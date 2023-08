El PNV recuerda que tiene la llave de la investidura y exige a Sánchez un nuevo "encaje territorial"

Antes de saber si el Rey le encargaría intentar formar Gobierno, Pedro Sánchez ya había comenzado su propia ronda de conversaciones para asegurarse los votos de una eventual investidura.

Así lo reveló este martes Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, quien, tras haber dado ya dos portazos al PP y arremeter contra Vox, recordó que la verdadera llave de gobierno está en los cinco escaños de los jeltzales, poniendo caro su precio ante Sánchez, al que "ya veremos" si le apoya o no. Todo depende del nuevo "encaje territorial".

Esteban fue escueto en las explicaciones sobre la llamada del PSOE: "Le he dicho que lo voy a trasladar y que ya vamos a ver cuándo podemos quedar". Tras acudir el lunes a la convocatoria del Rey Felipe VI en Zarzuela, el diputado peneuvista recordó que el PSOE no tiene asegurado su apoyo.

Y señaló, tajante, que quien tiene que mostrar interés es el PSOE, y no al revés: "Primero es escuchar, porque es él [el Partido Socialista] quien quiere la investidura".

Para ello, el PNV tendrá en cuenta, sobre todo, "cuál es el planteamiento que hace Sánchez, para qué quiere la legislatura, y cómo quiere enfocarla". Los nacionalistas vascos, en todo caso, plantearán su programa, que incluye un nuevo Estatuto para el País Vasco, vinculado —según la dirección peneuvista— a un nuevo modelo de Estado. A la reunión, dijo Esteban, "iremos diciéndole algunas cosas".

Tras mostrar una predisposición demasiado evidente a apoyar al PSOE, con su no es no al PP, el PNV ha rectificado la estrategia en las últimas semanas, subiendo el listón del precio al que pondrá la formación jeltzale su apoyo a una eventual investidura de Sánchez.

Los nacionalistas vascos quieren hacer valer su poder y ondearán una bandera que necesitan que sea suya, reivindicándose, dado el reciente sorpasso que le ha dado EH Bildu en las municipales vascas (y en las generales). Así, Sánchez —su única opción, de momento— tendrá que abordar con el PNV el tema del encaje territorial.

[El PNV ve "precipitada" la ronda de consultas del Rey y rechaza una "investidura flash" de Pedro Sánchez]

Esteban lo puso en palabras este martes: "Hay un aspecto que apunta el PSOE y que yo ya dije en campaña que por ahí no vamos a pasar: una ley de cohesión territorial. A nosotros, eso nos suena a LOAPA [Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico] y lo que quiere es reforzar las conferencias vectoriales que ni siquiera aparecen en la Constitución, y que va por el camino de uniformizar las comunidades autónomas y reducir la relación bilateral con el Gobierno español".

La llave con Junts

Eso sí, Aitor Esteban alardeó constantemente de que es el PNV el que posee la llave del desbloqueo electoral, por tener la "responsabilidad" de que no vuelvan a convocarse nuevas elecciones y por haberse encargado de "facilitar los contactos del PSOE con Junts".

Lo explicó así Esteban: "Evidentemente, a nadie se le escapa que entre el PSOE y Junts no había ningún tipo de contacto ni diálogo y, sin embargo, ahora lo ha habido. No crean que esto viene por arte de birlibirloque, tendrá algunas razones y alguien que ha intervenido ahí". A continuación, señaló al partido jeltzale como intermediario, como el verdadero partido bisagra, sin el cual el sí de Junts a Sánchez no sería posible.

Y advirtió a los partidos separatistas, en referencia a sus exigencias, abogando por el pragmatismo: "Hay que fijarse en lo fundamental, porque si todo el mundo pretende que se cumpla su programa al 100%, eso va a conducirnos a un fracaso".

[Sánchez pide al Rey someterse a la investidura y elude aclarar si ve constitucional la amnistía]

Posibilidades del PP

Con respecto al Partido Popular, se mostró contundente en varias ocasiones, pero especialmente este martes: "Nosotros le podemos dar la mayoría absoluta, pero no vamos a posibilitar esa investidura".

En alusión a Vox, Esteban afeó al PP que "tener responsabilidad es no introducir a la ultraderecha en gobiernos e instituciones, darle responsabilidades, normalizarla y llamarla constitucionalista".

El político vasco se mostró tajante con los populares: "Entiendo que al PP le cueste entender al PNV que, con sus cinco votos, le daría la mayoría absoluta y nuestros votos serían decisivos en esa legislatura para dejar caer o para seguir adelante".

Y añadió, remarcando la razón principal de la resolución de su partido: "Pero nosotros hemos marcado unos principios y lo dijimos durante la campaña electoral: que en cualquier combinación en la que entrara Vox, nosotros no íbamos a entrar".

Durante su rueda de prensa este martes, Esteban insistió en que ni Sánchez ni Feijóo tienen actualmente el respaldo de su partido. Pero, si la balanza tiene que desequilibrarse hacia un lado, no va a ser hacia el derecho. Eso está claro.

Sigue los temas que te interesan