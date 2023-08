Calviño critica el "vodevil" y "la pantomima" de Feijóo y apuesta por un Gobierno de cuatro años de Sánchez

La vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha calificado de "pantomima" la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de una legislatura de dos años y seis pactos de Estado y ha opinado que esta oferta "daría para un vodevil".

Calviño considera que "en dos años no se puede construir nada" y que esta propuesta "no tiene sentido", sobre todo cuando "la agenda del PP quiere derogar todo lo que ha hecho el PSOE". "No me parece serio. No estamos para perder el tiempo", ha advertido.

Tras censurar este ofrecimiento de Feijóo, la vicepresidenta pasa pantalla y da por hecho que Pedro Sánchez seguirá en la Moncloa apostando por un Gobierno sólido y estable "de cuatro años". "El objetivo es lograr una máxima estabilidad. Hace falta un periodo mínimo para llevar a cabo los procesos de transformación y ahora, en esta nueva legislatura, el objetivo es culminar ese proceso", ha dicho en este jueves en la SER.

['Plan Feijóo 2025': reunirá a sus barones bajo el lema de "ser 2 años presidente o presidente en 2 años"]

De esta forma, Calviño apuesta por cuatro años de Gobierno socialista dirigidos a "consolidar los avances" conseguidos hasta ahora y "así poder hacer frente a los retos que están por delante".

📹 Nadia Calviño: "Fue todo una pantomima. En dos años no se puede construir nada. No me parece serio y no estamos para perder el tiempo".

https://t.co/KhCMvBDJh3 pic.twitter.com/cbSJEMHecG — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) August 31, 2023

Amnistía

Preguntada por una posible amnistía a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, la ministra de Economía en funciones ha rehuido la respuesta limitándose a decir que "las negociaciones se deben hacer en el marco de la Constitución" y que "el diálogo con los partidos que han tenido una representación es el punto de partida en la formación de cualquier Gobierno".

"Nadie olvida cómo estábamos en 2017. Esto ha requerido esfuerzo, paciencia, diálogo... No podemos volver atrás y hay que seguir mejorando la convivencia", ha proseguido Calviño, que espera que "Cataluña vuelva a ser el motor económico que nunca debió dejar de ser".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan