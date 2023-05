Podemos aprovecha los insultos racistas a Vinicius para denunciar el "auge del fascismo"

El exvicepresidente Pablo Iglesias sostiene que los cánticos racistas a Vinicius en Mestalla demuestran el "auge del fascismo" en España y concluye que, para frenar este fenómeno, el Gobierno debe cerrar el programa de Pablo Motos en Antena 3.

Los principales dirigentes de Podemos han señalado este lunes a los periodistas Ana Rosa Quintana y Pablo Motos como culpables de los insultos que una parte del público del Mestalla dirigieron al delantero del Real Madrid.

"Ya son demasiadas cosas", ha enumerado Iglesias durante su intervención en RAC1, "Vinicius mono, catalán de mierda, sudaca muerto de hambre, me descojono de ti sorda, bollera podemita, Irene Montero cajera y chupapollas, Pam gorda asquerosa, sois todos ETA, Puta Ada Colau… El fascismo está aquí y no son solo unos centenares de hinchas…".

Vinicius mono, catalán de mierda, sudaca muerto de hambre, me descojono de ti sorda, bollera podemita, Irene Montero cajera y chupapollas, Pam gorda asquerosa, sois todos ETA, Puta Ada Colau… El fascismo está aquí y no son solo unos centenares de hinchas… 👇🏻 pic.twitter.com/BxoMo6M1RH — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 22, 2023

De este modo, el líder de la sombra de Podemos ha equiparado los insultos racistas a Vinicius con la expresión "catalán de mierda". Pero Iglesias ha callado durante los últimos años ante las descalificaciones como "colono" o "ñordo" (excremento) que los independentistas dirigen a los constitucionalistas.

Lo ocurrido en Mestalla, ha añadido el exvicepresidente del Gobierno "es una expresión más de algo que está ocurriendo a nivel social y es enormemente peligroso", ha dicho en alusión al "auge del fascismo".

"Me alucina", ha añadido, "la candidez de alguien que dice: no creo que haya tanto fascismo, si no es para tanto, son cuatro gatos... Esos cuatro gatos pueden formar parte del próximo Consejo de Ministros con el PP. Tienen tertulianos en las principales televisiones repitiendo cada día esa mierda".

Y a continuación ha pedido que el Gobierno cierre el programa El Hormiguero de Antena 3, por haber bromeado sobre el mitin en el que Irene Montero presentó con las siguientes palabras a la candidata de Podemos a la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima: "Eres la alcaldesa que necesita Valencia: una mujer sorda, bollera..."

"Sorda y lesbiana"

"Es muy fuerte", ha dicho Pablo Iglesias, "que un tipo como Pablo Motos se descojone en un programa de prime time de una candidatura porque es sorda y lesbiana, y ese tipo sigue tiene teniendo un programa".

"Si hubiera un Gobierno normal", ha argumentado Iglesias, "y dijera: racista de mierda, tú no puedes tener un programa de televisión en un país democrático... vendrían un montón de periodistas a decir: están atacando la libertad de expresión. Pues eso es el avance del fascismo en la sociedad", ha concluido.

En la misma línea, Ione Belarra anunció el viernes que su Ministerio denunciará ante la Fiscalía las "mofas" del programa El hormiguero a su candidata Pilar Lima por considerar que constituyen un ataque “al derecho a la igualdad”.

Aunque lo cierto es que el colaborador de El hormiguero Miguel Lago no se burló de que Pilar Lima sea "sorda y bollera", sino de que la ministra Irene Montero esgrimiera estas condiciones al presentarla como la mejor alcaldesa para la ciudad.

Un país racista y fascista

Aunque ya mucho antes de que se produjera esta polémica, el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero montó con dinero público una campaña contra el presentador de El hormiguero, Pablo Motos, para tacharle de "machista".

En su tertulia de este lunes, Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que España es un país profundamente racista. "A veces los hombres blancos heterosexuales no nos damos cuenta, porque no nos afecta", ha explicado, "usted no sabe lo que es buscar piso siendo negro, o que la policía te pare y te pida la documentación siendo negro".

Pero a su juicio, lo ocurrido este fin de semana en Valencia no es un problema de racismo, sino de fascismo. "Se está normalizando no sólo que haya una fuerza de extrema derecha que pacta con el PP", ha dicho el expresidente del Gobierno, "el problema es que el fascismo llega a muchos lugares, se está normalizando en los ámbitos políticos, pero también mediáticos".

Sigue los temas que te interesan