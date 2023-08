Yolanda Díaz pide formar Gobierno "cuanto antes" tras hablar con el Rey: "No juguemos con la gente"

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes que se forme un Gobierno "cuanto antes". Ha recordado que, al estar en funciones, el Ejecutivo apenas puede aprobar medidas que pueden ser necesarias para la ciudadanía: "No juguemos con la vida de la gente", ha exigido desde el Congreso de los Diputados.

Díaz se ha acercado este lunes a mantener su consulta con el Rey, Felipe VI. Le ha trasladado al monarca su apoyo a una investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. Ha dicho que el suyo, en el que se incluiría Sumar, es "el único Gobierno de coalición posible".

Sobre el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "está completamente aislado, no tiene números ni aliados". "A la vista de los hechos, queda claro que el señor Feijóo está más solo que nunca", ha añadido.

Díaz ha dicho que los españoles "eran perfectamente conscientes de a quién estaban votando" y que "no han votado mal, así que no se les puede hacer ir a una repetición electoral".

Felipe VI terminará mañana su ronda de consultas tras recibir a Santiago Abascal, Sánchez y Feijóo, en ese orden. A partir de ese momento tendrá que decidir a quién encarga formar Gobierno. Siempre se ha trasladado el encargo a la lista más votada, aunque en esta ocasión Sánchez podría contar con más apoyos que Feijóo.

El verdadero problema para el Rey es que los posibles apoyos de Sánchez, los partidos independentistas de ERC, Junts y Bildu, no van a reunirse con el monarca. Por lo tanto, no pueden trasladarle si planean apoyar al candidato del PSOE o no. Ello hará que, si Vox le traslada al Rey que apoyará a Feijóo, el monarca debería encargarle formar Gobierno al popular.

Díaz ha insistido en respetar la decisión que finalmente acabe tomando Felipe VI. Eso sí, en caso de que se la encargue a Feijóo, está convencida de que "va a salir derrotado y va a fracasar".

