La negativa de Sánchez a descartar pactos con Bildu dispara las expectativas del PP ante el 28-M

Pedro Sánchez no había terminado su segundo turno de réplica en el debate de este martes en el Senado, cuando una parte de la bancada del PP empezó a corear "¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no?", como prolongación de la pregunta que Alberto Núñez Feijóo había formulado antes y que había quedado sin respuesta: "¿Va a romper usted los pactos con Bildu? ¿sí o no?".

La negativa del presidente del Gobierno a descartar cualquier alianza con una formación que lleva en sus listas electorales del País Vasco y Navarra a una cuarentena de condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre, dispara las expectativas del PP ante el 28-M. La indefinición de Sánchez permite mantener abierta una polémica que perjudica a los candidatos socialistas que se presentan a estas elecciones de mayo. Las encuestas ya empiezan a reflejar el desgaste por este asunto y barones como Emiliano García-Page ya han mostrado públicamente su contrariedad. En este último cara a cara antes de ir a las urnas, Feijóo incidió con Bildu hasta el punto de que Sánchez, visiblemente molesto, echó en cara al PP que "hizo lo imposible para impedir el éxito de acabar con ETA". Estas palabras causaron especial indignación en la dirección del PP: "Ha cruzado un Rubicón impensable", comentaban. Pero ni el presidente ni el líder de la oposición se quedaron precisamente cortos en sus ataques, cuajando seguramente el debate más agrio que se recuerda en el Senado. [Sánchez no se compromete a romper los pactos con Bildu y acusa a Feijóo de aferrarse a ETA] Para los populares, lo más grave de todo fue que Sánchez no se refirió a Bildu en ningún momento. "Ni una coma, ni con la boca pequeña, es sorprendente". El presidente, durante sus dos turnos de palabra, desplegó un listado de "diez verdades" para escabullirse de las críticas de su oponente. Entre otras cosas, acusó a Feijóo de utilizar a las víctimas de ETA. Sánchez se retrotrajo, primero, casi veinte años, al 11-M: "En el mayor atentado de la historia de España y de Europa, el PP, con su gobierno al frente, mintió, mantuvo con descaro esa mentira y difamó a las víctimas de esa tragedia por un interés pura y simplemente electoralista. Nadie podría superar aquella infamia. Usted con sus palabras hoy parece decidido a igualarlo". Pero se remontó incluso más atrás, 25 años, hasta 1998, para recordar el día en el que José María Aznar se refirió a ETA como "movimiento vasco de liberación". Las palabras de Feijóo Feijóo también cargó con dureza contra Sánchez al acusarle de ser "una gran esperanza electoral" para "violadores y pederastas, sediciosos, corruptos, okupas y ahora también para los que iban con pasamontañas y pistolas". Todo, después de recordar que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, calificó al Gobierno como "una oportunidad para Euskal Herria". Además, el líder del PP afeó al presidente que desde que trascendieron las listas manchadas de sangre, había sido "más cruel" con su formación política que con la propia Bildu. "Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas", le reprochó. Pedro Sánchez no aclara en el @Senadoesp si rompe con Bildu.



Que los españoles voten engañados es indecente.



Finalizado el pleno, los populares, en conversaciones informales con los periodistas en los pasillos del Senado, insistían: "No ha dicho si va a utilizar los votos de Bildu en Navarra, en Pamplona. Ha dicho que el problema del terrorismo es el PP, no ha dicho nada a los terroristas y ha criticado a Aznar, el presidente al que le pusieron una bomba en Democracia". Todo para justificar que Sánchez ha entrado en "un desfase impropio de un presidente" y que Bildu le ha reventado la campaña. "¿Pero quién ha traído a ETA a las listas? ¿Bildu o nosotros?", se preguntaban en el entorno de Feijóo, después de que Sánchez les dijera: "Cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo. Porque, en su desesperación, ETA, aunque no exista, es lo único que tienen". El PP avisa de que en lo que resta de campaña electoral, Feijóo seguirá reprobando públicamente al PSOE por no romper "de forma solemne" con Bildu y por no hacer nada para impedir que figuren en sus listas condenados por terrorismo. Tras el anuncio realizado por los siete etarras candidatos -los que cometieron delitos de sangre- de que no tomarán posesión de su cargo si resultan elegidos, los populares avisan: "Cuando consigamos que se retiren los otros 37, sacaremos este tema del debate". El PSOE se defiende Este miércoles, en la Sesión de Control al Gobierno, la número dos del PP, Cuca Gamarra, volverá a centrar toda su intervención en los pactos del Gobierno con Bildu. Especialmente significativo será este Pleno porque Sánchez tendrá ocasión de responder una pregunta de Mertxe Aizpurúa, portavoz parlamentaria de la formación independentista vasca. La estrategia de acoso y derribo del PP por las alianzas parlamentarias del Gobierno de coalición, no está sentando nada bien en el PSOE. Especialmente ayer los socialistas recibieron como un jarro de agua fría la acusación de Feijóo a Sánchez de ser "más generoso con los verdugos que con las víctimas". "Es una barbaridad", aseguraban fuentes socialistas. "Es como cuando Rajoy acusó a Zapatero de traicionar a los muertos. Por estas cosas pasan a la historia los dirigentes del PP", añadían. Otras fuentes coincidían en subrayar esa frase como la más dañina, y recordaban que ellos también fueron víctimas del terrorismo. Respecto a si el PP seguirá ahondando en la herida de los pactos con Bildu, los socialistas intentan pasar de largo: "Si el PP quiere seguir hasta el día 28 de la mano de ETA, es su problema". "Feijóo no tiene programa ni lo quiere tener. Como la economía va bien, habla de ETA. Es su dicotomía eterna en las campañas electorales. Pero no nos van a encontrar en ese fango. En el cara a cara les hemos dicho las verdades a la cara y con claridad, y seguimos a lo nuestro, que es lo de la gente", subrayan al respecto.