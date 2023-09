Ortuzar ataca al "teatrillo madrileño y la derecha mediática" que pintan al PNV como "villano"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reiterado este viernes que su partido no dará su apoyo "ni efectivo ni tácito" a un "Gobierno involucionista", como ya dejó "claro" al día siguiente de las elecciones generales, en alusión a una eventual investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ortuzar ha hecho esta reflexión durante el mitin con el que su partido da cada año inicio al curso político tras el período estival en Zarautz (Guipúzcoa), donde ha estado acompañado por el presidente del PNV de Guipúzcoa, Joseba Egibar.

"A partir de ahí, en el teatrillo madrileño se empezaron a mover las bambalinas de la derecha mediática para desacreditar nuestra posición", ha descrito Ortuzar, quien ha recordado que en aquel momento "también hubo movimientos para, en un salto de guión increíble, hacer creer que Vox estaba fuera de la ecuación", cuando en realidad "es un elefante que está en medio del pasillo y, por mucho que quieran, no lo pueden esconder".

Vox no está fuera de la ecuación

"Si Vox estuviera de verdad fuera de la ecuación, el PP, para llegar a la Moncloa, necesitaría 37 votos más que los que tiene asegurados", ha señalado, al tiempo que ha pedido que no se intente "quemar" al PNV "poniendo todos los focos sobre él y sus cinco votos", en palabras recogidas por Efe.

Ortuzar ha recordado además que la "línea argumental y programática" del PP "antes y después de las elecciones" ha sido "durísima contra cualquier modificación del modelo de Estado y del reconocimiento nacional de Euskadi y Cataluña", así como "regresiva en temas sociales en los que se avanzó la pasada legislatura".

"Ahí no están ni Euskadi, ni la democracia: por lo tanto, tampoco puede estar el PNV", ha subrayado el líder jeltzale, quien también ha aludido a la "necesidad política" por la que atraviesa Pedro Sánchez quien, según ha comentado, "no debe olvidar que no ha ganado las elecciones y que para mantenerse en la Moncloa precisa el apoyo vasco y catalán".

Un momento en el que ha destacado igualmente la "necesidad política de Euskadi y Cataluña para avanzar" en su "autogobierno singular" y que se les reconozca "como naciones".

Teatrillo de la política

Ha lamentado por ello que la actualidad esté instalada, desde el pasado 23 de julio, en "el famoso teatrillo de la política", donde "se habla más para los medios que para buscar soluciones" y en el que "se intenta presionar al otro, manipulando lo que haya que manipular, para intentar que ceda en sus legítimas pretensiones".

"Y en ese teatrillo -ha proseguido- algunos quieren que el PNV juegue el papel del villano o del correveidile. Ni una cosa ni la otra. El PNV se sitúa fuera de esos juegos. No se va a dejar ni etiquetar ni se va a mover por los intereses de otros", ha recalcado.

"Ahora -ha dicho- hay mucha gente 'preocupada' en Madrid porque el PNV se está rodeando de 'amistades izquierdosas'. Pero tanto los que nos querrían llevar a su redil de la derecha española, como los que sinceramente están preocupados por la situación actual del partido y por nuestro posicionamiento en ese falso eje derechas-izquierdas, deben saber que el PNV está donde ha estado siempre: al lado de la gente y al lado de la sociedad vasca", ha incidido.

"Autogobierno y progreso. Ese es el sitio del PNV y de ahí no nos vamos a mover", ha sentenciado.

Diálogo

Se ha referido también a la reciente propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre el modelo territorial del Estado, al explicar que la "partida" de Euskadi y la democracia se juega ahora en la posibilidad de que "se abra de verdad un proceso de diálogo político que permita avanzar en el autogobierno y en el progreso" para el País Vasco.

Algo que su partido va a intentar con todas sus "energías" y "capacidad política", ha comentado Ortuzar, quien ha avanzado que esa "ventana de oportunidad política", que él mismo vaticinó hace casi un año, podría producirse "aquí y ahora".

"Convirtamos la necesidad política mutua" de Pedro Sánchez y de "Euskadi y Cataluña" en voluntad política "para acordar los cambios y las políticas necesarias", ha defendido.

"El PSOE tiene ante sí una oportunidad histórica para construir una alternativa distinta que profundice en democracia, derechos y libertades, empezando por un modelo territorial respetuoso con los deseos de autogobierno de las realidades nacionales que hay en el Estado", ha concluido.

