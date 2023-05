Sánchez llama "infame" y "cínico" al PP pero trata con mimo a Bildu: "Espero contar con su apoyo"

La Sesión de Control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados ha sido una repetición breve del cara a cara que ayer mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Pero con matices. La pregunta de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha evidenciado la doble vara del presidente del Gobierno.

Mientras que ha acusado de "cinismo" y de "infames" a los miembros de la bancada popular, por utilizar a ETA en periodo electoral, al partido que lleva a 44 etarras en sus listas para el 28-M tan sólo le ha afeado la "equivocación". Después, le ha anunciado que en junio habrá nuevas "medidas sociales" y que espera entonces "contar con su apoyo".

Como extensión de la actuación del líder del PP ayer en la Cámara Alta, su número dos, Cuca Gamarra, ha arrancado el Pleno criticando que antaño Sánchez dijo que con Bildu no iba a pactar, y que ahora la formación independentista "es socio preferente" del Gobierno. "Los elegidos para presentar la Ley de Vivienda, los notarios de la memoria democrática".

[La negativa de Sánchez a descartar pactos con Bildu dispara las expectativas del PP ante el 28-M]

Siendo consciente de que tras ella intervenía la portavoz de Bildu, Gamarra ha recordado a Sánchez que dispondría de "dos minutos y medio para justificar los pactos del pasado, romper los del presente y renunciar a los del futuro". Y le ha repreguntado: "¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?".

El presidente del Gobierno ha vuelto a enumerar sus "diez verdades" en formato reducido, y ha añadido una más: "La verdad es que condenados que habían cumplido ya sus penas formaban parte de las listas de Bildu en las municipales de 2015, cuando ustedes gobernaban, pero ustedes no pusieron el grito al cielo como están haciendo hoy".

9 menciones a ETA

Durante su primer turno, ha mencionado la palabra "ETA" hasta en nueve ocasiones. Aunque en la pregunta de Gamarra no hubo una sola referencia a la banda terrorista, sino a las listas de Bildu y si esta era razón suficiente como para romper cualquier alianza con este partido. Sánchez, por segundo día consecutivo, ha optado por el silencio y por la crítica al PP:

"Ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe, ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España el que derrotó a ETA".

"Negociaron con ETA, llamaron a ETA movimiento vasco de liberación nacional, acercaron a presos a cárceles de Euskadi, excarcelaron a presos etarras cuando ETA estaba en activo".

"Cuando se acercan a unas elecciones y las dan por perdidas, ustedes vuelven al mismo argumento de ETA". "¿Serían capaces de repetir, como Rajoy, que el 11-M ETA estaba detrás?". Finalmente, ha añadido: "Esta es la verdad, ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener".

En su réplica, Gamarra, ha reprochado el tono al presidente: "No se equivoque, no es con mi partido con quien tiene que ser tan duro, sino con la señora Aizpurúa, que le va a preguntar ahora". En esa línea, ha criticado que sea "tan cruel con el PP" y "tan complaciente con Bildu", un hecho que va a "marcar su historia para siempre".

Como último intento, la portavoz popular ha disparado otra retahíla de preguntas: "¿Va a exigir a la señora Aizpurúa que Bildu renuncie a los 44 condenados por asesinatos, extorsiones, secuestros, por ser cómplices, que llevan en sus listas electorales del próximo 28-M? ¿Va a romper con Bildu o con la decencia?"

Ante la previsible ausencia de respuesta, Gamarra, ha agregado: "Sea valiente con los españoles y díganoslo, 'volveré a pactar con Bildu en los ayuntamientos vascos, en el gobierno de Pamplona, en cualquier circunstancia'. Que se enteren los barones y los candidatos del PSOE".

En sus últimos compases, y dirigiendo la mirada primero a Sánchez y luego a la portavoz de Bildu, ha rematado: "Han dilapidado los valores democráticos, de Bildu nos podemos esperar todo, de usted y del PSOE, no. Por este y otros muchos motivos, el PP tiene el deber moral de derogar el sanchismo".

La pregunta de Bildu

Sánchez, ha vuelto a repetir su undécima verdad: "En 2015 había condenados que habían cumplido sus penas en las listas de Bildu y ustedes no dijeron nada, no pusieron el grito en el cielo. Ahora lo hacen. ¿Eso no es un ejemplo del mayor cinismo que ha tenido el PP de usar el dolor de las víctimas del terrorismo?"

La portavoz de Bildu, en su turno, ha recordado los distintos pactos con el Gobierno para apoyar los "numerosos avances sociales" y ha criticado, apropiándose de las palabras de Sánchez, que "el apocalipsis económico y social de la derecha no ha ocurrido". Pero eso no quita que hagan falta más medidas, por ello, ha preguntado: "¿Mantendrá el escudo social?".

El presidente ha iniciado su respuesta con una "reflexión" para que "conste en acta": "Se han equivocado en la elaboración de las listas para el 28-M. Puede ser legal, no decente. Tiene que pedir a esas personas en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación de perdón y de, por supuesto, reconciliación y homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante tantos años de la banda terrorista ETA".

A partir de ahí, ha sacado pecho de todos los logros económicos de la legislatura y ha anunciado que en el mes de junio, cuando vence el plazo del último paquete de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, habrá "nuevas medidas sociales". "Espero que podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario", le ha expresado a Aizpurúa.

