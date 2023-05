Belarra critica que el PSOE compre a Ayuso "su nueva 'ayusada'" y "monte un espectáculo" el 2 de Mayo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha censurado la actitud del PSOE y del ministro Félix Bolaños en los actos del 2 de Mayo y ha admitido estar "preocupada" con que el Gobierno "le compre la ayusada del día" a Isabel Díaz Ayuso y se dedique a "montar el espectáculo" en vez de denunciar las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Belarra ha criticado que el ala socialista del Gobierno le siga el juego a Isabel Díaz Ayuso, alguien, ha dicho, "muy interesada en estos debates centralistas" que afectan exclusivamente a una comunidad en una España "miy diversa y plural".

También ha señalado que el PSOE "ha comprado" a la presidenta regional "su polémica" al no haber hablado de cuestiones que sí importan a los ciudadanos, como "por qué Ayuso no va a regular los previos del alquiler, no hay pediatras en Madrid o por qué a la gente de San Fernando se le cae la casa encima por la línea 7 de Metro".

"El Gobierno le ha comprado a Ayuso su nueva ayusada", ha afirmado Belarra este jueves en una entrevista en TVE en referencia a la polémica generado por el veto a Félix Bolaños en la tribuna de autoridades durante los actos del 2 de Mayo en Madrid. "Está muy mal no dejar pasar a un ministro, pero eso no es ni de lejos lo importante", ha proseguido, revelando que ha hablado con Bolaños y le ha transmitido que "no ha acertado" en la gestión de lo sucedido.

[¿Qué dice el protocolo por el que discuten Gobierno y la CAM a cuenta de los actos del 2 de Mayo?]

"El Gobierno ha comprado la 'ayusada' del día. Ella está muy interesada en estos debates centralistas de Madrid en vez de hablar de por qué no va a regular el alquiler con la #LeydeVivienda o de los afectados por los cortes de la línea 7 de metro".



📹@ionebelarra pic.twitter.com/q2IeuDtcqj — Podemos (@PODEMOS) May 4, 2023

"Me sorprende que el PSOE monte este espectáculo cuando hace dos semanas pactaban con ellos la Ley del sólo sí es sí", ha proseguido la secretaria general de Podemos.

Belarra, que ha alertado de que la derecha "está asalvajada", ha recordado que PP y PSOE "tienen muchas alianzas" que los socialistas "no rompen" porque "le interesan esos choques" y "mostrar que hay polarización".

También ha denunciado que existen "escándalos democráticos" a los que el PSOE no reacciona, como el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que aún sigue sin ser renovado.

Sigue los temas que te interesan