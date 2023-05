Calviño dice ahora que el Gobierno no tiene "ningún pacto" con Bildu: "Las posiciones son opuestas"

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno no tiene "ningún pacto" con Bildu, pese a que han llegado a numerosos acuerdos durante toda la legislatura y Pedro Sánchez ha tenido en esta formación a un socio estratégico.

A su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en Bruselas, Calviño afirmó que cuando se plantea la sintonía del PSOE con la formación proetarra "se está intentando tener un uso partidista de una cuestión que no viene al caso, por cuanto el Gobierno de España y el PSOE claramente tienen una posición diametralmente opuesta a la de Bildu".

En relación con la integración de 44 condenados por terrorismo en las candidaturas de Bildu, la vicepresidenta ha dicho que es "incomprensible" e "inaceptable". "Hemos expresado con toda la fuerza y toda la claridad posible nuestro rechazo por este tipo de comportamientos que parecen, y resulta incomprensible, no demostrar ninguna sensibilidad con el dolor de las víctimas", insistió.

[El PSOE suspende la rueda de prensa prevista tras su Comité Electoral en plena polémica por Bildu]

Cuando el martes de la semana pasada se conoció la composición de las listas de Bildu, los ministros del PSOE rehuyeron a los medios de comunicación y evitaron pronunciarse sobre esta circunstancia. Seis días después, Calviño se ha mostrado contundente: "Me resulta incomprensible que haya alguien que pueda ser insensible al dolor de las víctimas y que pueda querer volver atrás, al periodo negro y doloroso de nuestra historia que dejamos atrás hace doce años. Me resulta incomprensible, me parece inaceptable", dijo.

Preguntada acerca de si la presencia de condenados por delitos de sangre podría ser ilegal, Calviño consideró que ese análisis corresponde a "otros órganos e instituciones". "Quizás se trate de conductas legales, pero no responden a los valores de la convivencia, la concordia, a todos los valores que hemos conseguido desarrollar hace doce años cuando la democracia venció al terrorismo en nuestro país", subrayó.

Este mismo lunes, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que la Abogacía del Estado estudie cómo impedir que vayan asesinos en las listas, mientras que Isabel Díaz Ayuso ha planteado incluso la posibilidad de ilegalizar a la formación proetarra aplicando la Ley de Partidos.

La asociación Dignidad y Justicia también ha pedido a la Fiscalía que compruebe si la inclusión en las listas de EH Bildu de los 44 candidatos condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato, cumple con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, y si realmente tienen liquidadas sus penas de inhabilitación como exige la Ley electoral para concurrir a los comicios.

La incomodidad del PSOE en relación con este asunto es tal, que el PSOE ha suspendido hoy la rueda de prensa prevista al término de la reunión de su Comité Electoral. En lugar de ello, Pilar Alegría, portavoz del partido y ministra de Educación, ha remitido un comunicado y un vídeo para acusar al PP de "agarrarse de forma indecente al terrorismo de ETA" para "arañar votos" este 28-M.

