Así es Pilar Alegría, la nueva portavoz del PSOE: sus pasiones, su familia y lo que su estilo dice de ella

Zaragozana de 44 años, licenciada en Magisterio y amante del arte y de su tierra. Así es Pilar Alegría, la nueva portavoz del PSOE que a partir de ahora se convierte en la cara visible del gobierno de Pedro Sánchez (50 años), cargo que compaginará con el de Ministra de Educación que desempeña desde 2021. No se trata de unos de los miembros más conocidos del ejecutivo actual y mantiene su vida privada totalmente alejada de la esfera pública, aunque hay retazos de su personalidad y de su rutina que han trascendido y que ayudan a conocerla un poco mejor. En su pueblo natal, Zaida, la definen como una persona amigable, con las ideas claras y constancia para lograr sus objetivos.

Tania Brandariz Portela, coordinadora del Máster en Comunicación Política Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad Nebrija, analiza para EL ESPAÑOL su imagen pública. "La construye desde una mirada feminista. Sus perfiles en redes sociales manifiestan una clara búsqueda de equilibrio entre el universo de lo privado y lo público, de la emoción y la razón. En su biografía de Twitter vemos una llamada al diálogo, por un lado, y una apuesta por colocar en el centro la maternidad, el interés por la literatura y la política".

Pilar Alegría llegando al Congreso de los Diputados. Gtres.

Madre de un hijo y fan de Rozalén

Este salto cualitativo la ha obligado a estar mucho tiempo en Madrid, donde no se pierde ni una de las tradiciones de la capital, como ir al Rastro los domingos y disfrutar de los platos típicos: callos, torreznos y calamares. Su familia viene a visitarla siempre que puede, y ella también vuelve a casa a menudo. El auténtico rey de su corazón es su único hijo, cuya identidad protege férreamente, aunque ha publicado alguna foto de él en sus redes sociales y le nombra en post como este.

Una de las polémicas más sonadas de Pilar tienen relación precisamente con él. El año pasado recibió muchas críticas por haber elegido un colegio privado para el pequeño, el Liceo Francés Molière de Zaragoza, internacional y bilingüe, con el consiguiente precio elevado que esto implica. Ciertos sectores le echaron en cara no llevarlo a uno público, ya que les parecía poco coherente siendo ella Ministra de Educación. Con respecto a su vida amorosa, nada se sabe.

[Sólo 1 de cada 4 españoles conoce a Pilar Alegría, la ministra que negó dos veces a Sánchez]

La política en una imagen de 2017. Gtres

La nueva portavoz del PSOE es una gran lectora y en su biblioteca hay muchos títulos de mujeres, como El infinito en un junco, de su paisana la escritora Irene Vallejo, o Un amor, de Sara Mesa. También le gusta la poesía, y Luis García Montero está entre sus autores preferidos. En cuestiones musicales, admira a Rozalén (36) a quien define de la siguiente manera: "Es sensibilidad, compromiso y feminismo. Es verdad y es auténtica. Sus palabras nos cuentan historias a través de la música. Y nos mece en medio del ruido". Su lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres está muy presente en muchas de las reflexiones que comparte en redes.

Sus 'looks': poder y dulzura

Otro de los aspectos más llamativos de la portavoz es su imagen. Desde que dio el saltó a la política nacional en 2021, ha destacado por su personal estilo, quizá uno de los más llamativos del ejecutivo. Colores intensos, estampados atrevidos, y algún que otro look minimal pero de última tendencia que reflejan su personalidad y sus ideas. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varios experos para descubrir algunas de las pautas que definen su manera de vestir en su faceta oficial. Ángela García-Monzón Delgado, del Departamento de Moda de la Universidad Villanueva de Madrid, saca una idea muy clara a golpe de vista.

Pilar Alegría, de largo en una entrega de premios.

"Lo primero que se desprende es que es una mujer que, al contrario que otras que forman parte del ejecutivo, disfruta expresando su estilo a través de la moda. En ocasiones ha existido la idea preconcebida de que las políticas a las que se vincula con la izquierda no deben caer en la 'frivolidad' de cuidar su imagen, pero en los últimos tiempos ese concepto ha evoluciona. Sin ir más lejos se habla del 'efecto Yolanda Díaz' para definir el cambio en la imagen de políticas como Irene Montero, quizá influenciadas precisamente por la evolución estilística de Díaz", asegura.

Alegría es una fiel defensora de la moda española. Apoya a firmas como Pedro del Hierro o Teresa Helbig, que eligió para la última entrega de los en los Goya, y también ha usado marcas jóvenes, como The IQ Collection. "Esto muestra que disfruta con la moda y no le importa mostrarlo", dice Ángela. Repasando el perfil de Instagram de la nueva portavoz del PSOE llama la atención que el verde sea una de las tonalidades recurrentes en sus estilismos. "La elección no es al azar: el verde es el color de la Educación Pública, y usándolo de manera recurrente se significa a favor de sus reivindicaciones. Ha utilizado el verde en todos sus tonos (esmeraldas, pistachos, botella…), desde el día de su foto oficial con la cartera de Educación, a todas las intervenciones públicas significativas durante el tiempo que ha estado en el cargo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Alegría (@pilar_alegria_)

Otra de las tendencias de moda que explora son los estampados originales y vistosos. Un ejemplo, el traje sastre rosa con tigres que llevó para una entrega de premios con la reina Letizia (49) el pasado mes de abril y que no dejó a nadie indiferente. ¿Era adecuado? Ana tiene la respuesta: "No estaba fuera de lugar. Se trataba de los Premios SM Barco de Vapor: no es un acto solemne, por lo que está dentro de la etiqueta que exigía la cita. Hay que tener en cuenta que no suele hacer estas elecciones más arriesgadas, por ejemplo, en una rueda de prensa. De sus apariciones se percibe que ajusta el tono a la ocasión".

Tania Brandariz Portela, de la universidad de Nebrija, añade: "Un traje es un

elemento vinculado al poder masculino. Sin embargo, en comunicación política atendemos también a los elementos y sus significados, a la comunicación no verbal. En este caso es preciso destacar dos aspectos: el color y el animal de fondo. El traje es rosa, un color que asociamos a la calidez, la cercanía e incluso la dulzura. No obstante, el animal de fondo es un tigre, que en el imaginario colectivo decodificamos en términos de fortaleza y poder".

La portavoz, con uno de sus looks más llamativos, junto a la reina Letizia.

Pilar Alegría ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo cargo en su carrera política, que quizá conlleve un cambio también en su estilo para adaptarlo a este papel más visible como portavoz. Al menos así lo ve la experta consultada por este periódico, Ángela García-Monzón Delgado. "Es posible que empecemos a ver estilismos con tonos y líneas suaves que potencien ese perfil conciliador que sin duda es un valor en su nuevo cargo. Seguramente huya de la dureza, tanto en colores y estampados como en la forma de las prendas, sobre todo para sus intervenciones como portavoz. Será interesante observar si el verde sigue siendo su color fetiche ahora que no lleva la cartera de Educación", afirma.

Sigue los temas que te interesan