El PNV ve "precipitada" la ronda de consultas del Rey y rechaza una "investidura flash" de Pedro Sánchez

El Rey inicia este lunes en el Palacio de la Zarzuela su ronda de consultas para designar candidato a la investidura. El primer encuentro lo protagoniza Unión del Pueblo Navarro (UPN), le sigue Coalición Canaria y después, a primera hora de la tarde, es el turno del portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban. "Me parece que esta ronda se ha convocado precipitadamente por la presión de los medios y porque todo el mundo quiere una noticia cuanto antes", ha lamentado Esteban. ¿Qué le dirá al jefe del Estado? "No le puedo decir gran cosa".

En una entrevista en Cadena Ser, el diputado nacionalista ha criticado que se convoque una ronda de consultas para una "investidura flash" porque las negociaciones ni siquiera han arrancado. "¿Va a ser más exitosa la investidura? Probablemente no, meter prisa no es lo mejor en estos momentos", ha advertido, porque "la inseguridad sobre las posibles mayorías es absoluta".

Pedro Sánchez, según el PNV, "no tiene hoy por hoy la mayoría". "Vamos a ver cómo se manifiestan el resto de partidos, aunque algunos no van a ir a esa ronda pero han mostrado su disposición de estudiar una posible investidura", en referencia a EH Bildu, Junts per Catalunya, ERC y BNG.

Tras reunirse con los partidos políticos, Felipe VI tendrá que elegir por primera vez entre dos aspirantes que se postulan para asumir el encargo: Alberto Núñez Feijóo, del PP, que se reivindica como ganador de los comicios del 23 de julio, y el socialista Pedro Sánchez, que se considera el único capaz de sumar apoyos para superar la votación en el Congreso.

No a Feijóo

Con el PP, los jeltzales lo tienen claro: "No hay una investidura de Feijóo que nosotros pudiéramos apoyar, lo hemos venido diciendo durante toda la campaña electoral, no vamos a participar en cualquier combinación en la que fuera necesaria Vox". Con el PSOE sí se abren a negociar pero insisten: "No hemos empezado ni siquiera a hablar, no hemos tenido una reunión".

Por eso, Esteban cree que "lo más lógico" es que hubiera "una segunda ronda" de consultas del monarca. "No me extrañaría". En este sentido, reclama que su partido "necesita un tiempo de maduración". ¿Cuánto tiempo? "El que sea preciso, porque si se produce una votación fallida el contador empieza a correr, pero hay que darse tiempo para que se vaya trabajando". En este sentido, Esteban ha recordado que en anteriores legislaturas el Gobierno llegó a estar en funciones durante meses e incluso se repitieron las elecciones. "Claro que puede haber meses sin nuevo gobierno, podría ser, ahora bien, si se quiere precipitar todo, entonces el reloj hay que ponerlo en marcha".

Pese a ello, el político peneuvista ha anunciado que en las "próximas semanas" se producirán "reuniones" donde "los partidos se irán moviendo, adaptando posturas, algunos decantando..", pero "hoy por hoy no lo veo", se ha quejado.

"Falta de poso"

Asimismo, Esteban ha pedido a Pedro Sánchez que "piense más allá de la próxima curva", es decir, que se plantee "hacia dónde se quiere llevar al país". Para los nacionalistas vascos, es fundamental "ir construyendo una sociedad sin tanta tensión", y reprochan que a Pedro Sánchez sólo le preocupa "la siguiente votación, la próxima curva".

"Falta un poso de gobernante y de gobernabilidad, mirar un poco más al futuro", aconseja Esteban a Sánchez.

Por ello, desde el PNV no descartan la repetición electoral, "aunque nadie la desea". "Nuestra obligación es intentar buscar una solución", ha aclarado.

