Sánchez le lee a Feijóo las "diez verdades" del PP sobre ETA para justificar sus pactos con Bildu

El cara a cara de este martes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado ha sido uno de los más tensos, si no el que más. El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno que se comprometa a romper con EH Bildu, aliado del PSOE en el Congreso, a lo que el presidente no ha querido contestar.

Sánchez, en cambio, ha recurrido a la hemeroteca para recordarle a Feijóo que el PP también se ha mostrado abierto en el pasado a pactar con Bildu. Pero ha ido más lejos acusando a los populares de recurrir a ETA por electoralismo y ha pedido recordar lo que hicieron durante el 11-M.

"Su pregunta es si los españoles merecen que se les diga la verdad", ha dicho Sánchez en referencia a la pregunta que aparece en el orden del día. "Rotundamente, sí", ha añadido, y ha pasado a relatar "seis verdades", que luego, en su turno de réplica, han acabado siendo 10. Estas son.

1. ETA derrotada

"La democracia española derrotó a ETA hace 12 años. ETA dejó de actuar, dejó de existir, salvo para el PP y para Vox", ha dicho Sánchez. Este ha sido, desde la semana pasada, el principal argumento esgrimido por el PSOE para evitar entrar en el asunto de que Bildu había incluido en sus listas para el 28-M a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre.

El partido vasco ha acabado cambiando de postura este martes y ha anunciado que los siete que tienen delitos de sangre no asumirán ninguna concejalía en caso de resultar elegidos en las elecciones.

2. El PSOE derrotó a ETA

"La segunda verdad es que fue un Gobierno socialista con un presidente socialista, [José Luis Rodríguez] Zapatero, y con un ministro socialista, [Alfredo Pérez] Rubalcaba, y con un lehendakari socialista, Patxi López, cuando se derrotó a ETA", ha añadido Sánchez.

ETA puso fin a la violencia en 2011, en pleno mandato de Zapatero. Según acusa Sánchez, esto es algo que desde el PP "no pueden digerir, no pueden soportar".

3. El PP negoció con ETA

Sánchez ha recordado que en 1998 el gobierno de José María Aznar se abrió a negociar con ETA y llamó a la banda terrorista "movimiento vasco de liberación". Sánchez ha recordado que fue "con Miguel Ángel Blanco recién asesinado" y que "se acercaron a 120 presos de ETA a cárceles vascas y se excarceló a 311 y se dijo que 'tomar posesión de un escaño siempre es mejor que todas las armas'".

4. Traicionar a los muertos

"Desde la oposición, el PP hizo lo imposible para impedir el éxito del empeño del entonces gobierno socialista de acabar con ETA y llegó a la bajeza de acusar a Zapatero de 'traicionar a los muertos'. Y al ministro del Interior, al señor Rubalcaba, que extirpó ETA, le acusaron de ser un colaborador de ETA con sus insinuaciones sobre el caso Faisán", ha añadido Sánchez.

5. Sémper y Maroto

El presidente del Gobierno también ha querido referirse a Borja Sémper, actual portavoz de campaña del PP rescatado por Núñez Feijóo. Tras el fin de ETA, el que entonces era líder de los populares en País Vasco dijo: "Lo importante es que ETA se ha acabado; cuanto antes cambiemos el chip antes podremos construir el futuro que se tiene que construir también con Bildu".

Pero no lo ha dejado ahí. Sánchez también ha rescatado de la hemeroteca las palabras de Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado en la actualidad y quien se sienta a la izquierda de Feijóo en la Cámara Alta. "No me tiemblan las piernas por llegar a acuerdos con Bildu. Ojalá cunda el ejemplo", aseguró Maroto cuando era alcalde de Vitoria.

"Quien dijo eso ya no es alcalde de Vitoria ni residente en Vitoria; está censado en Castilla y León, es portavoz del PP en esta Cámara, y se sienta ahora mismo a su lado y sonríe cínicamente", ha acusado Sánchez.

6. El 11-M

Sánchez ha utilizado contra Feijóo la insistencia del Gobierno de José María Aznar el 11-M, que durante los días posteriores al atentado mantuvo la teoría de que había sido ETA y no Al Qaeda. El atentado tuvo lugar apenas tres días antes de las elecciones generales de 2004.

"Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del PP en la utilización del terrorismo, del dolor de las víctimas y de la mentira, cada vez que se acercan unas elecciones sólo tienen que recordar los días 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2004", ha dicho Sánchez.

"En el mayor atentado de la historia de España y de Europa, el PP con su gobierno al frente, mintió, mantuvo con descaro esa mentira y difamó a las víctimas de esa tragedia por un interés pura y simplemente electoralista. Nadie podría superar aquella infamia. Pero usted con sus palabras hoy parece decidido a igualarlo", ha añadido el presidente del Gobierno.

7. Insultos y acuerdos

"Desde que usted fue apurado para liderar el PP", ha proseguido Sánchez, "prometió una política exenta de insultos y abierta a los acuerdos". "Pactos ninguno. Insultos, de nuevo hoy, para aburrir", ha añadido. Si bien es cierto que el tono de Feijóo este martes ha sido más duro, no se han llegado a producir los insultos que acusa el presidente.

8. Apocalipsis

Sánchez ha vuelto a esgrimir el argumento de que el PP siempre "pronostica el apocalipsis social y económico, un apocalipsis que nunca llega". Con estas palabras, habituales en él, el presidente intenta desmontar las críticas del PP a su gestión, asegurando que la realidad siempre va por otro lado al que pronostican los populares.

[Ayuso, segura de que los 7 candidatos de Bildu tomarán posesión como ediles: "¿Qué palabra tiene un asesino?"]

9. Siempre ETA

Este ha sido otro de los mantras repetidos por el Gobierno y el PSOE desde que saltó la polémica de las listas de Bildu: siempre que hay elecciones, el PP recurre a ETA.

"Es que cuando todo falla y no llega el apocalipsis y llegan las elecciones, ustedes siempre recurren al mismo argumento. ¿Cuál es la propuesta del PP sobre vivienda? ETA. Es decir, nada. ¿Cuál es su propuesta sobre educación? ETA. ¿Y sobre emergencia climática? ETA. O sea, absolutamente nada", ha insistido Sánchez.

10. ETA, todo para el PP

La "décima y última verdad", ha dicho el presidente, es que "cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo". "Porque, en su desesperación, ETA, aunque no exista, es lo único que tienen", ha insistido, en un fin de turno brusco porque el presidente del Senado le ha cortado el micrófono tras haberse excedido en el tiempo y la bancada del PP le ha gritado "Sí o no", porque Sánchez nunca ha llegado a responder si va a romper con Bildu.

