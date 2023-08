Un ex alto cargo del PNV pide abstenerse con Feijóo: "Arzalluz no hubiera tenido complejos"

El exdiputado general de Vizcaya por el PNV José Alberto Pradera considera que el Partido Nacionalista Vasco debe abstenerse en la investidura de Alberto Núñez Feijóo porque "Vox ha dicho que no va a estar en el Gobierno y eso supone que no estará en la ecuación".

Así lo afirma Pradera, que dirigió la diputación vizcaína entre 1987 y 1995, en una entrevista que este domingo publica El Correo y en la que asegura que prefiere un gobierno del PP en solitario antes que uno de Pedro Sánchez (PSOE) "con ministros de Sumar".

Afirma que no comparte la explicación que ha dado la dirección del PNV para no apoyar la investidura de Feijóo porque Vox ha dicho que no va a estar en el Gobierno. Vox "estará luego en el debate parlamentario, en los acuerdos, pero ese es otra tema".

"Decir que Vox sigue en la ecuación es no saber lo que es gobernar", precisa.

Pactar con el centro

Explica que al PNV, partido en el que sigue militando, le ha ido bien en el bipartidismo, apoyando a uno o a otro, "al que ganaba" en Madrid, y que siempre ha "intentado pactar con el centroderecha o con el centroizquierda".

Añade que la relación del PNV con el PSOE o con el PP "tiene que ser buena" pero dice que "no entiende" que el Partido Nacionalista Vasco "vaya en el mismo cesto que EH Bildu", del que recuerda es su "mayor contrincante", y con Sumar que "representa los extremos, como Vox".

Defiende la abstención a Feijóo y no un voto a favor porque "luego se crecen y no cumplen lo prometido". "Nosotros ni aquí ni allá, ni con unos ni con otros, libres", resume.

"Ausencia de ambición"

Achaca la decisión del PNV de votar "no" a Feijóo a una "ausencia de ambición" y afirma que el que fuera dirigente del partido Xabier Arzalluz "no hubiera tenido complejos".

"¿Me va a decir que Feijóo es peor que Aznar? Y Arzalluz se plantó en Génova", recuerda Pradera, quien dice que él se queda con Feijóo, que "además tiene buena relación con el lehendakari".

PNV pierde la "centralidad"

En su opinión, el PNV está perdiendo la "centralidad", que le "desgata no tener claro qué hacer" y que el "error" que ha cometido es el de vincularse "demasiado" a Sánchez. "Hemos estado muy pegados y encima él no ha cumplido con nada", resume.

En un mensaje a la actual dirección del PNV achaca la pérdida de votos en los recientes comicios al hecho de que no están tomando "decisiones ambiciosas"

"A la gente hay que decirle que aquí venimos con ambición de hacer cosas. Pero si se te ve que si esto, que si lo otro, con miedos, con tal... pues al final aparece la mediocridad, y no te votan por la mediocridad, porque no tomas decisiones ambiciosas", opina Pradera.

