Compromís busca el regreso triunfal de Mónica Oltra con un puesto de salida en las europeas

El archivo de la causa judicial contra Mónica Oltra da oxígeno a la izquierda más allá del PSOE. La exoneración de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana a dos meses de las elecciones europeas supone un nuevo revulsivo para Compromís, cuya dirección se encuentra en medio de una intensa negociación con Sumar para arañar algún puesto de salida en las listas. Con Oltra, esa puerta ya está abierta. Sólo depende de ella si quiere o no volver a traspasarla.

En la izquierda valenciana todavía no saben cómo gestionar la tormenta emocional que supone el regreso de Oltra, retirada de la vida pública por decisión propia desde su dimisión en 2022, a los dos meses de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia. Tras dos años de instrucción, el juez firmó un contundente auto en el que no apreciaba "indicios de la comisión de delito alguno".

La querella que lo inició todo tiene, además, un componente especial: la tramitó la asociación Gobierna-te, de la exdirigente de Vox Cristina Seguí, con el apoyo de la formación de extrema derecha.

Con esto en mente, el regreso triunfal de Oltra no supondría sólo recuperar al perfil más mediático de Compromís (algo de lo que van faltos y que obligó a Joan Baldoví a abandonar el Congreso en 2023), sino que simbolizaría la victoria de las batallas judiciales "contra las campañas de acoso y fake news de la derecha", dicen las fuentes.

Un dato que quizá se desconozca: Compromís no es un partido al uso, sino una coalición en la que anidan varias formaciones. Oltra pertenece al sector más pequeño y más de izquierdas, Iniciativa, pero su tirón electoral le permitía mirar a los ojos a los otros. Por su parte, el sector mayoritario es el partido de Baldoví, Més-Compromís, que fue quien más presionó internamente para que la vicepresidenta dimitiera.

[Mónica Oltra, de la imputación al archivo: las 3 claves del juez para cerrar el caso que provocó su dimisión]

Las listas europeas

Dicho esto, Oltra dimitió de todos sus cargos, según sus propias palabras, "con la cara bien alta y los dientes apretados", tras una dura batalla interna dentro del Govern y de su propia coalición. En aquella época, fuentes de su entorno señalaban directamente a Yolanda Díaz por no haberla apoyado lo suficiente detrás de las cámaras.

Ahora, tanto Sumar como Compromís están deseosos de que vuelva. Los primeros, por recuperar a uno de sus perfiles con más tirón electoral; y los segundos, porque les garantizaría un ansiado puesto de salida en las listas a las elecciones europeas. Si Oltra no participa, es probable que no lo consigan.

Las encuestas internas de Sumar dicen que estos puestos de salida (los asegurados) son tres, e incluso plantean que "lo lógico" sería que Oltra fuese de número 2, toda vez que Yolanda Díaz ya confirmó a Estrella Galán como candidata. Estas semanas, en las reuniones con Compromís previas a la resolución judicial, los valencianos no lograron una oferta por encima de la sexta posición.

Fuentes de uno y otro lado de la mesa de negociación reconocen que la llegada de Oltra podría agitar el tablero y darle un impulso a Compromís por encima del resto de partidos, que "encima" han presentado a hombres como Manu Pineda o Jaume Asens. Si la valenciana declina la oferta, no podrá presentarse a ninguna lista hasta las siguientes elecciones a la Alcaldía de Valencia, en 2027.

Fuentes cercanas a la exvicepresidenta piden, no obstante, prudencia, y recuerdan que "todo ha pasado muy rápido" para Oltra y que "será lo que ella quiera que sea". "Además —añaden— lo importante sobre si quiere o no volver, no tanto cuándo, dependerá del factor personal".

Dicho de otro modo, de si se ve con fuerzas de regresar a la vida pública y volver a confiar en los mismos que le dieron la espalda.