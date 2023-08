Vox no garantiza su apoyo a Feijóo tras el "cordón sanitario" en la Mesa y le exige "explicaciones"

Feijóo ya no tiene garantizado el apoyo de Vox en una hipotética investidura. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reclamado al PP explicaciones antes de que su líder, Santiago Abascal, se reúna con el Rey Felipe VI. Vox no entiende por qué el PP no quiso incluirles en la Mesa del Congreso, un movimiento que Garriga ha calificado de "cordón sanitario".

El dirigente del partido ha insinuado que esa decisión de no incluir a Vox en la Mesa se debe a un preacuerdo con el PNV. "Queremos que el PP nos explique si esto se debe a un compromiso con el PNV y cuál es la estrategia de Feijóo y el PP", ha aseverado el secretario general de Vox en una comparecencia ante los medios en Barcelona este lunes.

La formación de Abascal ofreció a Feijóo su apoyo en una futura investidura sin la exigencia de entrar en un gobierno. Un movimiento que, en principio, podía facilitar una investidura de Feijóo, ya de por sí muy complicada debido a la aritmética parlamentaria. Sin embargo, tras la votación para la Mesa del Congreso de los Diputados del pasado jueves se ha producido una ruptura en el bloque derechista que ha ensombrecido aún más las posibilidades del líder popular.

Se ha creado una brecha que crea una incógnita sobre lo que Abascal le transmitirá al Rey en la ronda de consultas. De esa reunión entre el líder de Vox y el Rey dependen en gran medida, probablemente, las posibilidades de que Feijóo sea propuesto por el Rey como candidato a una investidura.

"Ofrecimos nuestros votos al PP para un Gobierno de alternativa a Sánchez. Y ese compromiso de Vox se daba si Feijóo trabajaba para recuperar la neutralidad de todas las instituciones", ha afirmado Garriga este lunes. Ahora, Vox tiene "serias dudas" de que "Feijóo quiera recuperar la neutralidad de las instituciones" porque "es la primera vez que una fuerza" con el número de votos que tiene Vox "no está en la Mesa del Congreso".

El secretario general del partido ultraderechista le ha dado menos de 24 horas a Feijóo para que presente sus explicaciones ante lo sucedido en la votación de la Mesa del jueves. Las dudas planteadas por Vox "deben ser contestadas antes de que Abascal se reúna con el Rey", ha exigido Garriga. La cita de Felipe VI con el líder de Vox está prevista para las 10.30 horas de este martes en el Palacio de la Zarzuela.

