Feijóo se desmarca de Vox y garantiza la "diversidad de culturas, religiones y lenguas" en Ceuta

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado este jueves "orgulloso" de que el PP garantice "la diversidad de las culturas, religiones y lenguas" en una Ceuta que "ha sido, es y será siempre española".

"Estoy orgulloso de que en Ceuta el PP sea sinónimo de concordia y respeto", ha agregado. Durante un acto celebrado en la ciudad autónoma, Feijóo se ha desmarcado así de las tesis de Vox, que identifica la inmigración irregular con la delincuencia y lanza sus proclamas contra el islamismo radical.

Junto al candidato del PP a la presidencia de Ceuta, Juan Vivas, Feijóo ha pedido el voto a los desencantados del PSOE, de Ciudadanos y de Vox, a los que ha lanzado un mensaje: "Todos se pueden sentir cómodos en este proyecto, para todos hay un billete en este viaje, nos une mucho más de lo que nos separa".

"Nuestro objetivo es unir, no voy a recorrer España insultando a nadie", ha añadido, "tengo a 23 ministros insultando por la mañana y por la tarde. No tengo tiempo de contestarles, en insultos van a ganar siempre, pero en política y gestión no, ahí no ganan".

El líder nacional del PP aludía a la catarata de descalificaciones que durante los últimos meses han vertido contra él los miembros del Consejo de Ministros, que le han tachado de "ignorante" e "insolvente", en una estrategia dirigida desde la Moncloa.

Feijóo ha advertido que "el triunfalismo económico del Gobierno es un insulto a la mayoría de las familias españolas", que tienen dificultades para llegar a fin de mes porque el precio de los alimentos se ha disparado un 25% en tan solo dos años. Mientras Sánchez incrementa la deuda pública en 200 millones de euros diarios.

El líder del PP ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedica a "señalar culpables para tapar los problemas" (desde los "jueces fachas" a los agricultores, los supermercados, los bancos o las eléctricas), y a fracturar y dividir a la sociedad como mera estrategia política.

Pedro Sánchez fía su futuro a la amnesia colectiva que cree que puede inducir a los españoles.



Pero no vamos a olvidar.



"Siempre que hay un problema en España hay que buscar un culpable, ¿para qué queremos al Gobierno, si no tiene ninguna responsabilidad", se ha preguntado.

El presidente Pedro Sánchez, ha dicho Feijóo, "fía todo su presente y futuro a una especie de amnesia colectiva que cree que puede inducir a los españoles. Que una crisis tape la anterior, que los españoles olivemos los incumplimientos y engaños, su sometimiento a los partidos minoritarios. Que olvidemos los indultos, la malversación, la reducción de las penas por corrupción".

"Pero los españoles no vamos a olvidar", ha recalcado, "estamos cansados de las mentiras y cesiones, de que convierta los problemas con sus socios en los problemas de España".

Frente a esta actitud, Feijóo ha mostrado al PP como un "punto de encuentro" entre todos los españoles que quieren convivir y trabajar por un futuro mejor. "Debemos volver a reconciliarnos", ha dicho, "unir los diferentes acentos, culturas, religiones, idiomas, sensibilidades que caben en la misma nación, que es España".

Los 'desencantados'

Feijóo ha agradecido la lealtad de quienes han votado durante años al PP, "y a pesar de los errores habéis estado allí al pie del cañón".

Pero también ha pedido el voto de quienes en el pasado votaron al PSOE "pensando que era un partido de Estado y ahora han descubierto que no lo es. Los que confiaron en Sánchez de buena fe y ahora acreditan que ha traicionado su confianza".

Y ha enumerado algunos de sus incumplimientos: prometió que tipificaría el delito de referéndum ilegal, que nunca gobernaría mediante pactos con Bildu y nunca aprobaría los indultos a los condenados por el golpe del 1-O. "Sánchez ha hecho todo lo contrario", ha constatado.

Pero también se ha referido a Podemos: "Estos que iban a tocar el cielo", ha señalado al respecto, "lo que han tocado es el poder, que no es el cielo, es la obligación, el compromiso, el servicio, estar a disposición de los demás, desgastarte tú para que no se desgasten los demás, rendir cuentas".

Feijóo ha apelado también, por tanto, a los que en pasadas elecciones apostaron por los partidos de la "nueva política" y ahora se sienten desencantados.

