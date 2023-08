Las únicas 3 competencias que el PP podría ceder para seducir al PNV en la investidura de Feijóo

Una vez designado candidato a la investidura por Felipe VI, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, iniciará el lunes los contactos con el resto de partidos para intentar ampliar la mayoría de 172 escaños que suma en estos momentos (los correspondientes al PP, Vox, UPN y CC).

Pero en la práctica sus opciones se reducen a dos: sólo podría convertirse en presidente del Gobierno si obtiene el sí de los cinco diputados del PNV, o la abstención de los siete diputados de Junts.

Una misión casi imposible, pues el PNV se ha negado hasta ahora a sentarse a negociar con el PP. Y los nacionalistas vascos apenas se han movido de esta posición. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, anunció este miércoles que su partido mantendrá una reunión "de cortesía" con Feijóo, pero en ningún caso se plantea apoyar su investidura.

¿Qué puede ofrecer el PP para seducir el PNV, que mejore la oferta de Pedro Sánchez? Hay tres competencias previstas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco cuyo traspaso no se ha hecho efectivo hasta ahora, y que el partido de Andoni Ortuzar reivindica de forma cíclica.

En primer lugar, la gestión de los tres aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Se trata de una competencia que el Gobierno central siempre ha considerado estratégica. Aunque en el caso de Cataluña se llegó a una fórmula mixta: el ente público Aena gestiona el aeropuerto de El Prat, mientras que la Generalitat tiene en sus manos el control de los aeródromos de segunda categoría.

Pedro Sánchez se comprometió a negociar con el Gobierno vasco el traspaso de los trenes de Cercanías, hoy en manos de Renfe, pero nunca se llegó a cerrar el acuerdo. La tercera competencia que reclama el Ejecutivo del lehendakari Íñigo Urkullu es la más sensible: la gestión económica de la Seguridad Social. Aunque parece difícil que el PP aceptara romper la caja común del fondo de las pensiones.

Fuentes oficiales de la dirección del PP sumen que resulta una misión casi imposible lograr el apoyo del PNV, y rechazan especular sobre la oferta que Feijóo pueda poner sobre la mesa para conseguir que el partido de Urkullu cambie de posición.

"No vamos a entrar en una subasta", indican desde la calle Génova, "Pedro Sánchez lo tiene más fácil porque no tiene principios. Pero Feijóo no va a ser presidente a cualquier precio".

Tal como adelantó Cuca Gamarra este miércoles, el PP está dispuesto a dialogar con todos los partidos, con una única excepción: Bildu. Esa es la línea roja que Alberto Núñez Feijóo se ha marcado en la ronda de contactos que abrirá el lunes.

Hasta ahora, la dirección del PP de Cataluña defendía que "no hay nada que hablar con Junts". Pero ahora el equipo de Feijóo se abre a dialogar también con este partido porque "no tiene el mismo pasado que Bildu", señala la citada fuente en alusión a la presencia de terroristas de ETA en las candidaturas y en la dirección del partido de Arnaldo Otegi.

En el caso de Junts, a Feijóo le bastaría la abstención de sus siete diputados para ser presidente. En este caso, el PP se marca el mismo límite que con el PNV: "La igualdad de todos los españoles y la defensa de la Constitución".

Y también este esfuerzo puede resultar baldío, pues el equipo de Pedro Sánchez ya estudia la fórmula jurídica para impulsar la amnistía que exige el partido de Puigdemont. Una oferta que en ningún caso el PP parece dispuesto a igualar: "Les vamos a explicar lo que queremos hacer con España, aunque es muy probable que les guste más lo que quiere hacer Pedro Sánchez", admite el equipo de Feijóo.

Así que esta vía parece cegada, al igual que la del PNV. Al cerrar la puerta a un posible acuerdo con el PP con un "no preventivo", indican desde la calle de la sede Génova, "el PNV debilita su posición negociadora con Pedro Sánchez, acepta quedar relegado a ser un cuarto actor" en la alianza de socios tejida por el PSOE.

"Somos conscientes de la dificultad, entendemos que en este momento no quieren tener nada que ver con nosotros", indican las fuentes del PP, que señalan que Feijóo ha aceptado intentar la investidura, porque así se lo encargó el Rey Felipe VI como ganador de las elecciones. En contra de lo que auguraba el PSOE, que hasta hace tres días daba por hecho que Sánchez sería el elegido.

Ahora, las fuentes oficiales del PSOE consultadas por este diario ven con escepticismo la negociación que se dispone a abrir el PP: los socialistas califican de "farsa" el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Una "farsa"

"Que Feijóo no se exceda en la farsa de estos días que tiene por delante", piden desde Ferraz. La dirección del PSOE cree que Feijóo se presenta al debate de investidura sólo para "parar el ruido interno en el PP" y evitar que su liderazgo se vea cuestionado dentro de su partido.

Los socialistas sostienen que, para defender esos intereses propios, Feijóo "va a bloquear el país durante un mes, evitando el único Gobierno posible". "Que no pretenda engañar a los españoles, porque sólo se engaña a sí mismo", añaden las mismas fuentes.

Aunque no descartan expresamente que Sánchez y Feijóo hablen, a finales del mes pasado el líder del PP ya pidió por carta una reunión entre ambos. El presidente del Gobierno en funciones le emplazó entonces a hablar después de que se constituyeran las Cortes. Aunque ahora se daría el caso, parecía más bien una estrategia para alejar la posibilidad de esa conversación.

