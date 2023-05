Del "corrupto Tezanos" a la "amiga fascista Meloni": 12 puntapiés de Podemos al PSOE por aupar a Sumar

Podemos tensa la cuerda, pero nadie se atreve a romperla. La resolución del Consejo de RTVE de reducir a la mínima expresión la presencia de Podemos en los espacios gratuitos de la campaña electoral ha sido sólo el último enfrentamiento entre los socios del Gobierno de coalición.

La decisión del PSOE de reformar junto al PP la ley del sólo sí es sí, y las maniobras de la Moncloa para aupar a la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, desataron una guerra de nervios en la sede de Podemos. Una guerra que el partido morado libra, a menudo, a través de su caja de resonancia, el Canal Red fundado por Pablo Iglesias con ayuda de Jaume Roures. Así ha pagado Podemos la deslealtad de sus socios socialistas:

1. La 'Ley Mordaza' se queda

La promesa electoral del PSOE y Podemos de derogar la llamada Ley Mordaza fracasó definitivamente el pasado 14 de marzo en el Congreso, debido a la falta de acuerdo con ERC y Bildu. Los principales dirigentes de Podemos se apresuraron a culpar a los socialistas de este fracaso, por "falta de voluntad política" para negociar.

"Cuando el PSOE necesita conseguir los votos de ERC y Bildu a toda costa —como en los Presupuestos Generales del Estado—, se remanga y los consigue. La derogación de la Ley Mordaza ha caído porque el PSOE así lo ha querido", denunció Echenique. El portavoz de Podemos aventuró que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no quería soliviantar a los sindicatos policiales.

Pese a anunciar su derogación, la coalición de Gobierno utilizó la Ley Mordaza para imponer cientos de miles de multas durante el confinamiento por el coronavirus, que quedaron sin efecto cuando el Tribunal Constitucional anuló el estado de alarma.

2. La "amiga fascista" Meloni

Pedro Sánchez se reunió el pasado 5 de abril en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Tras su encuentro, ambos líderes expresaron su "sintonía total" en materias como la inmigración o el apoyo militar a Ucrania. Tan sólo una semana después, Meloni decretó el estado de emergencia ante la llegada masiva de inmigrantes a Italia. Pablo Iglesias comentó con sorna en Canal Red el afectuoso encuentro entre Sánchez y Meloni: "Se ve que ahora tenemos amigos fascistas".

3. El "corrupto" Tezanos

Podemos descubrió el pasado 12 de abril que las encuestas electorales de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos tienen un enorme sesgo a favor del PSOE, según vienen denunciando el resto de partidos políticos y empresas demoscópicas. El partido morado sólo cayó en la cuenta de esta desviación cuando el CIS comenzó a desagregar en sus barómetros electorales el voto de Sumar.

"Ya se puede afirmar que Tezanos es un corrupto. Porque manipular las encuestas públicas es obviamente corrupción", proclamó el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique.

4. Los pisos de la Sareb

ERC y Bildu fueron los encargados de anunciar, el pasado 14 de abril, el acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda impulsada por Podemos, que llevaba varios meses encallada. El presidente Pedro Sánchez ha intentado rentabilizarla en plena precampaña electoral: primero anunció que se pondrán en alquiler 50.000 pisos de la Sareb, el banco malo, y luego prometió otros 180.000.

En Podemos sintieron que les habían robado el éxito de esta iniciativa. "Es una vergüenza que el PSOE se intente apropiar de la Ley de Vivienda, cuando ha sido Ione Belarra quien ha luchado para que salga adelante", proclamaba en Canal Red el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor.

5. ¿Periodista o espía?

Otra de las estrellas del Canal Red, Dina Bousselham, denunciaba el pasado 19 de abril la "doble vara de medir del PSOE con la libertad de prensa", por no defender al periodista Pablo González, que se encuentra en prisión en Polonia desde hace más de un año. "Es lamentable que el Gobierno no ha movido un dedo para liberar a Pablo González, detenido por hacer su trabajo, que es informar", indicaba Bousselham.

El periodista de La Sexta y de los diarios Gara y Público, cuyo verdadero nombre es Pavel Rubtsov, está acusado en Polonia de realizar labores de espionaje a favor de Rusia. En concreto, de elaborar informes sobre opositores exiliados rusos, críticos con el régimen de Vladimir Putin.

6. La 'comisión Kitchen'

Para tapar el escándalo del caso Tito Berni, el PSOE intentó reactivar en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, sobre la actuación de la cúpula policial del Gobierno de Rajoy para arrebatar a Bárcenas la contabilidad b del PP.

Pero de nuevo el enfrentamiento entre los dos socios del Gobierno ha hecho naufragar los planes para airear el escándalo antes de las elecciones del 28-M. La comisión se reunió el 19 de abril pero se levantó sin acuerdo: Podemos pretendía llamar a declarar a Pablo Iglesias y a una larga lista de periodistas a los que vincula con las cloacas. "El PSOE ha decidido proteger a las cloacas", denunció Podemos.

7. 'Futuro vegetal' contra Ferraz

"Activistas" de la asociación Futuro Vegetal atacaron con pintura el pasado 24 de abril las sedes del PSOE en Ferraz y del PP en la calle Génova, para denunciar su pasividad en la lucha contra el cambio climático.

"Estos activistas me merecen la máxima admiración, porque se juegan su libertad y se enfrentan a multas muy serias", comentó Pablo Iglesias en su tertulia de la cadena Ser. Con anterioridad, Podemos ha denunciado los actos de vandalismo que han sufrido sus sedes en distintos puntos de España.

8. Los restos de José Antonio

Los restos de José Antonio Primo de Rivera fueron exhumados del Valle de los Caídos el pasado 24 de abril, a petición de la familia, para trasladarlos al cementerio de San Isidro. Pero tampoco le pareció una buena noticia a Podemos.

Juan Carlos Monedero reprochó públicamente al PSOE: "¿Por qué fascistas como Franco, Primo de Rivera, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano, asesinos o entusiastas de la violencia, reciben exhumaciones como si fueran actos de Estado, mientras que 114.000 españoles de bien, como Lorca y tanto olvidado, siguen en cunetas y fosas comunes?" Dicho y hecho: Pablo Iglesias dedicó un programa de La Base a denunciar que miles de fallecidos en la Guerra Civil no reciben el mismo trato "privilegiado" que José Antonio por parte del Gobierno.

9. La "falsificación" de Calvo

En medio de la polémica por la Ley del sólo sí es sí, Pablo Echenique ha recuperado una vieja acusación contra Carmen Calvo. Sostiene que la exvicepresidenta "falsificó" un documento elaborado por Podemos, para filtrarlo a la cadena Ser. Se trata del documento en el que Podemos reclamaba al PSOE una Vicepresidencia y cinco ministerios, para pactar un Gobierno de coalición tras las elecciones generales de abril de 2019.

Carmen Calvo salió del Ejecutivo en la crisis de gobierno de julio de 2021, tras haber intentado disputar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el liderazgo del movimiento feminista. Calvo no ha ocultado su rechazo a la Ley Trans de Montero.

10. El 2 de Mayo de Bolaños

El ministro de Presidencia, Felix Bolaños, fue el protagonista de la fiesta del 2 de Mayo en la Comunidad de Madrid: aunque no había sido invitado al acto, intentó colarse en la tribuna de autoridades, pero la jefa de protocolo del gobierno regional le paró los pies. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado de Bolaños de "montar el espectáculo" y caer en la trampa de Ayuso.

Pablo Iglesias ha lamentado que el ministro fuera incapaz de imponer su autoridad y ha comentado en Canal Red: "Bolaños debería haber asumido el bochorno de decir a sus escoltas: 'Me apartan ustedes, por favor, a esta señora, porque estoy representando al Gobierno de España'. Ha juicio de Iglesias, "la derecha ha humillado al PSOE" en el acto institucional del 2 de Mayo.

11. Tropas españolas en Ucrania

El envío de armas a Ucrania para que pueda defenderse de la invasión rusa ha sido un motivo recurrente de enfrentamiento entre los socios de Gobierno. Ya el pasado mes de febrero, Ione Belarra alimentó la tesis de que la ministra Margarita Robles planeaba enviar tropas españolas a combatir contra Rusia.

"Nos dijeron, primero, que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Luego nos dijeron que sí había que mandar misiles antiaéreos; después, que vamos a mandar tanques y ahora cazas; ¿qué es lo siguiente, mandar soldados españoles a Ucrania?", se preguntó la secretaria general de Podemos.

En una de sus habituales operaciones de desinformación, la Embajada rusa en Madrid adoptó la idea y, el pasado 29 de abril, difundió un vídeo en el que sugiere que ya hay soldados españoles combatiendo en Ucrania. El Gobierno español se vio obligado a llamar a consultas al embajador.

12. La reforma del 'sí es sí'

La decisión del PSOE de reformar con el PP la Ley del sólo sí es sí, para frenar las rebajas de pena a violadores y agresores sexuales, fue la madre de todas las batallas. Podemos hizo todo lo posible para que quedara desautorizada de este modo la ministra de Igualdad, Irene Montero, y retrasó el inicio de la tramitación parlamentaria hasta el 7 de marzo, víspera de las manifestaciones feministas del 8-M.

Cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma, el pasado 21 de abril, Pablo Iglesias emitió en su Canal Red un durísimo vídeo lleno de reproches al PSOE: "Muchas gracias, PSOE, gracias progresía mediática, gracias Pedro Sánchez por no ser machista como dicen las ministras de tu partido para defenderte. No te preocupes por pasar a la historia por pactar con el PP acabar con el consentimiento en la ley del sólo sí es sí. No te preocupes, Pedro, que siempre habrá quien diga en la tele que el machista soy yo".

Gracias PSOE. Gracias progresía mediática. Gracias por devolver a estos maravillosos hombres con toga los instrumentos jurídicos para que puedan seguir haciendo lo mismo. Gracias por ser tan duros con la izquierda y tan blanditos con la derecha 👇🏻https://t.co/Pki9DVXg3I pic.twitter.com/GVxqDVOyFD — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) April 20, 2023

