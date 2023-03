El retorno de Héctor Gómez: el último de la larga lista de caídos y resucitados por Sánchez

Pedro Sánchez ya ha acreditado una larga y nutrida trayectoria de sorprendentes recuperaciones de políticos con los que estuvo enfrentado o que fueron purgados por él.

Este lunes lo ha vuelto a hacer y ha sorprendido a muchos -incluidos dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno- con el nombramiento de Héctor Gómez como nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo.

Hace menos de un año, Sánchez lo destituyó como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando sólo había estado unos meses en el cargo.

Fue una destitución sorprendente, porque no había tenido apenas tiempo de ejercer y no se conoce ningún escándalo o votación fallida durante su mandato. Tenía apoyo en el Grupo Parlamentario y no hubo tiempo para que despegara su carrera política, tras ocupar otros cargos más técnicos.

Entonces el presidente ya le ofreció la posibilidad de situarle en algún otro cargo, pero nunca se concretó. Sí fue nombrado presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y algunos diputados barajaron incluso la posibilidad de que abandonara la política.

Ahora Sánchez le resucita como ministro de Industria para afrontar el final de la legislatura, con retos importantes por delante, como la distribución de más de 10.000 millones de fondos europeos y los eventos de la Presidencia de turno de la Unión Europea.

No es la primera vez que Sánchez hace algo parecido. De hecho, su actual entorno más próximo es un ejemplo de cómo la relación política con el líder socialista es una especie de montaña rusa en la que no se sabe si alguien está bocabajo y luego bocarriba. Nada es definitivo.

Por ejemplo, su jefe de Gabinete es Óscar López, que fue estrecho colaborador de Sánchez, hasta que tomó partido por el rival del líder socialista en las segundas primarias del PSOE en las que participó.

Abandonó la política, fue recuperado como presidente de Paradores y en 2021 Sánchez le nombró su jefe de Gabinete, el cargo de mayor confianza de un presidente del Gobierno.

Y poco después recuperó también para ese Gabinete de Moncloa a Antonio Hernando, con quien rompió con estruendo en 2017.

Una larga lista

Junto a ellos, el presidente del Gobierno incluyó como secretario de Estado de Comunicación a Francesc Vallés, que había sido representante de Eduardo Madina en Cataluña en las primarias en las que se enfrentó a Sánchez.

En este entorno actual de Sánchez está también Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE. Alegría formó parte de los equipos que se habían enfrentado a Sánchez en esas primarias. Primero con Eduardo Madina en 2014 y luego con Susana Díaz en 2017.

La portavoz del Gobierno es Isabel Rodríguez, que también fue colaboradora de Susana Díaz, hasta el punto de que ejerció como portavoz de la candidatura que se enfrentó a Sánchez en 2019.

En otra escala de ese equipo está Francisco Salazar, que fue mano derecha de Iván Redondo en el Gabinete de Moncloa hasta 2021, cuando fue depurado y recompensado como presidente del Hipódromo de La Zarzuela. Hace unos meses fue recuperado también por Sánchez para el actual Gabinete de Moncloa.

En ese equipo de colaboradores está también Patxi López, como portavoz parlamentario del PSOE. López se enfrentó a Sánchez y a Susana Díaz en las primarias de 2017.

Incluso, María Jesús Montero, nueva número dos del PSOE, sólo se incorporó al equipo de Sánchez cuando este llegó a la Moncloa en 2018 como ministra de Hacienda. Antes fue consejera del Gobierno de Susana Díaz y se le consideraba del equipo de la entonces presidenta de Andalucía. Tanto, que se decía que si Díaz ganaba las primarias a Sánchez, Montero podría ser su sustituta al frente de la Junta.

Otro caso es el de Carmen Calvo, que fue destituida como vicepresidenta primera en 2021 y hace unos meses Sánchez le ofreció presidir el Consejo de Estado. Calvo no aceptó.

A Adriana Lastra la sustituyó Sánchez como responsable de Organización del PSOE en junio de 2022. Algunas informaciones apuntan a que Sánchez le ha ofrecido también alguna responsabilidad.

No consta que a José Luis Ábalos le haya ofrecido algo Sánchez. Sigue de diputado y presidente de la Comisión de Interior, pero si se mantiene la lógica del líder socialista, cabe la posibilidad de que en algún momento sea recuperado por el presidente.

