"Pablo Iglesias vio fotos de mi móvil": Dina Bousselham señaló a Iglesias ante el juez

Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, admitió ante el juez García-Castellón el pasado 18 de mayo que el vicepresidente segundo del Gobierno retuvo durante meses en su poder la copia de la tarjeta de memoria de su móvil, que contenía fotos íntimas y otra información privada de ella.

"Esa tarjeta me la da Pablo, me la entrega Pablo", dijo Bousselham, comprometiendo así al dirigente de Unidas Podemos en un presunto delito de descubrimiento de secretos, pese a que ésa no era en absoluto la pretensión de la asesora.

"Ha podido ver las fotos de mi móvil y ya está. Y se da cuenta de que ese contenido de mi móvil sale publicado", dice Bousselham durante esa declaración, a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Bouselham no supo dar una explicación a numerosos extremos relevantes de la pieza Dina, en la que se investiga la difusión en algunos medios de comunicación de mensajes que dejan en mal lugar a Pablo Iglesias, procedentes de un chat de Podemos que Bousselham almacenaba en su móvil. El teléfono fue robado por personas desconocidas en noviembre de 2015.

Las contradiccines de Dina y el resultado de la investigación han tenido como consecuencia que Iglesias, a quien en marzo de 2019 se otorgó la condición de víctima de una operación del comisario Villarejo para desprestigiarle, se enfrente ahora a indicios de criminalidad por presuntos delitos de descubrimiento de secretos y daños informáticos.

Dina no pudo explicar por qué Iglesias tardó meses en devolverle la tarjeta de memoria tras acceder a ella gracias al presidente del grupo Zeta. "Sabiendo que había fotos mías, privadas, que él ha podido ver, igual ha dicho pues para que no se sienta mal y sepa que yo he visto fotos privadas íntimas de ella... no lo sé...", indicó Bousselham, cavando aún más la tumba procesal de Iglesias.

Tampoco supo justificar por qué no pidió explicaciones a Iglesias cuando, tras la devolución de la tarjeta, ella se dio cuenta de que no podía acceder a sus archivos porque "estaba dañada".

Unos días después de esa comparecencia, Bousselham envió un escrito a la Audiencia Nacional rectificando su declaración, al darse cuenta de que sin querer había implicado a Iglesias en un presunto delito de daños informáticos. Dina indicó en el escrito que sí pudo ver algunos archivos de la tarjeta que le devolvió su jefe político, aunque cuando intentó volver a acceder a ella de nueno ya no funcionaba