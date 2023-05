El PP forzará a Sánchez a retratarse con una proposición para aislar a Bildu si mantiene a etarras

El Partido Popular registrará en el Congreso una proposición no de ley para arrancar el compromiso parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez de que no habrá pactos con Bildu mientras mantenga condenados por terrorismo tanto en "sus candidaturas" electorales como "en sus estructuras", una iniciativa con la que forzarán al Partido Socialista a retratarse.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo pretende que esta propuesta se someta a votación antes de que se constituyan las corporaciones locales que salga de las elecciones del próximo 28 de mayo, han señalado fuentes de la dirección del PP. De esta forma, este asunto seguirá en el centro del foco mediático durante la campaña electoral.

En concreto, el Grupo Popular insta al Gobierno en su propuesta a "romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas".

La cúpula del PP ha criticado que Pedro Sánchez no haya respondido ni en el Congreso ni en el Senado si volverá a pactar con Bildu en Pamplona, Navarra y municipios del País Vasco tras el 28 de mayo. "Vamos a ver si están dispuestos a no pactar con Bildu", han indicado las mismas fuentes, que recalcan que Bildu "no debe llevar a condenados por terrorismo en ningún caso" y tampoco mantenerlos en su "estructura".

Ante el hecho de que Sánchez haya denunciado este miércoles el "cinismo" del PP por no decir "nada" en 2015 cuando Bildu también presentó condenados, el PP ha señalado que entonces nadie pensó que los socialistas iban a llegar a acuerdos con ellos y por eso ese supuesto no se incluyó en la Ley de Partidos, han indicado fuentes 'populares'.

