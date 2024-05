Feijóo: "Lo que ha hecho Milei contra Sánchez es lo que ha hecho Sánchez contra mí o contra Ayuso"

Alberto Núñez Feijóo cree que las palabras de Javier Milei acusando de "corrupción" a la mujer de Pedro Sánchez se redicen, simplemente, a una estrategia de polarización y victimización: "Lo que le ha hecho el señor Milei al señor Sánchez es lo mismo que ha hecho Sánchez contra mí o contra la señora Díaz Ayuso".

El presidente del Partido Popular no es equidistante entre el presidente argentino y el español. Porque no es (ni quiere ser) parte en el caso. Únicamente, como opositor a un Gobierno que está "sobreactuando" para crear "una crisis diplomática" que esconda un gran error, "no haber destituido al ministro Óscar Puente cuando acusó al jefe de un Estado amigo de consumir drogas".

El Partido Popular se sacude ese papel central en el que quiere meterle el Gobierno dentro de la crisis diplomática con Argentina. Y de hecho, está convencido de que Moncloa ha forzado el conflicto diplomático para "tapar el 'caso Begoña'".

Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos -"por fin"- en las horas previas de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para dar explicaciones por los vínculos de su mujer con empresas relacionadas con el caso Koldo.

También, el PP preguntará "por qué se hizo aquel rescate a una empresa cuyos directivos sí conocían a su esposa y, presuntamente, financiaron después una cátedra" para ella. O por las cartas de recomendación firmadas por ella como experta en captación de fondos públicos "a favor de unas empresas adjudicatarias de contratos públicos con el Gobierno del señor Sánchez".

"Un tic antidemocrático"

Durante la entrevista de Feijóo en Informativos Telecinco, el líder del PP ha recordado que "Nunca en 45 años de democracia" se habían investigado en un juzgado acciones de la pareja del jefe del Ejecutivo.

"Veremos cómo se desarrolla esto, pero para que no se vuelva a repetir lo que presuntamente ha hecho [Begoña Gómez], es bueno que se regule esa figura y que las parejas de quien presida el Gobierno declaren sus actividades y patrimonios al inicio de la legislatura".

Para Feijóo, comparar el 'caso Begoña' con el 'caso novio de Ayuso' es "un disparate". Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha explicado, "no contrata ni actúa en relación con la pareja" de la presidenta.

"Y sin embargo, Sánchez aún no ha aclarado todo eso", señaló el líder del PP. Es más, a pocas horas de la comparecencia de Sánchez, Feijóo advertía de un "tic antidemocrático" del presidente del Gobierno.

Preguntado por el "envilecimiento" de la política española y si éste es comparable, aunque sea lejanamente, a casos como el del reciente atentado al primer ministro eslovaco, Feijóo se ha defendido. "Mire, yo tengo una trayectoria de 30 años, y Pedro Sánchez ha dicho que quería construir un muro para dividir a los españoles, y eso es lo que produce tensión".

El líder del PP ha desgranado, luego, otras terminologías utilizadas por el presidente del Gobierno: "Luego habló de la fachosfera, después de los bulos, y más tarde acusó a los jueces de ser fachas con toga... y de los periodistas que hay que saber quién les financia, porque si hay tabloides digitales".

Según Feijóo, el presidente "quiere una especie de censura sobre qué medios osan discutirle o criticar al Gobierno". Y el Ejecutivo debería estar "para defender las libertades, no para coartarlas".

Viraje con Junts

Llamó la atención, en la última semana de la campaña catalana, una frase del líder del PP en la que equiparaba la inmigración ilegal a la okupación de viviendas y la delincuencia.

"Mire, el PP Europeo ha impulsado el pacto europeo de Migración y Asilo", explicó. "Y ahí está muy claro que estamos a favor de la migración legal de quienes vienen a trabajar, y en contra de la migración ilegal de quienes vienen a delinquir y a reincidir".

En esa campaña catalana, el PP apenas habló de la amnistía, y ahora sale a la calle este domingo 26 a protestar contra ella. "Estamos con el Estado de derecho, es la primera prioridad en la campaña europea, porque creo que mi país tiene un grave problema de retroceso democrático".

De nuevo arremetiendo contra Sánchez, el líder de la oposición recordaba la importancia de las elecciones europeas, después de las catalanas, para presentar una alternativa creíble frente al Gobierno.

Feijóo cree que el líder socialista obligará a Salvador Illa a "entenderse con ERC" y a "tratar de colar a Junts" en la ecuación de gobernabilidad en Cataluña.

El presidente del PP ya no defiende que Sánchez obligará al PSC a entregar la Generalitat a Carles Puigdemont. Y según Feijóo, "si el separatismo ya no tiene mayoría es por la subida del PP, pero aunque los hayamos derrotado en las urnas, siguen dominando a Sánchez en Madrid".

Así, Feijóo sentenció: "El día que digan que se acabaron sus siete votos, se acabó para Sánchez".

Por eso, dijo, el presidente trata de presentarse a sí mismo como la encarnación de la democracia y a todo el que lo critica como fachosfera. Y de ahí la crisis diplomática con Milei o el "ataque sistemático" a Ayuso. Para "esconder la presunta corrupción de su entorno y no dar explicaciones".

Sánchez acude ante el pleno de la Cámara Baja obligado por una petición del Grupo Popular. Eso sí, este miércoles Moncloa ha acumulado varias comparecencias pendientes del presidente. Esencialmente, una para informar sobre el Consejo Europeo extraordinario del pasado abril, en el que el tema principal fue el conflicto en Oriente Próximo.

Por eso, el PP primero acusaba al Gobierno de "esconder en un debate ómnibus los escándalos de corrupción del entorno político y familiar del presidente". Y con esos antecedentes, ahora está convencido de que la crisis con Argentina es "otra cortina de humo".