La Fiscalía archiva la denuncia de las víctimas de ETA contra las listas de Bildu para el 28-M

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia de la asociación de víctimas de ETA Dignidad y Justicia (DyJ) sobre la presencia de etarras condenados en las listas de EH Bildu para las elecciones del 28-M.

Así figura en un decreto en el que el Ministerio Público detalla que, tras "un riguroso análisis de la denuncia" y después de "recabar las hojas histórico-penales" de los condenados, ha llegado a la conclusión de que no existe delito alguno en que concurran a los comicios municipales.

El documento está fechado este mismo miércoles. Concretamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado unas diligencias previas e, inmediatamente, las ha archivado "al ser los hechos denunciados atípicos penalmente".

DyJ alertó al Ministerio Público de que 43 candidatos de EH Bildu habían sido condenados años atrás por pertenecer o colaborar con ETA. Siete de ellos, además, tenían delitos de sangre a sus espaldas. Se trata de los mismos siete que este martes anunciaron que renunciarán a sus actas de concejales si resultan finalmente elegidos.

No obstante, la asociación de víctimas, presidida por el diputado autonómico del PP Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por la banda terrorista, solicitó a la Fiscalía que analizase si alguno de los exetarras aún seguía inhabilitado para presentarse a unas elecciones.

En una ampliación de esta denuncia, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, DyJ pidió que la Policía y la Guardia Civil investigasen si había otros etarras condenados en las listas de Bildu, más allá de esos 43, y si era posible ilegalizar por ello la formación abertzale.

Análisis

Los encargados del estudio y análisis de la denuncia han sido la Teniente Fiscal, Marta Durántez, y el Fiscal Jefe, Jesús Alonso. Ambos han analizado de forma muy cuidadosa los historiales de los etarras en cuestión, comprobando si alguno de ellos todavía no había cumplido el período de inhabilitación fijado en sus respectivas condenas.

"Del examen de esta documentación", determinan ahora los fiscales,"no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de ineligibilidad" como los que se preveen en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En su decreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recuerda también a los denunciantes que es a las juntas electorales a quien compete el "correspondiente control de la legalidad de las candidaturas presentadas por los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones".

La revelación de que Bildu lleva como candidatos a etarras en sus listas ha marcado el inicio de la campaña de las elecciones municipales del 28-M. Tras varias jornadas de polvareda, la formación abertzale ha terminado dando el brazo a torcer, obligando a que los siete condenados por asesinatos de ETA anunciasen su renuncia al cargo si salen elegidos concejales en estos comicios.

Tras la polémica surgida por su presencia en las listas, aseguran, no quieren con sus "palabras ni acciones", aseguran en un comunicado, "añadir jamás el más mínimo padecimiento al ya habido".

Eso sí, los asesinos no renuncian a ir en las listas, ya que las candidaturas, según dicen, ya están "totalmente oficializadas". O lo que es lo mismo, quien deposite el voto de Bildu en las urnas el 28-M verá el nombre de estos siete etarras en los pueblos donde concurren. A lo que se comprometen, dicen, es a no recoger el acta si son elegidos, pero no han renunciado a su candidatura de forma expresa.

