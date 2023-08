El PNV: "Lo que digan los portavoces del PP es su opinión, nosotros no vamos a investir a Feijóo"

Tras proponer el Rey a Alberto Núñez Feijóo para el debate de investidura, "la esperanza" del PP de conseguir los apoyos necesarios se han avivado. Sin embargo, desde el PNV lo dejan claro: "Lo que digan los portavoces del PP es su opinión, nosotros no vamos a investir a Feijóo".

Así lo ha recordado en una entrevista en Radio Euskadi la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en referencia a las declaraciones realizadas este miércoles por el coordinador del PP, Elías Bendodo.

El número tres del PP se ha mostrado optimista al creer que los cuatro votos que le faltan para investir a Feijóo los puede obtener del PNV. Pero Tapia ha traído al presente las palabras de Aitor Esteban de este martes, en las que "dijo claramente" que está descartado su apoyo al líder de los populares, al entrar Vox dentro de la ecuación.

Y ha añadido la consejera peneuvista: "A partir de ahí, lo que digan el PP y sus portavoces, es su opinión, la opinión del PNV está trasladada de forma clara y contundente".

Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, lo dejó ayer aún más claro, si cabe: "Nosotros le podemos dar la mayoría absoluta [al PP], pero no vamos a posibilitar esa investidura, porque la ultraderecha no es un partido democrático y no vamos a entrar en combinaciones con ellos. Somos como agua y aceite. Por lo tanto, ahí no hay posibilidades".

Estabilidad

Además, Tapia ha señalado que no sabe por qué Felipe VI ha propuesto a Feijóo y que "él sabrá por qué lo ha hecho". Pero ha mostrado su intención de acelerar los procesos para que se logre "cuanto antes" la estabilidad política y que no lastre la economía y la transición energética, también en el País Vasco.

"En cuanto se produce un mínimo de inestabilidad o un riesgo de inestabilidad, sea en el ámbito europeo, sea en el ámbito español, evidentemente, se traslada al Gobierno vasco y a nuestra sociedad, a su economía y a su ciudadanía", ha expresado Tapia este miércoles.

Además, la continuidad política no solo la defiende el Gobierno vasco. "No solo lo dice el Lehendakari [Iñigo Urkullu]. La propia Unión Europea y Europa en su conjunto también están mirado al Estado español y a lo que va a ser el devenir en los próximos meses", ha explicado.

También ha querido remarcar que "no hay que olvidar que al Estado español le corresponde la presidencia en este momento en el Consejo de la UE".

La llave

A pesar de echar balones fuera en esta ocasión, desde el PNV se autoperciben como la llave de la investidura. Así lo expresó Aitor Esteban este martes, al asegurar que las conversaciones entre PSOE y Junts han sido posibles gracias a su intermediación.

"Evidentemente, a nadie se le escapa que entre el PSOE y Junts no había ningún tipo de contacto ni diálogo y, sin embargo, ahora lo ha habido. No crean que esto viene por arte de birlibirloque, tendrá algunas razones y alguien que ha intervenido ahí", aseguraba el partido jeltzale.

Su precio ante Pedro Sánchez cada vez es más caro. "Ya veremos", dijo Aitor Esteban sobre un apoyo al candidato socialista. Todo depende del nuevo "encaje territorial" que exige a Sánchez, aunque remarcando que quien tiene que mostrar interés es el PSOE, y no al revés: "Primero es escuchar, porque es él [el Partido Socialista] quien quiere la investidura".

Esteban lo puso en palabras este martes: "Hay un aspecto que apunta el PSOE y que yo ya dije en campaña que por ahí no vamos a pasar: una ley de cohesión territorial". Al PNV no le gusta eso porque les "suena a LOAPA [Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico] y lo que quiere es reforzar las conferencias vectoriales que ni siquiera aparecen en la Constitución". Esa idea va "por el camino de uniformizar las comunidades autónomas y reducir la relación bilateral con el Gobierno español", sentenció el portavoz del PNV.

