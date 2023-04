Inna Afinogenova, “la infiltrada de Putin”: de directiva en RT a estrella del canal de Pablo Iglesias

"La agente de Putin infiltrada en España". La frase que encabeza el timeline del perfil de Twitter de Inna Afinogenova viene acompañada de un vídeo de 2022 en el que esta periodista rusa trata de desmentir lo que llama "los delirios de las cloacas mediáticas" sobre su persona. Se refiere en realidad a un compendio de artículos en los que se señala a Afinogenova, exsubdirectora web del canal en español RT (Russia Today) -medio de comunicación financiado y controlado por el Kremlin-, como una de las propagandistas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Las críticas parecen haber escalado este viernes, cuando Afinogenova ha sido acusada de falsear noticias en favor del Gobierno ruso cuando trabajaba en RT, según publica El Periódico. Al parecer, la denuncia procede de Max Golovánov, antiguo productor del canal, que ha enviado una carta de su puño y letra en la que sostiene que Afinogenova "violó la ética periodística, ordenando publicar material falso deliberadamente y contribuyendo al belicismo y a la propaganda de la violencia en Rusia".

Asimismo, el testigo dice haber visto cómo su compañera, "cómplice y leal al régimen", expresaba "ideas nacionalistas, homófobas y racistas... especialmente contra los ucranianos".

[Canal Red, el trampolín de Iglesias para asaltar los cielos: "Ser como La Sexta, pero de izquierdas"]

Nacida en la región rusa de Daguestán hace 34 años, Afinogenova habla un español inmaculado, estudió Periodismo en la Universidad Estatal y cuenta con amplios conocimientos sobre América Latina. Al parecer, este currículum llamó la atención del ahora exvicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, que la contrató en junio de 2022 para su pódcast, La Base.

Ahora, Afinogenova se ha convertido en el nuevo fichaje estrella del canal de televisión del antiguo líder de Podemos (Canal Red), a pesar de las acusaciones que han salido a la luz recientemente. Y no sólo eso: también pese a que la hemeroteca está llena de declaraciones en las que se puede escuchar a la reportera defendiendo a diestro y siniestro algunas de las informaciones -o desinformaciones- más difundidas por el Kremlin.

Así defendía a Putin Inna Afinogenova, la estrella del Canal Red de Pablo Iglesias

Testigos falsos

"Lo mejor de acusar a Rusia en cualquier escenario es que nunca hacen falta pruebas. Pero eso no es todo: cuando se trata de Rusia también puedes castigar sin pruebas". De esta manera, la periodista comenzaba una grabación en la que criticaba que numerosos países hubieran expulsado a diplomáticos rusos como represalia por el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en 2018.

Como ejemplo de desinformación, El Periódico recoge una investigación de Radio Free Europe y RISE Project que destapó uno de los bulos más graves atribuidos a RT en español en 2018. Para entonces Afinogenova ya era supuestamente subdirectora de la web y RT entrevistó a un supuesto controlador del caso del avión Boeing 777 de Malaysia Airlines derribado en julio de 2014 que daba a entender que el accidente era responsabilidad ucraniana. Al parecer, el entrevistado resultó ser un farsante, pero el canal no rectificó.

La defensa de Iglesias

Es cierto que en mayo de 2022, Afinogenova anunció a través de su canal de YouTube que abandonaba Rusia y el canal RT porque no estaba de acuerdo con la guerra de Ucrania. "Básicamente no estoy de acuerdo con esta guerra. Hasta aquí no es nada difícil de comprender: ¿quién puede estar de acuerdo con una guerra? Unos pocos, yo no estoy entre ellos. Pues eso", aclaraba a sus seguidores.



Sin embargo, son muchos los que han achacado esta decisión a que, poco antes, la Comisión Europea calificó a los medios estatales rusos Sputnik y RT como "parte de la maquinaria de guerra de Rusia" responsables de difundir las "mentiras de Putin" y los prohibió en todo el territorio comunitario.

Inna dejó un salario que jamás cobrará aquí, dejó su país, se jugó su libertad y se juega cada día la de su familia que vive en Rusia. Y lo hizo por razones éticas, por estar en contra de la guerra. Y se unió a nosotros, sabiendo que le iban a machacar desde ambos lados. Mi… pic.twitter.com/OaAc31ieiD — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) April 27, 2023

A raíz de las nuevas acusaciones, Iglesias no ha dudado en defender a la presentadora de su canal."Inna dejó un salario que jamás cobrará aquí, dejó su país, se jugó su libertad y se juega cada día la de su familia que vive en Rusia. Y lo hizo por razones éticas, por estar en contra de la guerra", decía en un mensaje de Twitter.

"Y se unió a nosotros, sabiendo que le iban a machacar desde ambos lados. Mi admiración por ella y por su trabajo periodístico sólo es comparable al desprecio que siento hacia esa mafia corporativa de palmeros del poder que hoy vuelven a atacarla con basura. Gracias compañera", concluía.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan