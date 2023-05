Ana Rosa Quintana: "Me he criado en Usera, un barrio obrero y trabajador antes de que fuera Chinatown"

Ana Rosa Quintana ha recogido este lunes 15 de mayo la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid en reconocimiento a toda su trayectoria profesional, así como su compromiso con proyectos humanitarios. La presentadora ha recibido el premio en manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, en una ceremonia que se ha celebrado en el Palacio de Cibeles, y en la que también se ha galardonado a la cantante Alaska.

"No puedo estar más contenta y emocionada. Todos los que tenemos un trabajo que tiene que ver con la comunicación o con los demás, al final, lo que queremos es que nos quieran. Que este reconocimiento sea en mi ciudad, me llena de felicidad". Así ha arrancado Ana Rosa su discurso, en el que no ha faltado un viaje a sus raíces madrileñas, así como su recuerdo a sus compañeros en Unicorn Content.

"He nacido en la calle Cadarso, en la Plaza de España. Mi familia materna es de Peñuelas [Arganzuela] y Lavapiés, que de ahí me puede venir la cosa chula; la paterna de la calle Mayor y la Plaza de España. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera Chinatown", ha dicho en una polémica referencia a la zona de Madrid que le vio crecer.

"Tengo tres hijos madrileños, vivo y disfruto de mi ciudad. Me encanta porque esta ciudad es la casa de todo el mundo. Una familia de acogida que abre sus puertas a todo el que viene aquí, allá donde se cruzan los caminos", ha dicho a continuación.

"Madrid es la tierra de más de 50 compañeros de mi programa. No nacieron aquí. Mi socia Xelo es de Valencia; Víctor, mi director general, es de Ávila; Óscar, mi director, es de Pedrezuela, Iñaki, el realizador, de Bilbao; nuestros coordinadores Joseba e Inma, son de Euskadi; nuestros productores ejecutivos, Juan es de Córdoba y Pilar de Castellón; nuestros reporteros han venido de Málaga, Asturias, Salamanca, Barcelona, Argentina, Murcia, Galicia... y seguro que me olvido de algún sitio".

"Un día, que estábamos en pandemia, quisimos hacer un homenaje en Madrid. Porque Madrid es la tierra de un canario llamado Galdós, de un sevillano llamado Velázquez, de un vasco llamado Baroja, de un manchego llamado Almodóvar, de un zaragozano llamado Goya, de un granadino llamado Lorca, de un catalán llamado Dalí, de un aragonés llamado Buñuel, de un jienense llamado Sabina. Madrid es la tierra de miles españoles que vienen aquí a ganarse la vida y a vivir la vida. Porque Madrid somos toda España", ha concluido.

Ana Rosa y Alaska reciben la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid (Gtres).

