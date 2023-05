Pablo Iglesias se convierte en administrador único de Canal Red y borra todo rastro de Jaume Roures

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se ha convertido en administrador único de Melancolic Films SL (cargo que hasta ahora ocupaba Jaume Roures), la sociedad desde la que dirige y presenta su televisión de Youtube Canal Red.

Para montar su televisión, Iglesias utilizó la productora Melancolic Films SL que, desde su creación en 2006, pertenecía al entramado de empresas del grupo Mediapro, el emporio de medios de comunicación del millonario Jaume Roures.

Desde el mismo momento de su constitución, el 13 de julio de 2006, Roures fue el administrador único de esa compañía, que en febrero de 2020 incorporó a su hija, Teia Roures Cervera, como apoderada solidaria (es decir, la persona cuya firma se precisa para aprobar cualquier pago u operación).

Melancolic Films SL comunicó en septiembre de 2017 que su socio único es Mediapro. Es decir, a partir de ese momento la totalidad de las acciones de la productora pertenecían al grupo audiovisual de Roures. Y en sus cuentas oficiales de 2021 se declaró como domicilio social la sede de Mediapro en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Pese a todo ello, cuando Canal Red comenzó a emitir en Youtube, el pasado mes de marzo, Pablo Iglesias aseguró que Jaume Roures no tenía nada que ver con el proyecto. El exvicepresidente lo había puesto en marcha, según su versión, exclusivamente con los algo más de 400.000 euros que había recaudado entre sus seguidores mediante dos campañas de crowdfunding.

Del mismo modo, fuentes oficiales de Mediapro indicaron, a preguntas de este diario, que la participación de Roures en la iniciativa de Pablo Iglesias era a título "personal", de forma completamente ajena a su grupo de empresas.

No obstante, no ha sido hasta el pasado 26 de abril cuando Jaume Roures ha cesado formalmente como administrador único de Melancolic Films SL, cargo que ha asumido el propio Iglesias. Al mismo tiempo, la empresa ha comunicado al Registro Mercantil que ya no tiene la condición de "sociedad unipersonal". Es decir, que ha pasado a tener más de un accionista, aunque no consta la identidad de estos.

Tras intentar sin éxito obtener una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Iglesias aceleró los pasos para poner en marcha Canal Red, con el fin de que actúe como aparato de propaganda que contribuya a dar más visibilidad a Podemos ante las elecciones del 28-M.

Más aún, cuando el partido morado corre el riesgo de quedar descolgado de la plataforma Sumar y necesita acentuar su perfil propio. De hecho, Iglesias ha utilizado durante las últimas semanas los programas de Canal Red para presionar a Yolanda Díaz, de manera que acepte las condiciones de Podemos para incorporarse a Sumar.

Pero no salen las cuentas. Desde la última semana de abril, Canal Red emite también en la televisión digital de Madrid con la misma licencia de TDT que utilizaba hasta hace poco el canal de información política 7NN. El alquiler de esta licencia, y de los equipos necesarios para distribuir la señal, tiene un coste próximo a los 240.000 euros anuales, según las fuentes especializadas del sector consultadas por este diario.

Es decir, sólo para que su televisión se vea en Madrid por TDT, Pablo Iglesias se estaría gastando en un año más de la mitad de los 400.000 euros que recaudó por crowdfunding para hacer realidad el proyecto.

Lágrimas por 'Sálvame!'

Por otro lado, Iglesias ha asegurado que el hasta hace poco consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, le prometió ofrecerle un contrato para presentar un programa en Telecinco cuando abandonara la política.

Iglesias se lamenta de que Vasile no cumpliera su promesa, en un artículo publicado en la web Ctxt, en el que sostiene que la decisión de eliminar Sálvame de la parrilla de Telecinco busca hacer una televisión "más facha", ante la próxima llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

"Se trata de hacer unas teles aún más fachas", argumenta el líder de Podemos en la sombra, "con Ana Rosa mañana y tarde y el rojo y maricón Jorge Javier fuera de la casa (...) Borja Prado trabaja para que Feijóo sea presidente del Gobierno".

Según Pablo Iglesias, Paolo Vasile es "de los tipos con poder que me resultó más simpático de todos los que conocí cuando fui secretario general [de Podemos]. No pondría la mano en el fuego por él, pero le reservo una celda con calefacción junto a García Margallo en el gulag que estoy construyendo en Girona con pasta de Jaume Roures y de Nicolás Maduro".

[Villarejo, sobre Ferreras: "Es un gran profesional, aunque ahora me niegue como todos los Judas"]

El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido públicamente una tesis similar sobre los cambios en la programación del grupo Mediaset.

Echenique aprovechó la semana pasada la comparecencia del comisario Villarejo en la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso para lamentar que Telecinco "se carga a Jorge Javier Vázquez" para poner en su lugar un programa de Ana Rosa Quintana.

