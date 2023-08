Yolanda Díaz encargó hace 20 días un informe jurídico sobre la amnistía a Asens, su enlace con Puigdemont

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, está trabajando en encontrar una forma legal que sirva para dar encaje a una ley de amnistía a los condenados y encausados por el procés. Ése es el principal requisito impuesto por Junts, el partido de Carles Puigdemont, para investir como presidente a Pedro Sánchez.

Según afirman fuentes de Sumar, hay un equipo de unos 20 juristas que llevan trabajando desde hace 20 días en dicho informe.

El grupo está siendo coordinado por Jaume Asens, el expresidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso, amigo personal de Puigdemont, tanto que lo ayudó a huir de España en 2017, y apartado de la pugna electoral poco antes del 23-J... pero a quien Díaz encargó mediar directamente con el expresident fugado tras los resultados de los comicios.

Aunque aún falta trabajo para saber concretamente qué encaje puede tener la ley de amnistía, que eliminaría todos los delitos del procés como si nunca se hubieran cometido, desde Sumar se muestran optimistas con que es posible encontrar una solución. "En el Derecho todo cabe", aseguran las fuentes.

Este movimiento se produce de forma paralela a los intentos del PSOE en la misma dirección, algo más discretos de todas formas que quienes serán sus socios de coalición si hay Ejecutivo de izquierdas. Tal y como ya adelantó este diario, los socialistas llevan desde antes de la formación de las Cortes trabajando en esta dirección y aseguran que "cabe perfectamente en la Constitución".

El Rey Felipe VI recibirá este martes a los líderes de los tres partidos más votados el pasado 23-J, de menor a mayor: Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. A partir de ese momento, tendrá que decidir si encarga formar Gobierno al que más votos tuvo (el del PP) o a quien parece aunar más apoyos (el del PSOE).

En Sumar, de hecho, hay cierto malestar porque los partidos independentistas (ERC, Junts, Bildu y BNG) no hayan acudido a visitar el Monarca. A fin de cuentas, sus votos son más necesarios que nunca, especialmente los de Puigdemont, y si no se informa al Rey, no cuenta con toda la información que necesita para ver a quién solicitar formar un Ejecutivo.

El Rey tendrá que escuchar a Vox y ver si apoyará definitivamente a Feijóo, con lo que el líder popular se situaría en 172 apoyos, y escuchar a Sánchez y ver si le traslada algún compromiso claro de contar con los apoyos de los independentistas.

El escenario más probable que se dibuja es que Vox diga que sí a Feijóo, y el presidente en funciones no pueda asegurar los mismos votos que tuvo para la Mesa del Congreso... porque la negociación con Junts ni siquiera ha empezado a avanzar. Así, o el Rey convoca una nueva ronda de contactos, o previsiblemente encargará a Feijóo formar Gobierno.

En ese escenario, de nuevo lo más probable es que esa investidura fracase y después le llegue el turno a Sánchez. Sin embargo, desde Sumar rechazan que esta sea la vía idónea.

Tras visitar al Rey, Díaz pidió este lunes desde la sala de ruedas de prensa del Congreso de los Diputados formar un Gobierno "cuanto antes". Recordó que, al estar en funciones, el Ejecutivo apenas puede aprobar medidas necesarias para la ciudadanía. "No juguemos con la vida de la gente", añadió.

Desde Sumar se muestran bastante confiados en que, finalmente, Junts acabará apoyando al PSOE. No quieren darlo por hecho, ya que en toda negociación puede haber elementos que hagan que fracase, pero consideran que lo que se vivió la semana pasada para conformar la Mesa del Congreso, donde Armengol contó con el sí de Junts y una mayoría absoluta de 178 apoyos, fue un precedente muy bueno.

El problema, aseguran, es que desde el entorno de Carles Puigdemont insisten en que no se fían del PSOE. Es por eso por lo que los neoconvergentes han pedido a los socialistas que la Mesa del Congreso inicie los trámites de la ley de amnistía. Si no, todo apunta a que habrá una repetición electoral.

