Hohlmeier, la 'mujer de negro': "La rebaja de la malversación es lo opuesto a la 'tolerancia cero'"

Monika Hohlmeier (Múnich, 1962) no sólo es alemana y del Partido Popular Europeo, sino que es de Baviera. Es decir, que pertenece a la CSU, el ala de principios más severos en el seno del centro derecha de la UE. Además, lleva 14 años en el Parlamento Europeo, lo que la convierte en una experta. No sólo en la realidad del día a día, sino a los ojos de cualquiera que se la cruza en los pasillos de Bruselas. Es alta y de gesto adusto. Y es mujer, lo que todavía en estos tiempos le añade aún más foco al personaje protagonista de una película que se titula España, ¿dónde está el dinero de los europeos?.

Hohlmeier atiende a EL ESPAÑOL pocos días después de regresar de Madrid, donde examinó la gestión del Gobierno con los fondos europeos. Mientras se maquilla para que el vídeo no le saque "cara de enferma", hace confidencias sobre lo "difícil" que fue sacarle respuestas claras a los ministros españoles, que luego dejará entrever en sus respuestas, ya ante la cámara y la grabadora, envueltas en la misma sintaxis de "cortesía asertiva" con la que respondió a una carta de Nadia Calviño pocos días antes de verse en persona.

Nos sentamos en la incómoda -por pequeña- mesa de reuniones de su despacho en la Eurocámara... un espacio chiquitito, que se corresponde más con su fama de austera que con su cargo de presidenta de uno de los Comités más poderosos de Bruselas, el de Control Presupuestario (CONT). Y descubrimos en la hora larga de conversación que, pese a su fama de "mujer de negro" -o de "pitbull", como ella misma apunta entre risas-, es una señora muy amable, simpática... incluso divertida.

Ahora que ha vuelto de España. ¿Sabe ya dónde está el dinero?

Digamos que sabemos que el Gobierno español ha transferido la mayoría de los fondos a las Comunidades Autónomas. Pero si me preguntas si tenemos listas por regiones o una visión completa... tengo que decir que no, no lo tenemos.

Fuimos informados sobre la distribución del dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia [RFF] a las regiones. Pero el Gobierno central no nos proporcionó la información necesaria para garantizar la trazabilidad del dinero. No podemos rastrear los flujos financieros y saber en qué proyectos se ha gastado el dinero.

¿Se lo pidieron así al Gobierno?

Sí, y el Comité CONT recomienda que el Gobierno no solo publique un 'informe completo' desde su punto de vista cada tres meses, sino que dé a los periodistas y al público una idea clara de los proyectos que se financian en España. Hay un buen ejemplo de visibilidad pública a nivel europeo con la plataforma en línea, llamada "Kohesio", donde cada periodista puede elegir una región y luego elegir los proyectos que le interesan y obtener una descripción detallada de las cantidades recibidas. proyectos y beneficiarios.

En segundo lugar, ¿bajo qué criterios se distribuye el dinero? ¿Qué tipo de licitaciones se están realizando? El reglamento prevé que las pequeñas y medianas empresas tengan pleno acceso, de modo que haya un enfoque integral para la distribución del dinero. Pero durante la misión no obtuvimos una imagen completa de lo que está pasando.

Una queja general de las CCAA y las asociaciones empresariales son las trabas burocráticas.

Sobre eso, tuve la impresión de que todos los interesados, regiones, empresas, asociaciones o periodistas... todos nos decían que los procedimientos son lentos, complejos y difíciles de cumplir, en concreto para las pequeñas y medianas empresas. ¡Y las pymes en España representan algo así como el 90% de la economía!

Por ejemplo, nos dieron detalles de un proyecto de digitalización con subvenciones de entre 3.000 y 12.000 euros. Pero el propósito no estaba muy claro. El Gobierno nos explicó que se financiaría toda medida favorable a la "digitalización". Pero un plan de este tipo requiere un seguimiento y acompañamiento continuos, y toda una estrategia de digitalización de las pymes. Una pequeña empresa no tiene la capacidad de realizar una estrategia de digitalización completa, incluso si recibe el dinero...

Preparando la entrevista, he visto unanimidad entre los actores al afirmar que el dinero no está llegando a la economía real.

También preguntamos eso al Gobierno... Y ésta es una de las principales críticas del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que yo presido. Porque el objetivo de los Fondos de Recuperación y Resiliencia era hacer que la economía de los países más duramente golpeados por la crisis del coronavirus sea más resistente, esté mejor preparada y ayudar a su recuperación rápida.

Vinimos a España precisamente por haber sido la primera en recibir un pago del RRF, para estudiar cómo funciona la implementación. Pero nos hemos quedado un poco asombrados, porque solo pudieron confirmar que el dinero acaba de llegar a las regiones sin especificar cuánto ha llegado ya a la economía real y cuántas licitaciones se han completado.

Pero el dinero empezó a llegar de Bruselas hace año y medio...

Estos fondos funcionan de manera diferente a todos los demás, se distribuyen por anticipado. Esto significa que se paga para la implementación de reformas y proyectos. No hay necesidad de que los Estados miembros generen más deuda para realizar más proyectos. Si anticipamos las contribuciones financieras, el CONT debe poder obtener una respuesta a la pregunta de dónde está el dinero mientras tanto y qué inversiones se realizan.

Por ejemplo, un objetivo explícito del Mecanismo de Recuperación es que la Unión Europea quiere contribuir a la salud de la población. ¿Los nuevos equipos técnicos están ya en los hospitales?

¿Cuál fue la respuesta? ¿Sí, no... o no hubo respuesta?

No hubo una respuesta clara. El gobierno central explicó que los fondos contribuyeron a no aumentar la deuda en el entretanto. Y uno de los gobiernos regionales explicó que han comprado equipos técnicos. Lo que faltaba en las explicaciones es el estado concreto de la implementación. ¿Hay sólo un plan para comprar algo? ¿Ya hay licitación? ¿Se ha resuelto para alguna concesionaria? ¿Ya ha llegado el dinero a la economía real?

No pudieron saber en cuál de esos pasos estamos...

No. No logramos obtener respuestas satisfactorias. Pero tampoco podíamos preguntar todo en solo 20 minutos.

Sí obtuvimos información muy detallada sobre un proyecto de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid. Explicaron paso a paso cómo pretenden llevarlo a cabo. Los primeros 200 millones se gastarán en un primer paso hasta 2025 y, después de eso, se deben movilizar otros 200 millones a través de subvenciones de la UE o de los EE. UU. o contribuciones privadas. De los primeros 200 millones nos explicaron que 70 millones saldrían de la RRF, 78 millones de la Comunidad de Madrid y 50 millones del Gobierno central. Éste fue un ejemplo muy brillante.

Hablemos de las reformas legales. Empecemos por la del mercado de trabajo, que está dando buenas cifras, pero a falta de transparencia sobre los fijos discontinuos...

Se cumplió a tiempo, pero veremos qué tipo de efecto real tendrá en el mercado laboral. Espero que no sea sólo un efecto estadístico, sino el efecto real de una reforma del mercado laboral.

¿Tiene dudas?

¡Siempre dudo de las reformas de cualquier Estado miembro! [Risas] Porque todos los gobiernos siempre proclaman "¡lo logramos!" Pero a menudo hay algún tipo de efecto estadístico detrás de esto, y no nos explican cuántos trabajos temporales se han convertido, de la noche a la mañana, en fijos. No es que tenga sospechas, pero me gustaría ver en dos o tres años si hay un efecto positivo real y permanente en el mercado laboral, estoy deseándolo.

Otra reforma sobre la que usted incidió mucho a los ministros fue la del Código Penal que reduce las penas de la malversación.

Si, cierto.

¿Le dio el Gobierno una respuesta que le haga confiar en que quedan defendidos los intereses financieros de la UE?

Muy a menudo nos enfrentamos a casos de corrupción y fraude en los Estados miembros. El mensaje del Comité de Control Presupuestario es muy claro: tenemos tolerancia cero con la corrupción, ya sea por crimen organizado, o de herederos del viejo comunismo... lo que sea. ¡Vengan de donde vengan!

¿No debe haber grados en el castigo al mal uso de dinero público?

Esperamos que los Estados miembros tengan una legislación clara y un castigo claro para cualquier tipo de corrupción sin excepciones. La tolerancia cero hacia la corrupción significa que no hay lagunas intencionales ni diferencias de trato. ¿Puede haber razones para que un juez concluya que en un determinado caso existen circunstancias atenuantes para aliviar la pena? Esto es posible y corresponde al juez determinar de acuerdo con el código penal aplicable.

El dinero de los contribuyentes debe gastarse de forma adecuada y transparente. ¡Claro que puede haber errores! Pero tiene que haber una legislación que deje 100% claro que cualquier tipo de corrupción está absolutamente prohibida y será sancionada. Si no, envía el mensaje opuesto.

El Gobierno también dice "tolerancia cero" ante la corrupción. Usted le preguntó a la vicepresidenta Calviño y al ministro Escrivá por la rebaja de la malversación. ¿De su respuesta entiende usted que la reforma encaja con los estándares europeos?

Um... dieron respuestas generalizadas, en el sentido de que el gobierno seguiría una línea clara de tolerancia cero. Aunque no somos el Comité sobre el Estado de derecho, sí lo somos para implementar el mecanismo de condicionalidad. Sólo si los problemas de España con el Estado de derecho fueran tan graves para que la Comisión decidiera iniciar el mecanismo de condicionalidad, entonces entraría el Comité CONT.

Pedimos a la Comisión que compruebe minuciosamente que la legislación de todos los Estados miembros se ajusta al mecanismo del Estado de derecho. Garantizar, no sólo en España, sino en todos los Estados miembros, el cumplimiento efectivo de los estándares europeos y las normas anticorrupción. Le pediremos al comisario Reynders, para la nueva legislación anticorrupción, que haga un control exhaustivo sobre esto, sobre la tolerancia cero con la corrupción en la legislación.

Esta semana, el cabecilla del llamado 'caso Mediador' ha revelado que parte del dinero malversado en la trama provino de los fondos 'NextGeneration'. Es uno de los acusados, así que tal vez esté mintiendo...

Me acaban de informar al respecto. Le pediremos a la Comisión que aclare este caso y le pediremos que lleve a cabo controles estrictos al respecto e informe a nuestro Comité. Esperamos una respuesta clara de que no se ha desviado dinero de los fondos europeos. Pero para ser franca, estoy preocupada, hay que ver qué ha pasando realmente.

Imagino que ya estará redactando el borrador de su informe tras la visita a España. ¿Podría calificarme del 1 al 10 su satisfacción con la disposición del Gobierno? Lo digo porque la ministra de Hacienda se fue a mitad de la reunión...

El gobierno estuvo muy abierto a hablar con nosotros. Dos ministros pasaron mucho tiempo con nosotros. Por ejemplo, el ministro Escrivá se quedó una hora más de lo previsto. Así que no hay quejas sobre eso. En segundo lugar, trataron de explicar cómo funciona el sistema de control interno COFFEE. Sobre esto hay algunas quejas por parte de las Comunidades Autónomas, porque no estaría en pleno funcionamiento y, explícitamente, que hay problemas con la interoperabilidad con sus sistemas. Creo que todavía hay mucho margen de mejora para hacer que los procedimientos sean más eficientes y aumentar la interoperabilidad para reducir la carga burocrática.

Para ser muy clara, el hito no se cumplió cuando se debía, pero ahora se cumple, aunque por el momento sólo sirve como sistema de control interno para el Ministerio de Hacienda. No se utiliza con fines de transparencia. Las plataformas públicas no permiten trabajar con filtros de búsqueda ni agregar datos. Hay cientos, miles de datos acumulados y no es posible que las regiones compartan las mejores prácticas o se inspiren entre sí.

¿Algo más que le preocupara?

Lo último es la trazabilidad. Pedimos que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tuviera acceso permanente. El Gobierno respondió, por ahora, sólo tiene acceso si realiza una solicitud oficial para una auditoría específica.

Le aclaré a la Ministra de Hacienda que la diferencia entre los fondos de Cohesión y los de Recuperación es que en los primeros el dinero se da cuando se acaba el proyecto, y se puede comprobar que todo está correcto; pero aquí los fondos se dan por adelantado. Y si hay un pago de 11.000 millones en 2021, pero los proyectos pueden llevarse a cabo en 2025, entonces, es necesario un monitoreo continuo.

Si las inversiones no se iban a hacer hasta 2023, y la plataforma de control no iba a poderse implementar a tiempo. ¿Entiende usted por qué España tenía tanta prisa por ser el primer país en recibir los fondos?

Se lo pregunté a la vicepresidenta Calviño. Explicó que en el RRF se prevé que el dinero de la UE ya se entregue para reformas sin costo [por adelantado], pero los proyectos solo se implementan después de un lapso de tiempo. Creo que España realmente se enfrentó a un gran problema con la pandemia. Es comprensible con la situación financiera que tenía de antemano y con una caída del PIB cercana al 11%. Así, no es fácil abordar la recuperación, y eso hubiera significado una gran caída en los Presupuestos. Entonces, la explicación fue que los fondos se usaron para tener menos deuda en ese momento.

Entonces, ¿fue una vía para financiar la deuda española?

Con el dinero del RRF no hubo necesidad de crear más deuda para proyectos vinculados al RRF. El reglamento prohíbe claramente que los fondos de NextGeneration se utilicen para gastos públicos recurrentes, como pensiones o gastos permanentes de bienestar social.

El Gobierno nos explicó que no se usaba de esa manera. Pero al final, el dinero ya estaba en el Presupuesto y no se transfirió en su totalidad a las regiones... Hemos pedido a la Comisión que haga un seguimiento cuidadoso de toda la información proporcionada durante nuestra visita.

Ya.

Son 700 000 millones de euros de fondos de recuperación y tenemos que vigilarlos. ¡Porque tenemos que explicárselo a los contribuyentes, y porque queremos políticas efectivas! Nuestra tarea es que aprendamos lecciones de los errores y equivocacioes del pasado. Así que somos un poco desagradables. [Risas] Para ser sincera, somos muy desagradables.

Otro de los hitos incumplidos es la reforma de las pensiones. Lleva dos meses de retraso, nadie sabe cómo se hará y, cada mes, se bate el récord de gasto. ¿Dio el ministro alguna pista de cómo las hará sostenibles?

Presentó su enfoque y habló de posibles propuestas. Fue bueno ver lo bien preparado y bien informado que estaba. El mejor sistema de pensiones es el que contribuye a la seguridad social de la población, por un lado, y es sostenible, por el otro.

Entonces, para abreviar, creo que todavía tiene un largo camino por recorrer, y tuve la impresión de que los números eran un poco optimistas. Lo que está muy claro es que por el momento no se cumple ese hito. El Gobierno español debería haber aprobado la reforma de las pensiones a finales del año pasado. Su decisión se retrasa. Esperamos con ansias los nuevos desarrollos.

Y si España no cumple este hito, ¿hay riesgo de que se le retengan los fondos?

Si se deben cumplir hitos y metas para recibir el dinero, la evaluación del incumplimiento debe quedar muy clara. Después de nuestras repetidas llamadas, la Comisión finalmente presentó una metodología la semana pasada de lo que sucede cuando los hitos u objetivos no se cumplen por completo.

...se comunicó en la última semana.

Así es. La Comisión tiene que evaluar si un hito se cumple en su totalidad y, de no ser así, considerar un pago parcial. El sistema de pensiones es un hito muy importante.

No es un problema de dos, tres o cuatro meses. Cualquier gobierno puede tener este problema. La clave es que el sistema sea realmente sostenible, y no solo una fachada. Porque los sistemas de pensiones realmente pueden causar un gran problema para el sistema financiero de un país y sus Presupuestos.

Hablando de la sostenibilidad del Presupuesto en España... hace un año, entrevisté a Manfred Weber, bávaro como usted, y líder del PP Europeo. Permítame que le pregunte como miembro destacada del partido. ¿Hay preocupación entre los países más ricos, como Alemania, por el déficit español o porque la inflación vuelva a dispararse?

Esa es la preocupación. La falta de voluntad de un Estado miembro para explicarnos cómo pagará sus deudas. Más aún con la aterradora e injustificada guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus consecuencias. Cuando la tasa de inflación es alta, cuando hay problemas en las cadenas de suministro y en el crecimiento económico, éste es un gran riesgo. Porque es necesaria la consolidación de las cuentas públicas. Sobre todo si la deuda ha crecido en la pandemia y la seguimos haciendo crecer a través de la deuda compartida de los fondos europeos.

Por eso es tan importante para el Parlamento Europeo que se esté produciendo una mejora real de la economía y la competitividad, necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar social.

Es el país que más crece en la UE...

El objetivo de los fondos de recuperación europeos es contribuir al crecimiento económico real. ¿La tasa de inversión es realmente más alta en comparación con 2018 o 2019? La vicepresidenta Calviño nos explicó el enorme crecimiento de la economía española en el último año. De acuerdo, es un desarrollo positivo, pero no olvidemos la caída del 11% en 2020 y la enorme tasa de inflación causada por la guerra rusa contra Ucrania.

La Ministra de Hacienda no nos pudo proporcionar una comparación entre las cifras de la tasa de inversión desde 2017 hasta ahora, como le pedimos. Pero prometió entregar el dato más adelante, por escrito. Soy una persona muy pegada a los hechos. Si no trabajo con las cifras reales, no es posible comparar las cosas, y entonces tengo dudas de que nuestras políticas tengan éxito.

¿Es por eso que a usted la llaman 'la mujer de negro'...?

¡He oído que soy "el pitbull" del Parlamento Europeo! [risas]

...¡el pitbull! No lo sabía... También la han acusado de hacerle "el trabajo sucio" al PP. ¿Esas acusaciones pueden deslegitimar las conclusiones de su misión a España?

En primer lugar, todo el proceso para esta visita se decidió por una gran mayoría entre los coordinadores de los grupos. Hubo algunas críticas del Partido Socialista, pero todos los demás grupos decidieron a favor y al final los socialistas también se unieron. En segundo lugar, las conclusiones que sacamos el último día fueron tomadas por unanimidad de todos los miembros de la delegación, de todos los diferentes grupos polícos...

...pero usted ha sido el centro de atención. Y lo sabe.

Sí. Bueno, soy la presidenta y comunico las conclusiones del Comité. Yo tengo mi opinión personal, claro está. Pero creo que esta misión fue exitosa porque vimos el lado positivo y el lado problemático de la gestión de los fondos NextGeneration en un estado miembro, España.

Como Comité de Control Presupuestario, estamos acostumbrados. Tenemos que analizar problemas, lagunas, errores o incluso fraudes y usos indebidos. Por eso no somos muy queridos en algunos Estados miembros, porque no estamos acostumbrados a decir "Oh, lo que haces es increíble". Siempre estamos iluminando el "lado malo de la vida", como digo.

Se lo pregunto de otra manera... Si en España gobernara su compañero en el PPE, Alberto Núñez Feijóo, ¿habría hecho las mismas preguntas incisivas?

Sí. Y lo haría en Alemania, y lo haremos en Francia. Lo haremos en Hungría. Lo hicimos en Chequia. Lo hicimos en Italia... y por cierto, de Italia todavía no tenemos información sobre los proyectos, sólo tenemos ciertos titulares.

Así que sí. Preguntamos decididamente a todos los estados miembros y aunque los gobiernos son diferentes, todos tratan de explicarnos que todo está perfecto, que somos demasiado desagradables y que no debemos hacer todas estas preguntas indiscretas. Para nosotros, es solo otro día en la oficina.

Terminemos con lo del cruce de cartas entre Calviño y usted... ¿Es normal que una vicepresidenta escriba a la presidenta del Comité CONT una semana antes de ir en misión de control? ¿Es normal que usted responda en ese modo tan... asertivo?

...franco.

Sí, fue usted muy educada, pero también castigadora.

No, no castigadora, no. Esta no era la idea.

Le vino a decir "no me diga usted qué hacer ni qué preguntar".

Sí, se lo dejé muy claro, porque veo cada vez más esa actitud en los Estados miembros. Este Comité es muy estricto y necesitamos la libertad de hacer nuestro trabajo de forma independiente. A veces es difícil para los colegas de partidos políticos que están en el Gobierno. Y no en todos los Estados miembros, los eurodiputados pueden actuar de manera realmente independiente. Yo soy muy crítica con eso, sea cual sea el Estado miembro. Un Parlamento tiene la función de garantizar el escrutinio público.

Debo preguntarle si esto pasa más con los españoles.

Hay diferencias en cada partido, en cada país y en cada tradición democrática. Hay Estados miembros que dan mucha libertad a sus diputados y hay otros donde los Gobiernos presionan a los parlamentarios. En los que, por ejemplo, su lugar en la lista para la reelección depende de su cumplimiento al 100% con el líder del partido o la obediencia al Gobierno.

Aquí no estoy señalando explícitamente a España aquí, que quede claro. Pero me opongo al hecho de que esto les esté sucediendo a algunos diputados al Parlamento Europeo. ¡Los diputados al Parlamento Europeo debemos ser independientes! No somos perfectos, pero necesitamos ser independientes para asegurar nuestra función dentro de los frenos y contrapesos y la separación de poderes.

Sería usted una buena periodista.

Somos miembros del Parlamento y debemos tener la libertad de preguntar todo lo necesario a los Estados miembros y a la Comisión. Y ellos tienen que dar respuestas claras y exhaustivas, no que nos discutan si tenemos "una base legal" para preguntar. Este es dinero de los contribuyentes. ¡Esto es dinero público!

Pero para que quede claro, ¿la carta de Calviño usted se la tomó como una advertencia?

Entendí que la carta significaba que ella sugería trasladar gran parte de la responsabilidad de la implementación del Gobierno central hacia las Comunidades Autónomas. Le respondí que las regiones y el Ejecutivo son responsables en sus respectivas capacidades y que necesitamos más información sobre la implementación real.

Muchas gracias, señora Hohlmeier... usted sí ha respondido a todas las preguntas.

[risas] Tampoco somos perfectos. Pero estamos dispuestos a dar respuestas, ya a poner todo el empeño en hacer las preguntas difíciles... eso es la democracia.

