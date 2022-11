Cadena perpetua para dos rusos y un ucraniano por derribar el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014

Tras dos años de investigación, un tribunal de Países Bajos ha declarado culpables de asesinato este jueves a tres hombres relacionados con los servicios de inteligencia rusos por el derribo del vuelo HM17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014.

En el accidente, que tuvo lugar durante el levantamiento separatista de los prorrusos de la región del Donbás, murieron 298 pasajeros y la tripulación que iba a bordo. Un cuarto sospechoso ha sido absuelto.

Según se recoge en la sentencia, el juez entiende que los tres son responsables de disparar el misil Buk que impactó contra el Boeing 777 que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Asimismo, el veredicto señala que el proyectil era de fabricación rusa y fue lanzado desde una granja cerca de Pervomaisk.

Por ello, el tribunal ha dictado cadena perpetua para los tres condenados, dos de ellos ciudadanos rusos exoficiales de los servicios de inteligencia de su país y un ciudadano ucraniano líder del movimiento separatista. Además se les ordena pagar al menos 16 millones de euros en compensación a los familiares de las víctimas.

Ninguno de los acusados asistió nunca al juicio y se encuentran prófugos, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Esta sentencia, sin embargo, apunta directamente al Kremlin, que siempre ha defendido no formar parte del conflicto de 2014 y ha alegado no controlar a los combatientes prorrusos de las regiones de Donetsk y Lugansk. Los acusados, no obstante, ocupaban altos cargos de las milicias separatistas.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan