polémico asunto, Irene Montero sí se manifestó, aunque lo hizo tímidamente. El líder del PP le preguntó a Sánchez que por qué no mantenía a la actual ministra en su cargo "si tan bien lo ha hecho".

En ese momento, la propia Montero asintió con su cabeza desde su escaño e incluso soltó alguna sonrisa mientras hacía patente en su gesto de molestia ante una situación tan incómoda como hiriente para ella. El pique entre Feijóo y Pedro Sánchez por el 'feminismo de Irene Montero' ha sido uno de los momentos más candentes del debate de investidura.

Previamente, la propia Irene Montero y otro de los rostros históricos de Podemos, Pablo Iglesias, ya habían mostrado su malestar por la no inclusión de Podemos en el nuevo Gobierno que se está gestando. Antes incluso de que llegara el anuncio oficial del nuevo Consejo de Ministros, la formación morada y todos sus líderes y emblemáticos representantes ya conocen que no tendrán un asiento reservado en el nuevo reparto.

Montero, desde su posición de ministra, la cual está a punto de caducar, fue más lejos y señaló directamente a Pedro Sánchez y a su socia más directa, Yolanda Díaz, como los causantes del ocaso de Podemos: "El hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del Gobierno va a dificultar que pasemos de las palabras a los hechos para frenar esta ofensiva reaccionaria política y judicial".

Una reflexión que la todavía ministra realizó en el patio del Congreso, ya que al no ser diputada no puede hacer uso de los espacios habilitados para dialogar con la prensa junto a la sala. Por su parte, Iglesias intervino en RAC1 para acusar a Sumar de no tener "legitimidad democrática" para expulsar a su partido del inminente Gobierno. También dejó claro que lo más probable es que sus nuevos socios sean ERC, Bildu y el BNG como únicas fuerzas aliadas en la izquierda.

