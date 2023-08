Urkullu pide que Sánchez dé pasos para que España se convierta en una "confederación" de estados

El lehendakari, Íñigo Urkullu, propone una nueva España y cree que es el momento de hacer una reinterpretación de la Constitución de 1978, sin necesidad de reformarla, para avanzar en el "autogobierno" no sólo del País Vasco, también de Navarra, Cataluña y Galicia. Plantea, además, un pacto con el Estado que reconozca la "capacidad de decidir" en estas comunidades autónomas y pide a Pedro Sánchez dar pasos para que España se convierta en una "confederación" de estados.

Para conseguirlo, el dirigente del PNV, partido con el que el PSOE negocia reeditar un nuevo Gobierno, propone celebrar una "convención constitucional" en el plazo de un año "para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial".

Si bien admite que no existe "una fórmula mágica ni un camino expedito" para dar solución a esta cuestión, Urkullu apuesta, en un artículo de opinión publicado este jueves en El País, por lograr "una salida a la actual encrucijada política" de "forma flexible y creativa". "Ahora se abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos", afirma.

Convención constitucional

Para ello, el lehendakari pone sobre la mesa un "doble pacto". El primero consistiría en firmar -el Estado y el Gobierno vasco- un acuerdo preliminar de bases para la "convocatoria y desarrollo" de una convención constitucional "sobre el autogobierno". Esas bases incluirían principios como "el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada".

El segundo de los pactos aboga por celebrar dicha "convención constitucional" en el plazo de un año con el objetivo de analizar "el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución" -es decir, el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales-, "el autogobierno de las comunidades de raíz foral" o, incluso, "el autogobierno de las nacionalidades históricas".

Horizonte confederal del Estado

En el artículo, titulado Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado, si hay voluntad es posible el acuerdo, Íñigo Urkullu deja muy claro cuál es su posición sobre España al definirla como una "nación foral", una "unión voluntaria", un modelo de "federalización asimétrica" y de "bilateralidad efectiva", con un "horizonte confederal del Estado", pero siempre con garantías de cumplimiento de lo acordado.

Si bien Urkullu reconoce que la Constitución de 1978 "intentó abrir un camino" para que las comunidades autónomas tuvieran un papel más participativo, alerta de que desde entonces ha habido "intentos de involución" como la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), "que promovió el café para todos igualando por abajo para recortar por arriba". El lehendakari pone otros ejemplos de involución como las leyes de bases y las comisiones sectoriales u otro tipo de foros autonómicos, "para adoptar decisiones que afectan al autogobierno, en base a las mayorías políticas en el Estado".

Para el dirigente del PNV los cambios que se esperaban desde 1978 se quedaron "en una descentralización política y administrativa" y lamenta que no se fuera más allá, ya que "no se descentralizó el poder judicial, no se quiso hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial y se diseñó un Tribunal Constitucional como árbitro entre el Estado central y las comunidades".

"Es momento de nuevos pasos"

Convencido de que ahora "puede ser el momento de dar nuevos pasos" y poniendo énfasis en la palabra "acuerdo" en varias ocasiones, Urkullu considera que "debemos ser capaces de encontrar los mimbres constitucionales y legales pertinentes para dar forma jurídica a un nuevo pacto, utilizando la vía de la actualización de los derechos históricos, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución".

En este punto, el lehendakari insiste de nuevo en la figura de la convención constitucional para resolver la cuestión territorial "sin necesidad de modificación previa de la Constitución" para avanzar "en el País Vasco y, en su caso, también de Navarra y el resto de comunidades históricas".

"Se presenta la ocasión de avanzar. Debemos tener presente de dónde venimos, ser conscientes de lo que podemos y no podemos hacer en esta coyuntura. Se trata de establecer hacia dónde vamos y lo que tenemos que hacer para lograrlo, porque tenemos la posibilidad de evolucionar progresivamente y desarrollarnos en nuestro ser", finaliza Urkullu.

