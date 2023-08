El PP se reunirá con PNV, Junts y ERC, pero "no podremos competir con las cesiones de Sánchez"

Felipe VI ha deshojado la margarita y, tras recibir a todos los partidos que han querido acudir a sus consultas, ha encargado a Alberto Núñez Feijóo la tarea nada fácil de formar Gobierno. Ahora la pelota está en el tejado del líder del PP. Según confirman fuentes de Génova, el lunes empezarán a hablar con todos los partidos para lograr la investidura. Con todos, menos con Bildu.

Pero Feijóo sí que planea hablar con el PNV, con Junts, el partido de Carles Puigdemont, y también con ERC para explorar todas las vías posibles para ser investido presidente del Gobierno. Desde el PP reconocen, eso sí, que "no podremos competir con las cesiones de Sánchez".

Feijóo le trasladó este martes al Rey que cuenta con un total de 172 votos confirmados. Éstos son sus escaños propios, los del PP (137), junto a los de Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1). Ahí se abren dos escenarios.

El líder del PP puede ser elegido en la primera investidura si consigue el sí del PNV (5 escaños) y logra mayoría absoluta (177 votos, uno más de los necesarios). En caso de que los peneuvistas mantuvieran su portazo, el líder del PP necesitaría la abstención de Junts en una segunda votación (48 horas después) con más síes que noes... y así, ganar a Sánchez, que aspira a contar con 171 apoyos, y a amarrar el apoyo del expresident fugado en Waterloo.

En el PP van a seguir insistiendo en intentar conseguir el apoyo del PNV. El partido vasco, hasta ahora, se ha dejado querer solo por los socialistas, aunque ahora trata de encarecer su apoyo. En Génova son conscientes de que "va a ser muy difícil", casi imposible, atraerlos. Y más, después de que Feijóo volviese a tender puentes con Santiago Abascal este martes.

En Génova gusta ir tachando escenarios. De modo que siguiente escenario: la abstención de Junts. El PP ya mostró a finales de julio su disposición a "hablar" con el partido de Puigdemont, aunque siempre "dentro de la Constitución", y ahora las fuentes de Génova aseguran que "el único veto es a Bildu, porque tienen condenados con delitos de sangre en sus filas".

Sin embargo, la principal exigencia de Puigdemont es que se abran a tramitar un referéndum de independencia –aunque con menos urgencias, ahora– y la tramitación de una ley de amnistía para los encausados y condenados por el procés. Estos dos puntos son directamente inasumibles para el PP.

"Hablar no es negociar, y hablar no es ceder", aseguran las fuentes. Así que si fracasa esa vía, que también parece condenada, la conclusión del PP es clara: "Si no lo conseguimos es porque Pedro Sánchez le ha dado a Junts lo que no se puede dar". Si bien esto vale poco si el actual presidente en funciones es investido de nuevo, sí podría tener valor en la campaña de una eventual repetición electoral.

Feijóo también va a pedir hablar con Sánchez, el candidato del PSOE. Dudan que el socialista quieran comunicarse con ellos –ya lo intentaron tras el 23-J a través de una carta, y el secretario general del PSOE se negó al encuentro–, pero el PP insiste en tender puentes. El objetivo es, por un lado, reforzar su imagen de partido de Estado, tras recibir el encargo del Rey y, por otro, despejar la duda sobre si Sánchez está dispuesto a hablar, negociar o, incluso, acordar.

La convocatoria la hará el candidato designado por Felipe VI, es decir, Feijóo. De modo que se descarta hacerlo en Moncloa, al tratarse de un asunto de partidos. Tampoco ofrecerán la sede de Génova, para no "tensionar sin necesidad" el encuentro antes de celebrarse. En esa disyuntiva, una reunión en el Congreso de los Diputados, ya que ambos tienen escaño, podría ser el escenario que se elija.

Pero para que eso suceda, Sánchez tiene que aceptar.

"El caso es que el PSOE decía que no había ninguna alternativa a Pedro Sánchez, e incluso especulaban con la posibilidad de que el Rey se lo encargara a él… y mira", comenta una fuente cercana al presidente popular.

Feijóo empieza el lunes

El propio Feijóo aseguró este martes, en la rueda de prensa que celebró en el Congreso tras reunirse con Felipe VI, que la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas empezará el lunes que viene. La versión oficial es que, hasta este viernes, no se van a haber conformado los grupos de la Cámara Baja.

La extraoficial, sin embargo, es que a Feijóo no le conviene apretar el calendario. En el PP interpretan que Feijóo necesita tiempo, y tiene derecho a él. "En tres días, no se arregla el país", añaden las fuentes citadas, admitiendo que este mismo miércoles se podría empezar a hablar "si existiese una premura que lo aconsejara".

Pero no hay prisas, apunta un portavoz de Feijóo. "No puedes llamar, reunirte y acordar nada en tan poco tiempo". Aunque lo cierto es que si el pleno de investidura no se convoca la semana que viene, la posible repetición electoral caería en las fechas de Navidad.

Para los populares sería una desgracia que el calendario marcado por la ley hiciese que las segundas elecciones cayeran en Nochebuena, Nochevieja o el 7 de enero, con toda la campaña en fiestas. "Pero no puedes responsabilizar al PP de votar en Navidad cuando tú has convocado a votar en pleno puente de Santiago", concluye este colaborador del candidato del PP.

"No queremos una investidura tan rápido", aseguran desde Génova, diciendo que necesitan tiempo para hablar con los grupos. "Francina Armengol, además, es el brazo político de Sánchez en el Congreso. Si ella impone una investidura exprés, quedará demostrado que tenían la fecha pactada desde antes de que el Rey designara a Feijóo", sentencia Génova.

