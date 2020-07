Cs negociará con Sánchez los Presupuestos salvo que haya "concesiones" a los separatistas en la Mesa

Pedro Sánchez tiene en su mano negociar los Presupuestos con Ciudadanos. De momento, más allá de las partidas a consensuar con los liberales, el único obstáculo que encontrará en el camino será la "mesa de diálogo" con el independentismo catalán. Una cita que todavía alberga posibilidades de producirse en julio, igual que la cumbre entre Moncloa y los de Inés Arrimadas.

Según fuentes autorizadas de Ciudadanos, el encuentro del Gobierno con ERC y JxCat no desactivará las conversaciones sobre las cuentas públicas... salvo que Sánchez haga "concesiones al independentismo". "Nuestra línea roja es la igualdad entre españoles", indican.

Por su parte, Moncloa ha lanzado varios globos sonda a través de los medios de comunicación para testar la actitud de Arrimadas sobre lo que ella llama "mesa de la vergüenza". "Nosotros, como es lógico, no queremos que se celebre, pero no podemos impedirlo. Eso sí, en caso de que haya cesiones concretas dejaremos de negociar", indican distintos miembros de la organización liberal a este diario.

Tal y como ha contrastado EL ESPAÑOL, todavía no se ha apalabrado la fecha de la nueva cumbre entre el Gobierno y la delegación ciudadana. La anterior tuvo lugar el 12 de junio y se pactó el comunicado posterior. Entre otras cosas, se aireó la ahora reunión pendiente, que fue situada en julio. Ambas partes reiteran que ese compromiso "no ha cambiado".

¿Y de qué depende la mesa de Sánchez con el separatismo? De las tensiones que resquebrajan la relación entre Esquerra Republicana y los enviados de Carles Puigdemont. Gabriel Rufián apuesta por julio, pero Quim Torra no lo tiene claro. Sigue presionando con el "referéndum de autodeterminación" como condición indispensable para sentarse con Sánchez. Tensa la cuerda para diferenciarse de ERC de cara a los comicios.

Ciudadanos, a tenor de lo expuesto por las citadas fuentes, espera una mesa de "segunda fila" con poca repercusión mediática y sin medidas pactadas. Por supuesto, con la ausencia de ambos presidentes. Una circunstancia que allanaría la negociación de los Presupuestos.

¿Cuándo prefiere Arrimadas que tenga lugar la cumbre con el separatismo? ¿Antes o después de la suya? "No estamos en eso. Nosotros no queremos que se reúnan. Pero son sus socios, y nosotros no. Veremos qué sale de ahí, aunque todo apunta a que el Gobierno hará lo posible para no incomodarnos", relata un importante miembro del partido liberal.

El varapalo que ha supuesto la votación perdida de Nadia Calviño en Europa no alterará las negociaciones presupuestarias. Así lo indican fuentes de Ciudadanos: "La preferíamos a ella como presidenta del Eurogrupo. Es llamativo que no haya reunido apoyos suficientes teniendo de su lado a Macron y a Merkel. Pero al fin y al cabo, la persona en ese cargo no toma decisiones unilaterales. Creemos que las ayudas europeas no se verán demasiado afectadas. Nuestra postura no varía".

Dos reuniones

La cumbre de julio, desmigan desde Ciudadanos en charla con este periódico, no será, en principio, para negociar los Presupuestos, sino para analizar las consecuencias de los acuerdos suscritos hasta ahora: los estados de alarma, la "nueva normalidad", etc.

Está pendiente, por ejemplo, el documento de la Reconstrucción referido a las políticas sociales, en el que un abismo separa a los contendientes debido a sus posturas sobre la educación concertada.

"En esa reunión de Moncloa se hablará de lo ya pactado, del peligro de los nuevos rebrotes y sus remedios, de las políticas implementadas por las Comunidades en las que gobernamos...", detalla uno de los negociadores.

A partir de ahí, probablemente más tarde, se abrirá otra vía distinta para hablar de los Presupuestos, que requieren sus propios canales. Hasta el momento, los caminos elegidos han sido Carmen Calvo-Edmundo Bal, María Muñoz-Yolanda Díaz, José Luis Escrivá-Sara Giménez.

Si Sánchez salva, como parece, el obstáculo de la "mesa de diálogo", llegarán los debates con Ciudadanos acerca de la política fiscal y el gasto público. Dos materias en las que Pablo Iglesias tratará de limitar la influencia de los liberales.