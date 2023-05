Sánchez se desmarca de la campaña del PSOE-Madrid entre reproches mutuos y cerrará en Barcelona

El lema del PSOE para el 28-M es “vota lo que piensas” y un veterano dirigente del partido en Madrid añade estos días con sorna que “el problema en la Comunidad de Madrid es precisamente que habrá electores nuestros que terminarán votando lo que piensan”.

La primera parte de la campaña electoral de Juan Lobato para la Comunidad y de Reyes Maroto para el Ayuntamiento de la capital está provocando malestar en veteranos dirigentes socialistas y mucho desdén por parte de la dirección federal del PSOE y de la Moncloa.

Para empezar, este viernes se producirá un hecho inédito en la larga historia de las elecciones en España: hasta donde llega la memoria del partido, es la primera vez que el secretario general y líder socialista no cerrará una campaña electoral en Madrid.

Pedro Sánchez cerrará la campaña en Barcelona, aunque el jueves sí participará en un acto de trámite en Madrid con Lobato y Maroto. Es la constatación de que el presidente del Gobierno y líder socialista se desentiende de Madrid, de la Comunidad y del Ayuntamiento. Apuesta por Barcelona y no lo disimula.

Sánchez participó en un acto en Fuenlabrada (Madrid) donde sí gobierna el PSOE, el 23 de abril, antes de la campaña. Es su único acto hasta ahora en la Comunidad de Madrid y no ha hecho ninguno hasta ahora en la ciudad de Madrid.

Maroto fue ministra de Industria de Sánchez y, por tanto, fue designada por el presidente, pero en su campaña no hay casi referencias a su gestión en el Gobierno. Y Lobato omite las referencias al Gobierno central, lo que provoca algún malestar en la Moncloa y cierto distanciamiento del entorno del presidente. Hace meses hizo su propia propuesta fiscal, con bajada del IRPF, al margen de lo que entonces defendía el Gobierno.

Por ejemplo, según explican, las únicas referencias a medidas del Gobierno de Sánchez en el debate de Telemadrid las hizo Mónica García, candidata de Más Madrid, no el candidato socialista. En Ferraz no gustó la intervención de Lobato en el único debate de la Comunidad y explican que hasta ahora está entrando en marcos de la derecha que no le favorecen.

Por su parte, desde el PSOE de Madrid recuerdan que la campaña arrancó con el incidente institucional en la fiesta del Dos de Mayo en el que la polémica sobre la presencia de Félix Bolaños tapó por completo a Lobato y a Maroto, y dio alas a Isabel Díaz Ayuso. Los equipos de campaña hicieron saber la despreocupación de Moncloa por las consecuencias de aquello.

Jugar a ser segundo

Obviamente todos en el PSOE dan por hecha la amplia victoria del PP, explican que sólo la entrada de Podemos puede evitar la mayoría absoluta y que el PSOE sólo aspira a recuperar el segundo puesto, superando a Más Madrid.

La mayoría de las encuestas, incluyendo la de Sociométrica, creen imposible que ese sorpasso pueda producirse y, en todo caso, dirigentes del PSOE no ocultan su sorpresa por que el partido juegue en Madrid a ser segundo. No ven siquiera una apuesta para el futuro fortaleciendo la opción socialista en Madrid.

Es decir, temen que pueda ocurrir como en anteriores elecciones en la Comunidad y el Ayuntamiento en las que, tras pésimos resultados, se espera a la siguiente convocatoria para entonces buscar candidatos nuevos y apuestas teóricamente rompedoras. Como cuando presentaron al exseleccionador de baloncesto, Pepu Hernández, o ahora cuando se han saltado a quienes han trabajado durante cuatro años en la oposición en el Ayuntamiento.

En el equipo de Maroto explican que es seguro que mejorarán los resultados de 2019. En la Comunidad, Ángel Gabilondo sacó pésimos resultados en 2021, con una campaña que fue muy criticada internamente por sus mensajes contradictorios. Ahora el PSOE espera al menos mejorar esos datos que les llevaron a ser la tercera fuerza política de Madrid.

Los críticos entienden que hasta ahora el PP y Más Madrid han logrado con facilidad sacar al PSOE de la carrera y hacer que la campaña socialista tenga muy difícil hacerse un hueco. Tienen la sensación de que actúan pendientes de los pasos de Mónica García y Rita Maestre.

Ha habido incluso algunos errores de coordinación, como los problemas para poder poner cartelería en algunos lugares. Y se han celebrado algunos actos callejeros “desangelados” por falta de público, según muestran algunas de las fotos difundidas en las redes.

A Lobato se le asignó al principio de la campaña alguna persona de los equipos de Ferraz y ha tenido también consejos de José Luis Rodríguez Zapatero y de personas próximas al expresidente del Gobierno.

Cuando Maroto fue designada candidata se le asignó la asesoría de Luis Arroyo, reputado experto en comunicación política. En enero, Arroyo renunció por problemas con el equipo de la entonces ministra de Industria.

