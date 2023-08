El debate de investidura de Feijóo será el 26 y 27 de septiembre para evitar elecciones en Navidad

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha anunciado este miércoles que el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre. Así lo ha decidido tras hablarlo con el líder del PP entre la tarde de este martes y la mañana de este miércoles.

Tras el debate, el martes 26 de septiembre se celebrará la primera votación, en la que Feijóo tiene que conseguir mayoría absoluta. De no lograrlo, habrá una segunda votación 48 horas después: el jueves 28 de septiembre.

"Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey con quien hablé ayer y esta mañana", ha asegurado Armengol desde el Congreso de los Diputados. "Con esta fecha, se da un tiempo más que prudencial para que pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las distintas formaciones políticas", ha añadido.

Armengol ha querido enmarcar esta decisión dentro de la tradición temporal y ha subrayado que la media del tiempo transcurrido desde que el Rey propone un candidato y se celebra el debate de investidura es de un mes. "La convocatoria prevista supone 35 días", ha añadido.

Aunque no lo ha especificado, en esta decisión ha pesado la posibilidad de que haya una repetición electoral y el objetivo de que esta no caiga en fechas clave de Navidad. Una vez se vota la investidura, se pone en marcha el reloj y hay que conseguir formar Gobierno antes de dos meses. Si no se logra, se repiten las elecciones.

A esta hora, parece muy difícil que Alberto Núñez Feijóo consiga los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno. Dentro de esos dos meses, podría intentarlo el candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Si también fracasa, la repetición electoral tendrá lugar el domingo 16 de diciembre.

La otra opción para que la repetición electoral no caiga en Navidad era celebrar el debate la semana que viene. Sin embargo, desde el PP prefieren dilatar los tiempos para intentar convencer a las distintas formaciones con las que van a negociar.

Cualquier otra fecha posterior a la semana que viene y antes del 26 y 27 de septiembre, habría propiciado que las elecciones se celebrasen los días 24 y 31 de diciembre o 7 de enero.

