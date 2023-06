La TV de Iglesias machaca a Yolanda Díaz en plena negociación con Sumar: "Cava su propia tumba"

Pablo Iglesias mantiene la estrategia del palo y la zanahoria para que la vicepresidenta Yolanda Díaz acepte la incorporación de Podemos a la plataforma Sumar en las condiciones más ventajosas posibles, pese al descalabro que la formación morada sufrió en los comicios municipales y autonómicos.

Mientras se desarrolla la negociación entre ambos partidos, los colaboradores habituales de la televisión de Iglesias, Canal Red, han advertido en las últimas horas de que Díaz "cava su propia tumba" si no acepta la entrada de Podemos en la coalición y han sacado una llamativa conclusión de las elecciones del 28-M: "Sumar ha muerto".

La convocatoria de elecciones generales anticipadas ha obligado a Díaz a abrir una negociación contrarreloj con los hipotéticos socios de Sumar para registrar la coalición ante la Junta Electoral antes del 10 de junio. Aún más feroz será la batalla por la confección de las listas electorales, que deben presentarse antes del 20 de junio.

A lo largo de toda la semana, la televisión de Pablo Iglesias, Canal Red, ha alternado los llamamientos a la unidad para evitar el triunfo de la "extrema derecha" en las elecciones del 13-J, con los ataques apenas disimulados a Yolanda Díaz y sus principales socios, como Compromís.

Con esta estrategia, Iglesias busca doblegar a la vicepresidenta de Podemos para que ceda a sus exigencias, en un momento en el que el partido morado está una posición especialmente débil para exigir puestos de salida en las distintas candidaturas provinciales.

La tertulia de Pablo Iglesias, La Base, recurría el miércoles a uno de los responsables de la Fundación de los Comunes, Raúl Sánchez Cedillo, para plantear su ultimátum a Yolanda Díaz. Tras los últimos procesos electorales, comentó, "el centro de gravedad ya se ha desplazado a esa extrema derecha de Ayuso y Vox. Lo que se pretende por parte del sistema mediático es acabar con el otro centro de gravedad de todo este ciclo, que es Podemos".

Y remató: "Sumar no se da cuenta de que sólo existe porque existe Podemos. Si pretende hacer como si Podemos no existiera, está cavando su propia tumba". El mensaje lanzado a la vicepresidenta del Gobierno era diáfano: si no acepta la incorporación de Podemos a Sumar, está cavando su "tumba" política porque la coalición se estrellará en las urnas.

"Sumar no se da cuenta de que existe solo gracias a que existe Podemos. Y si pretende hacer como si Podemos no existiera, está cavando su propia tumba." @SanchezCedillo pic.twitter.com/aLINWcbxSE — La Base (@LaBase_TV) May 31, 2023

Iglesias ha intensificado esta estrategia tras el 28-M. Su tertulia La Base llegó a dos llamativas conclusiones el lunes, al analizar la noche electoral: "Sumar ha muerto" y "No hay efecto Yolanda Díaz".

Todo ello, al analizar los resultados de unos comicios en los que Podemos acababa de desaparecer por completo de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. En otros parlamentos regionales, como los de Baleares y Asturias, ha sacado un único diputado testimonial.

La segunda de estas conclusiones, sobreimpresa en la pantalla, correspondía al análisis realizado por uno de los colaboradores habituales de Iglesias, el periodista de Gara y Radio Euskadi Jonathan Martínez.

A su juicio, el resultado del 28-M demuestra que "no existe el efecto Yolanda Díaz, no existió en las elecciones andaluzas y ahora menos. No se puede confiar el éxito de la izquierda y las clases trabajadoras a una única figura, ni al carisma de una persona que está en el Gobierno".

Así analizó el programa 'La Base' de Pablo Iglesias el resultado electoral del 28-M.

Por su parte, Raúl Sánchez Cedillo defendió la tesis de que "Sumar ha muerto", como conclusión de la noche electoral. Lo sostuvo de la siguiente forma: "La estrategia de Podemos de aprovechar un momento populista se rompió ya en 2016 con la división de la propia organización [y la salida de disidentes como Errejón]. La estrategia de Sumar ha terminado ayer, francamente, Sumar ha muerto. Esto tiene que ver también con la división interna, que no puede saldarse nunca con un buen resultado electoral".

En otros casos, los ataques a Yolanda Díaz han tenido un carácter más festivo. La periodista de La Base Inna Afinogenova citaba la siguiente frase del expresidente de Uruguay José Mujica al hablar sobre el pacto de Podemos con Sumar: "A veces hay que abrazarse con culebras".

El día después de que Podemos prácticamente desaparezca la manera en la que buscan la alianza con Yolanda Díaz y los partidos de Sumar es decir que “hay que abrazarse con culebras”



Insultar para confluir. Una estrategia infalible. pic.twitter.com/AuavPbCFwV — AntonioMaestre📚 (@AntonioMaestre) May 29, 2023

La ocurrencia fue celebrada con carcajadas por el propio Pablo Iglesias. Ante la polémica generada, Afinogenova (que abandonó el canal de propaganda del régimen de Putin Rusia Today tras la invasión de Ucrania) ha recalcaldo que se trata de una frase que José Mújica utilizó sobre los pactos de la izquierda en Uruguay.

Antes de las elecciones autonómicas del 28-M, la televisión de Pablo Iglesias centró sus ataques en otro de los socios de Sumar, el partido Más Madrid de Íñigo Errejón y Mónica García, a los que consideraba el principal obstáculo para que Podemos pudiera entrar en la Asamblea de Madrid.

Las exigencias de Baldoví

Tras los comicios, las críticas de Canal Red se han centrado ahora en el líder de Compromís, Joan Baldoví, por las exigencias que plantea para la elaboración de las listas electorales de Sumar en la Comunidad Valenciana: reclama que la coalición se denomine Compromís Sumar en la región, que los candidatos de su partido encabecen las candidaturas en las tres provincias y veta la presencia de miembros de Podemos en las mismas, tal como han repetido en las últimas 48 horas todos los programas de Canal Red.

La cuenta atrás para registrar la coalición se agota y Pablo Iglesias incrementa la presión de su aparato de propaganda sobre Yolanda Díaz, para que acepte un acuerdo que garantice a los candidatos de Podemos (entre ellos, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique) puestos de salida en las listas de Sumar.

