¿Es Dina Bousselham una espía marroquí? Las dos caras de la ex asesora de Pablo Iglesias

La ex asesora de Pablo Iglesias y directora de La última hora, Dina Bousselham, está acaparando todas las portadas de los medios por el ‘Caso Dina’, el juicio por la tarjeta que le robaron en 2015 y que recuperó el secretario general de Unidas Podemos, pero que no le entregó a su propietaria hasta varios meses más tarde y además en mal estado.

A la joven marroquí le persigue además una leyenda espía al más puro estilo ‘Casablanca’ tras una década en la política española a pesar de tener tan solo 29 años. Aterrizó de Tánger en Madrid para estudiar Ciencias Políticas, pero ya apuntaba maneras en su ciudad natal, Marruecos. Allí cuentan Insah y Sara, compañeras del instituto español Severo Ochoa, que “siempre le gustó la política y todas las conversaciones derivaban en eso”, a pesar de que también describen a la Dina de aquel entonces como “una chica que no era muy extravertida”.

Sobre ella corren rumores de que ha pertenecido al partido más cercano al rey Mohamed VI y que procede de una familia adinerada. Cuestiones que ya desmentimos en EL ESPAÑOL. Pero, ¿es realmente una espía? A pesar de las dudas que ha podido suscitar en diferentes colectivos, todos los mentideros sugieren que no lo es.

Marroquíes en el extranjero

Los marroquíes residentes en el extranjero no creen que pueda ser una espía. "No van a contar con una joven sin experiencia ninguna. De eso se ocupan los especialistas", reconocen. Dina ha estado metida en mil berenjenales, pero no tanto como para ser parte del más alto engranaje marroquí.

Su activismo ha sido, desde siempre, conocido. En sus primeros tiempos de estudiante en la universidad de Ciencias Políticas asistió a algunos eventos de la Coordinación de Marroquíes por el Mundo, un lobby que defiende la territorialidad del Sáhara marroquí. Y en 2010, participó en dos actos de esa misma agrupación en Sevilla y Casablanca, junto a personas marroquíes asentadas en diferentes partes del mundo. Allí, defendió el Plan de Autonomía para el Sáhara marroquí, presentado por el Reino alauita en 2007, un colectivo completamente opuesto a las reivindicaciones del Frente Polisario, abrazadas posteriormente por ella.

"De América Latina volvió cambiada", reconoce una de las personas que la acompañó en aquellos días, guardando el anonimato. "Dio un giro a su vida", prosiguen otros de sus amigos marroquíes. "Cuando empecé a ver sus post en Facebook y sus fotos con el Frente Polisario y los rifeños, me aparté. Su ideología es completamente diferente a la mía", cuenta otro de sus 'compañeros' a EL ESPAÑOL.

Dina Bousselham interviene en el acto de la Coordinadora Nacional de los Marroquíes en el Mundo en Sevilla.

Dina, a su vez, ya en España, también era integrante de Juventudes sin Futuro, un colectivo madrileño que sentó las bases del 15M, integrado por algunos de los que posteriormente fueron militantes de Podemos, como Rita Maestre o Ramón Espinar. Y, como todos ellos, participó también en las acampadas de Sol.

“Se movía según sus intereses. Cambiaba mucho su forma de actuar, de hacer la cosas, según estuviera en España o en Marruecos. Además, dejó de venir aquí (en referencia a Marruecos)”, recuerda una de sus amigas a este periódico.

Quizás ahí es donde se creó ese halo que la ha acompañado y del que después difícilmente se ha podido deshacer; falsos mitos como ese que dice que procedía de una familia cercana al rey.

-Pero, ¿creen que hace esto por disimular y realmente pasa información a Marruecos?

“Qué va. Ahora se ha pasado de la raya”, explica este marroquí asentado en España haciendo referencia a sus declaraciones criticando a la monarquía española en La última hora. De hecho, algunos periódicos marroquíes en árabe se han hecho eco de sus últimas apriciones, cuando rara vez anteriormente Bousselham aparecía en los medios de su país. “No van a contar con una joven sin experiencia ninguna. De eso se ocupan especialistas”, reconocen desde el PAM (Partido Autenticidad y Modernidad de Marruecos), creado por una de las personas más cercanas al rey Mohamed VI, Fouad Ali El Himma.

PAM

Dina, precisamente, tuvo relación con el PAM, una formación nueva, que surgía con un halo novedoso y moderno frente al Partido Justicia y Caridad (PJD), de corte islamista. Por eso no es de extrañar que, como dice su amiga de esa época, “Dina asistiera a eventos en los que había personas del PAM”, aunque nunca militara en la formación.

De hecho, desde 2011 a 2013 fue portavoz de la revista Al-Qáfila, donde organizó eventos con políticos de diferentes partidos; entre ellos, del PAM. Como charlas coloquio sobre las líneas rojas del periodismo en Marruecos antes y después de la reforma constitucional que emprendió el rey alauita en 2011.

“Nunca me di cuenta de alguna relación que ella tuviera que no fuera de su alrededor, que formara parte de ningún círculo de poder en Marruecos”, asegura Benomar, del partido, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

En el PAM no tienen dudas: no forma parte del partido. Eso no quiere decir que, durante los cuatro meses que estuvo en París, no participara en actividades que organizaba una asociación en la que el 90% de las personas eran del PAM. "Todos los partidos políticos en Marruecos son promonárquicos y el Estado tiene sus medios para saber lo que ocurre. No va a contar con una joven sin experiencia ninguna. De eso se ocupan los especialistas", repiten.

Frente Polisario

En el Frente Polisario también lo tienen claro: "No tenemos ninguna prueba ni sospecha de que trabaje para Marruecos". No obstante, Dina ha participado en actos de defensa de la causa saharaui y ha tenido un papel muy activo en ellos al lado de la delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, como confirman las imágenes en diferentes actos en los últimos años.

El movimiento solidario con el pueblo saharaui es muy amplio y diverso, de todas las ideologías. Hay gente que puede desconfiar de Bousselham, “y personas que sospechen de ella por el mero hecho de tener nacionalidad marroquí”, explica Addulah Arabi, el representante del Frente Polisario en España. Y añade: “Nosotros evidentemente no pensamos así. Las personas pueden ser de Marruecos o nacionales y pueden estar al servicios de las pretensiones de Marruecos”.

Dina, en actos del Frente Polisario.

Los saharauis creen que detrás puede estar algún lobby pro marroquí “que ataca o al menos crea confusión; y que pretende atacar el gobierno de coalición y a la organización de Podemos”.

Atribuyen cualquier opinión sobre Boussalhem a mensajes que circulan en los whatsApp, pero no “podemos decir oficialmente y a los cuatro vientos que no tenemos ninguna prueba que acredite esas afirmaciones, que sea espía. No tenemos ninguna prueba, ni sospecha de que trabaje para Marruecos, y cuando la tengamos nos da igual quién esté por el medio”, afirma desde Madrid el nuevo delegado del Frente Polisario, Abdulah Arabi.

Hirak del Rif

Hirak del Rif, un grupo cuya pretensión es acometer reformas sociales y económicas -y que está contra el rey- tampoco entiende por qué se relaciona a Dina con la inteligencia marroquí. En este movimiento, Dina siempre ha tenido las puertas abiertas: Unidas Podemos siempre ha mantenido las puertas abiertas de las instituciones al pueblo rifeño. Aunque el verdadero apoyo que han recibido en el ámbito internacional les ha llegado de la oficina del eurodiputado Miguel Urbán, ahora fuera de la formación morada.

Por su parte, Dina Bousselham, a pesar del cargo interno que ocupaba de responsable del área de Migración dentro de Unidas Podemos, siempre ha estado involucrada con la situación del Rif, especialmente tras las detenciones de la cúpula del movimiento y de su líder, Nasser Zafzafi, condenado a 20 años de prisión en Marruecos. Incluso organizó el primer acto de apoyo al Hirak en el Congreso de los Diputados con la presencia de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero.

“Siendo objetivos, Dina Bousselham ha apoyado y respaldado al movimiento popular del Rif. No entendemos los motivos que la relacionan con la inteligencia marroquí y menos aún vamos a contribuir en alimentar estos rumores”, sentencian en un comunicado a EL ESPAÑOL desde los Comités del Hirak en España.