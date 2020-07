Amaia Martínez, la armera que ha puesto la pica de Vox en Álava

No debería ser noticia que en la comunidad autónoma líder en venta de armas y municiones, y sede de algunas de las industrias militares y aeronáuticas más importantes de España, una diputada regente una armería junto a su marido.

Pero la noticia este lunes en el País Vasco no fueron los 22 escaños de EH Bildu, tres de ellos ocupados por exterroristas de ETA, sino el de Amaia Martínez Grisaleña, número uno de Vox por Álava y propietaria de una armería, con tiendas en Logroño y Vitoria.

La única información que da la página web de Vox sobre Amaia Martínez (Vitoria, 1968) es la de que "se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, si bien ha desarrollado su carrera en el ámbito del comercio".

El nombramiento de Amaia Martínez como cabeza de lista por Álava pasó desapercibido en su momento frente al de Nico Gutiérrez, exconcejal del PSE, como cabeza de lista por Vizcaya. Y eso a pesar de que Martínez era la única candidata de Vox con posibilidades reales de salir elegida.

A Martínez le han bastado 4.722 votos, el 3,8% de los emitidos en Álava, para obtener su escaño. Esos 4.722 votos son el 26,9% de los 17.517 obtenidos por Vox en toda la comunidad. En las elecciones generales de noviembre del año pasado, Vox obtuvo 6.423 votos en esa misma provincia y ningún escaño. Las peculiaridades del sistema electoral vasco han hecho que esta vez el resultado haya sido diferente.

La entrada de Vox en el Parlamento vasco provocó el domingo por la noche una conmoción entre el nacionalismo y la izquierda vasca. "Se acabó el silencio, hoy empieza una nueva etapa para todos, la de Vox frente al nacionalismo, los herederos de ETA y la izquierda totalitaria" dijo Martínez tras conocerse los resultados definitivos.

#12J El día que comenzó el cambio en el País Vasco. Estamos DENTRO. Y detrás de Amaia estaremos toda la familia de @vox_es. Para servir a los vascos. ¡Adelante! Sin miedo a nada ni a nadie. #VOXHablaPorTi pic.twitter.com/eQYZ03aHax — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 12, 2020

No ha sido fácil la campaña para Vox en el País Vasco. El hostigamiento de los radicales, de los cuales es ejemplo la pedrada que recibió la diputada Rocío de Meer en Sestao, ha sido continuo. Esta era la primera vez, de hecho, que el partido liderado por Santiago Abascal lograba presentarse en las tres provincias vascas. Anteriormente, sólo lo había hecho en Álava.

El director de la campaña electoral de Vox en las elecciones vascas, Ignacio Garriga, celebró así el escaño conseguido por Martínez.

Ha sido un orgullo y una experiencia única dirigir la campaña en vascongandas y Galicia.



Hemos roto el silencio impuesto. Los vascos por fin tendrán voz en el parlamento autonómico.



Galicia tiene voz en el Congreso.



¡Gracias a candidatos, simpatizantes,votantes y apoderados! pic.twitter.com/6nM82tIAWU — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) July 12, 2020

Durante su comparecencia del domingo por la noche, Martínez dedicó su escaño en Álava al padre de Santiago Abascal, Santiago Abascal Escuza, fallecido el 23 de julio de 2017. "Le quiero gritar 'lo hemos conseguido" dijo la futura diputada de Vox. El primer escaño de Vox en el País Vasco tiene un significado especial para el partido, que nació en esa comunidad como una escisión del PP vasco.

En una entrevista con el diario El Mundo realizada antes de las elecciones, Amaia Martínez reconoce que se afilió a Vox tras encontrarse con Santiago Abascal, un viejo amigo, por la calle. El salto de la afiliación a las listas no fue súbito. "Me lo propusieron porque me veían preparada y dije que sí, que adelante. Al final, o te quitas el miedo o vives atemorizado. Y lo primero son mis valores. Así que de frente y al toro".

Martínez llega al Parlamento autonómico vasco con la promesa de luchar por aquellos a los que "el Gobierno vasco asfixia con impuestos y discrimina por no saber euskera". La lucha contra la imposición del euskera será, a tenor de sus declaraciones, uno de sus principales caballos de batalla.

Otro de esos caballos de batalla será la lucha contra la inmigración ilegal y el efecto llamada. "Con sus espléndidas rentas de garantía de ingresos y ayudas varias, el PNV está generando un efecto llamada" dijo un día. "El dinero que nos ahorraríamos en menas, en inmigración, en imposición del euskera, podríamos destinarlo a mejorar la situación de nuestros pensionistas" dijo otro.

El PNV es el mayor patrocinador de la importación de inmigrantes.



Su RGI están generando un efecto llamada y nuestros barrios son cada vez más inseguros.



¿Por qué no se destinan esos medios a nuestros pensionistas?

¡Ellos sí merecen unas pensiones dignas!#VoxHablaPorti pic.twitter.com/KyPVxf1SjU — Vox Álava (@vox_alava) July 7, 2020

La estrategia de Vox en el País Vasco ha primado las siglas del partido por encima de los nombres concretos que se presentaban en cada una de sus listas, y de ahí la escasa presencia de Amaia Martínez en los medios. Contactado por EL ESPAÑOL, Vox ha declinado hacer declaraciones para este diario.