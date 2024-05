Yolanda Díaz ‘resta’ a la izquierda: sólo tendría un 6,4% en las europeas y el 8% en las generales

La vicepresidenta Yolanda Díaz no logra enderezar el rumbo de la plataforma Sumar, cuyo respaldo electoral sigue cayendo en picado. Según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, si hoy se celebraran elecciones generales Sumar obtendría el 8% de los votos, que se traducirían en 17 escaños.

Una marca que queda muy lejos de los 31 diputados (12,3%) que la coalición obtuvo hace tan sólo diez meses, en las elecciones generales del 23-J.

Esta caída no se produce en beneficio de Podemos (que con el 2,6% del voto no obtendría ni un solo escaño), sino del PSOE, que logra absorber al 11% de los antiguos votantes de Sumar.

El presidente Pedro Sánchez logra hacerse con una parte del capital de sus socios parlamentarios, situados a la izquierda del PSOE, al ocupar su espacio ideológico. Con todo, el Partido Socialista también retrocede: en tan solo diez meses pierde más de 4 puntos de apoyo y cae del 31,7% al 27,6%.

Lo mismo ocurre ante las elecciones europeas del 9-J: Sumar obtendría cuatro escaños y el 6,4%, lejos del 10,2% obtenido en los anteriores comicios europeos por Podemos, que hoy lograría dos eurodiputados (uno de ellos asignado a Irene Montero), según la encuesta.

Después de que el partido de Ione Belarra abandonara el paraguas de Sumar para irse al Grupo Mixto del Congreso, acusando a Yolanda Díaz de intentar invisibilizar a los morados, la elaboración de la candidatura para las europeas ha causado fricciones con otro de los socios de la plataforma, Izquierda Unida.

La coalición Sumar no obtuvo ni un solo escaño en las elecciones gallegas del 18-F, logró un único diputado en las vascas del 21-A y ahora aguarda con incertidumbre los comicios catalanes del 12-M, donde sus socios, los Comunes de Ada Colau, también mantienen la tendencia a la baja.

Tampoco tiene éxito otra de las propuestas de Yolanda Díaz, que pretende rebajar a los 16 años la edad mínima para votar. Ni siquiera los simpatizantes de Sumar aplauden esta iniciativa.

Un 61,5% de los votantes de la coalición de izquierdas rechazan la idea, deslizada en el Senado hace escasas semanas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en pleno ciclo electoral de vascas, catalanas y europeas. En el grueso de los españoles la oposición es todavía mayor: un 82,9% está en contra, según el sondeo de SocioMétrica.

Los más proclives a rebajar la edad de votación son los de los partidos regionalistas e independentistas (los más beneficiados por el voto joven). De ellos, apenas un 30,3% estaría a favor. Pero incluso entre este segmento ideológico existe un 60,4% de oposición a que los menores de edad se conviertan en electores hábiles.

La propuesta no es nueva y siempre rema en la misma dirección: hacia la izquierda y al independentismo. Paradójicamente, en estos últimos años los datos dicen que también beneficiaría a Vox, aunque éste es justamente el partido con mayor oposición a la norma (97,2%) entre sus seguidores.

La 'reflexión' de Sánchez

Los independentistas se ven incluso más beneficiados, en especial EH-Bildu, ERC y BNG. De hecho, Esquerra Republicana fue la primera en poner en la agenda esta reforma en 2016, en plenas postrimerías del 15-M.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, se encontraba en la Librería La Central del Museo Reina Sofía de Madrid, en la presentación del libro Los ricos no pagan IRPF, cuando estalló la noticia: Pedro Sánchez se tomaba unos días de descanso. Cuando se enteró, apostó por la estrategia y no por la dimisión en su círculo. Acertó. Conocida la resolución, desde la formación no se entiende lo que ha hecho Sánchez y, además, temen que la estrategia del miedo a la ultraderecha les sepulte en las europeas.

La formación que lidera Yolanda Díaz no atraviesa su mejor momento. Después de lograr la formación de un nuevo gobierno de coalición a finales del pasado curso, el politólogo Pablo Simón apunta que los ministerios de Sumar están, a excepción de la cartera de Mónica García, "desdibujados".

Los socios de Pedro Sánchez celebraron el pasado lunes su continuidad. Sin embargo, los hay que se sienten estafados tras lo ocurrido. Yolanda Díaz no entró a valorar las razones del presidente del Gobierno, pero le pidió que no se quedara "en la retórica".

En sus palabras deslizó cierta crítica. "Los ciudadanos no nos han votado para convertir nuestros problemas en los suyos, la vida cotidiana ya es extraordinariamente difícil", aseveró la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. "Hay que abordar con la mayor de las exigencias la democratización de la justicia en nuestro país, empezando por la ley mordaza que tanto dolor ha traído a las libertades".

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

Para los analistas políticos no ha pasado inadvertido este hecho. El amago de Sánchez coge a Sumar en horas bajas. Pablo Simón, profesor titular de ciencia política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, prefiere dejar "reposar" este hecho.

"Yo creo que a corto plazo el planteamiento de un plebiscito social sobre la figura del presidente les achica el espacio. Igual que a Vox se lo achica el PP, se le achica a Sumar frente al PSOE, sobre todo frente a Sánchez", apunta. "Es verdad que están en un proceso complicado por la elaboración de las listas europeas de un proyecto que no termina de despegar orgánicamente, etcétera, y esto no le ayuda a tener un perfil propio", incide Simón.

Para él, lo ocurrido esta semana deja a Sumar "subordinados al PSOE, en una posición en la que simbólicamente ya estaban". Sin embargo, quiere darle tiempo. "Veremos qué pasa a largo".

El politólogo y exdiputado de la Asamblea de Madrid Ramón Espinar, por su parte, piensa que es probable que Yolanda "vaya a recibir críticas con un perfil un poco diluido frente al presidente del Gobierno, pero eso tiene que ver con que el presidente del Gobierno ha marcado el hito de la legislatura. Ese movimiento no puede hacerlo dos veces, solo una vez en la vida. Y es normal que se lleve todo el foco y que eso coloque a Sumar durante un periodo, el que dura el shock, reubicándose en el mapa".

No obstante, cree que la mirada debe ir más allá. "En realidad, al presidente del Gobierno lo que le ha pasado es que ha sido consciente de que la ofensiva que hay contra él es una ofensiva a la que no puede sobrevivir si solo cuenta con el PSOE", afirma Espinar.

Por lo tanto, esto daría lugar, desde su punto de vista, a "un Pedro Sánchez que se ha dado cuenta de que la construcción del poder político que él tiene alrededor es débil frente a lo que le ataca. Ese movimiento en el que toma conciencia de su debilidad y en el que trata de modificar la correlación de fuerzas, para quien tenga la virtud de colocarse a su lado, en términos de sostener al Gobierno y quiera adelantar las posiciones del PSOE, es muy buen momento. Es un buen momento para decirle a Pedro Sánchez: 'Ok, contigo, pero esta es la agenda'".

Pepe Álvarez y Yolanda Díaz en la manifestación del Día del Trabajo.

Espinar piensa que si Sumar hace eso, a medio y largo plazo, le puede ir muy bien con esta "toma de conciencia en la que el PSOE no tiene un consenso con el PP al que volver". "El tablero se ha alineado de una forma que a Yolanda le puede favorecer, entendiendo que en los movimientos de la última semana lo opaca a ella y a todo el mundo. Cuando eso se reasiente, el movimiento estratégico de Sánchez es un movimiento que deja a Sumar en muy buena posición".

El liderazgo de Díaz

Con las disputas internas, los hay que piensan que Díaz ha perdido el control del partido. Quienes tratan con ella saben que a este duro momento también se le suma el lado personal: vicepresidenta, ministra, líder de Sumar y, desde su separación, cabeza de familia monomarental con una hija preadolescente al cargo. Esto, por momentos, la tiene agotada.

En el plano político, las luchas internas son varias. Después de la ruptura con Unidas Podemos el pasado diciembre, las aguas parecían bajar bravas con los comunes tras la convocatoria de elecciones. Sin embargo, Ada Colau despejó tales dudas. La decisión que tomará Izquierda Unida sobre su liderazgo también es una cuestión de peso en Sumar.

Pablo Simón aclara que el problema de Sumar "no es el liderazgo, sino la falta de organización".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la manifestación del Primero de mayo.

Simón se lo lleva a lo ocurrido en Izquierda Unida. "Esto en las europeas se ha visto muy claro. Incluso, en el hecho de que en el congreso de IU vaya a ganar probablemente Maíllo, la persona que no es ministra. Nos damos de bruces entonces con que Yolanda Díaz, que piensa o que está en una situación con un liderazgo que se deriva de la posición que tiene en el gobierno, orgánicamente no tiene nada", apunta.

Desarrolla que Díaz "no tiene un sitio en el que la hayan votado y colocado políticamente. Eso implica que está subordinada a una serie de organizaciones que tienen agendas diferentes con las que no está siendo capaz de trenzar alianzas ni complicidades. No digo que sea fácil, pero ha conseguido con las listas europeas, quizás como síntoma de lo que ocurre dentro, enfadar a todo el mundo. Ha enfadado a las confluencias territoriales, a Compromís, a Más Madrid, a Izquierda Unida… Ahí se ve toda la debilidad que arrastra su proyecto".

La razón, continúa explicando Simón, "es que ella se lanza en Sumar como una especie de coalición preelectoral de izquierdas confederales para orillar y subordinar a Podemos. En términos de resultados, lo cierto es que Podemos ha salido de ese magma y trata de conseguir ese perfil propio, pero no consigue ahogarlos del todo. Y a esas plataformas organizativas no es capaz de darles una salida o de organizarlas a través de un partido que tenga vocación de continuidad".

¿Resultado? "Por no estar ni en un sitio ni en otro, por no apoyarse en nadie, por apoyarse en su figura como líder sin tener base orgánica, está sufriendo. Está sufriendo mucho: desdibujada, con dificultades y con rebeliones crecientes", apunta.

Cataluña

El siguiente examen al que se enfrenta Díaz está fechado el próximo domingo, 12 de mayo, en Cataluña. Para Ramón Espinar, el resultado no será definitivo: "Aunque sí creo que un mal resultado en las catalanas le puede hacer daño a Sumar".

Su porqué se basa "en la configuración de Sumar y en la propia configuración del liderazgo de Yolanda, donde Cataluña es muy importante. Yolanda es el mejor liderazgo posible, pero debe armar una herramienta política que no está configurada. Sumar es Yolanda a día de hoy. Hay que desarrollar qué es Sumar más allá de Yolanda".

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Por el momento, Pablo Simón cree que Sumar aún tiene tiempo. "Nunca es tarde en política. Capacidad de reacción hay, lo que no hay es proyecto estratégico. Yo entiendo que es muy costoso construir un partido en muy poco tiempo, pero es que tiene que darse vida. Su figura tuvo un brillo en un momento dado, pero ahora mismo su presencialidad es muy escasa y la polaridad PP-PSOE crece. Es muy difícil marcar tu propio discurso".

El politólogo señala que, "quitando a Mónica García de Más Madrid, que ella conoce la cartera y tiene una idea de lo que quiere hacer, el resto está desdibujado. Ella en Trabajo no saca la cabeza, Urtasun envuelto en polémicas, cuando ha sacado Más Madrid alguna cuestión lo ha hecho de manera conflictiva, como por ejemplo lo de la reducción de la jornada de la hostelería o cosas así, que nadie entiende a qué viene, y ahora veremos a ver qué tal le va a los comunes, que es otra pieza más de ese engranaje y no tiene perspectivas halagüeñas".

Simón piensa que la clave en las elecciones catalanas estará en los "vetos cruzados". "Es posible que incluso vayamos a una repetición electoral. La pregunta es: ¿Cuántos actos ha hecho Yolanda Díaz en la campaña catalana?"

Espinar concluye: "Básicamente, el problema es que hay una situación política que requiere de movilización y eso no solo significa manifestaciones, sino tener a la gente activada y organizada. En un momento político que requiere de movilización, Sumar tiene que definir qué es más allá de cinco ministerios y un grupo parlamentario. Ese es el problema de Sumar. Ese no es un problema de liderazgo de Yolanda, que está asentadísimo".

Ficha técnica

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL ha sido realizada con 1.279 entrevistas entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 2024, extraídas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, con sistema panel-CAWI.

El estadístico de convergencia en el equilibraje nacional en las tres variables citadas es del 97% (error =3%). La ponderación final de voto se realiza mediante postponderacion de recuerdo de voto, simpatía y análisis de tendencias lowess.

No procede nivel de confianza al tratarse de muestreo no probabilístico. Director del estudio: Gonzalo Adán. SocioMétrica es miembro de Insights + Analytics España.