Iglesias sobre el 2 de mayo: "Bolaños debería haber dicho a sus escoltas: 'Me apartan a esta señora'"

Pablo Iglesias ha defendido esta mañana que los escoltas del ministro Félix Bolaños deberían haber hecho uso de la fuerza para "apartar" a la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, con el fin de que el titular de Presidencia pudiera acceder al palco de autoridades en el acto institucional del 2 de mayo.

"Una jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede parar físicamente a un ministro del Gobierno del Estado", ha argumentado Pablo Iglesias en TV3, en alusión al incidente registrado el martes en la Puerta del Sol, "el ministro debería haber asumido el bochorno de decirle a sus escoltas: 'Me apartan a esta señora, porque estoy representando al Gobierno de España y represento la soberanía popular'. Y si después tenemos que discutir cómo tendría que ir el protocolo, después se discute".

El líder en la sombra de Podemos considera que el ministro Bolaños "tenía que haber hecho valer su autoridad con una actitud distinta. Los escoltas no están ahí solo para evitar que te peguen un tiro, también están para evitar que se pueda humillar la dignidad de un representante del Gobierno", ha apostillado.

El poder no lo da solamente el cargo, lo da también la actitud. Un jefe de protocolo de la Comunidad de Madrid no puede humillar la dignidad del Gobierno de España y sus ministros. Los escoltas no sólo están para evitar un atentado, también para abrir paso a un ministro, cuando… pic.twitter.com/vDshduAGCJ — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 3, 2023

Pablo Iglesias ha considerado especialmente ultrajante que no se permitiera acceder a la tribuna al ministro de Presidencia, que no estaba invitado al acto, y sí al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"El señor Feijóo no es más que un senador por designación autonómica", ha dicho al respecto, "lo de jefe de la oposición no está regulado, eso no existe, eso es un invento que pueden decir los periodistas".

A su juicio, "la derecha ayer humilló al PSOE" en el incidente registrado durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, "en esto la derecha va sobrada, están acostumbrados a ejercer el poder lo tengan o no lo tengan".

Pablo Iglesias ha ilustrado estos comentarios con una anécdota ocurrida cuando era vicepresidente de Derechos Sociales en el Gobierno de coalición. "Mi jefe de gabinete era un general, Julio Rodríguez, y a veces cuando íbamos a un edificio oficial los guardias civiles se le cuadraban a él antes que a mí", ha dicho.

"Julio me explicó que el poder no sólo lo da el cargo, lo da también la actitud, y ese poder representa a la ciudadanía", ha añadido para reprochar al ministro Félix Bolaños que el martes no fuera capaz de imponer su autoridad como miembro del Gobierno, frente al veto de Ayuso, que no le había invitado al acto.

Durante su intervención en TV3, Pablo Iglesias también ha aludido al pulso que mantiene con la vicepresidenta Yolanda Díaz por la posible incorporación de Podemos a la plataforma Sumar.

"Los que dijeron a Sumar le va a ir bien sin Podemos posiblemente pecaron de arrogancia", ha comentado. A su juicio, "no sólo es posible, es imprescindible" que ambas formaciones concurran juntas a las elecciones generales de diciembre bajo la marca Sumar.

El exvicepresidente Iglesias ha exigido a Yolanda Díazque acepte su propuesta de celebrar "primarias abiertas, como las que hemos visto en Italia y Chile", para confeccionar las candidaturas.

"Es la manera razonable de que esas dos formaciones vayan juntas, que vayan por separado sería una torpeza", ha advertido, "escuchar es dejar que la gente hable" mediante unas primarias, ha insistido.

