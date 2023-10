Sánchez incorpora a Hana Jalloul y Gómez Besteiro al equipo que negociará la investidura con sus socios

El presidente en funciones Pedro Sánchez ha incorporado al exalcalde de Valladolid Óscar Puente, la ministra de Educación Pilar Alegría, Hana Jalloul y el diputado José Ramón Gómez Besteiro al equipo encargado de negociar su investidura con el resto de grupos parlamentarios.

El núcleo duro de este equipo negociador está conformado —tal como adelantó EL ESPAÑOL— por el ministro en funciones de Presidencia Félix Bolaños, la titular de Hacienda María Jesús Montero y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Aunque no aparece oficialmente en el listado hecho público este miércoles por el PSOE, Pedro Sánchez también confía en la labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador ante los partidos independentistas que exigen la amnistía, ERC y Junts.

Pedro Sánchez y la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz han permanecido este miércoles reunidos durante algo menos de una hora en el Congreso de los Diputados, para negociar el apoyo de Sumar a la investidura.

Tras el encuentro, la portavoz del PSOE Pilar Alegría ha señalado que el objetivo de Sánchez es poder presentar antes de que concluya este mes de octubre el programa político del nuevo Gobierno de coalición.

Los siete miembros del equipo negociador designado por el PSOE, ha detallado Alegría, acudirán a las distintas reuniones en función del grupo parlamentario convocado y de los asuntos que se vayan a tratar. Además, Pedro Sánchez estará en permanente contacto con el secretario general del PSC, Salvador Illa, en todas las cuestiones que afectan a Cataluña.

Sánchez vuelve a dar protagonismo al exalcalde de Valladolid Óscar Puente, al que designó como portavoz del PSOE en el fallido debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el que realizó varias intervenciones un tono bronco.

En cuanto a la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE Hana Jalloul, fue la número 2 de la candidatura de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4-M. Sin embargo, en octubre de 2021 dimitió como portavoz del partido en la Asamblea regional y pasó a un segundo plano.

Después de que Felipe VI le propusiera como candidato, Sánchez anunció el martes que iniciaría con Sumar la ronda de contactos en la que se va a reunir con todos los grupos parlamentarios, salvo con "la extrema derecha de Vox, como es lógico", señaló.

Pedro Sánchez admitió que el Tribunal Constitucional tendrá que avalar la amnistía que está negociando con ERC y Junts, y cerró la puerta a la posibilidad de negociar un referéndum de independencia para Cataluña: "No sólo porque no lo contempla la Constitución", indicó, "sino porque es contrario de lo que siempre he defendido con mi palabra y mi acción".

