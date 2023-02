La misión de la Eurocámara para los fondos se vuelve a Bruselas con "evasivas" del Gobierno en "temas clave"

La delegación de eurodiputados regresará este miércoles de Madrid a Bruselas con la sensación de no haber logrado "respuestas" a las cuestiones principales que provocaban sus "serias dudas" sobre la gestión que está desarrollando España de los fondos de recuperación NextGenerationEU.

"El Gobierno ha presumido de cogobernanza, pero las Comunidades Autónomas no la ratifican", explica una fuente interna de la misión. "Preguntamos a Nadia Calviño y a José Luis Escrivá por la rebaja de la malversación, y no hubo respuesta; después de su larguísima exposición, cuestionamos a María Jesús Montero sobre la plataforma COFFEE (Plataforma Común de FFFEE -Fondos Europeos-, módulo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), y tampoco contestó".

Y sobre la reforma de las pensiones, que ya cumple dos meses de retraso, explican estas fuentes, tres cuartos de lo mismo.

"Escrivá estuvo el lunes en Bruselas, entrevistándose con el comisario Paolo Gentiloni, para pedirle más tiempo y cambios en los términos de la reforma", concluye otro de los europarlamentarios. "Por lo que sabemos, se vino con un no de la Comisión".

La evaluación positiva de Bruselas sobre la reforma de las pensiones es imprescindible para desbloquear el cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya va con retraso respecto al calendario pactado con la Unión Europea, puesto que reforma tendría que haberse aprobado antes del fin de 2022. Y este mismo martes, la Comisión anunciaba que aplicará a España la "mayor sanción posible" si Escrivá no saca adelante la reforma de las pensiones. El ministro se limitó a contestar que no le "preocupa estar fuera de plazo" y que no estaba "informado de esta comunicación" de la Comisión.

"Nerviosismo del Gobierno"

La presidenta de la misión, la alemana Monika Hohlmeier, agradece el "tono cordial" de los ministros. Pero lamenta no haber hallado colaboración para entrevistar a la ex directora general de Fondos Europeos, Rocío Frutos, destituida el pasado mes de octubre; o la retirada a última hora de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Así, Hohlmeier regresa a la capital europea, pues, con la certeza del "nerviosismo" del Ejecutivo. Y con la sensación de que "en los temas clave, los ministros sólo han ofrecido evasivas".

Un detalle a este respecto es que en su cita con los eurodiputados, Montero hizo una exposición de 35 minutos "y luego se fue, dejándonos con sus secretarios de Estado", cuenta uno de los presentes. La titular de Hacienda alegó que debía ir a Moncloa, al Consejo de Ministros. "Allí en Moncloa dijo que tenía la impresión de que habíamos quedado satisfechos de sus explicaciones... ¡Pero si no habló con nosotros!"

A estos representantes del segundo nivel gubernativo se les preguntó por el despliegue efectivo de la plataforma COFFEE, que debe servir para la trazabilidad, control y contabilidad de la llegada y la ejecución de los fondos por todas las administraciones. Frutos fue cesada sólo 15 días después de que España no cumpliera con el segundo plazo dado por Bruselas para certificar que el programa informático funcionaba a pleno rendimiento.

"La Comisión le dio el visto bueno hace un año, advirtiendo de ciertas deficiencias", explica uno de los miembros de la delegación, "pero ni la ministra de Hacienda ni sus segundos nos dieron detalle alguno de su mejora". De hecho, en la delegación de europarlamentarios flotaba el convencimiento de que ha habido "negociaciones" entre Bruselas y Madrid para darse cobertura mutua al respecto.

Preguntas sin respuesta

Sobre todo, tras escuchar a Comunidades Autónomas como Madrid y Andalucía. Sus consejeros se quejaron, en la reunión del lunes, de que "COFFEE no funciona, y hemos tenido que comunicarnos con el Ejecutivo con hojas Excel... una por cada Ministerio". Aun así, lo cierto es que la misión de eurodiputados tampoco terminó de creerse esa versión, defendida por Javier Fernández-Lasquetty, consejero madrileño.

La delegación de la Eurocámara es consciente de que esa plataforma cuenta con más de 7.000 posibles usuarios. Y que, en un país tan descentralizado como España, su despliegue es complicado. Pero, "entonces, ¿por qué se comprometieron a tenerla como uno de los primeros hitos, para recibir dinero antes que nadie?", se pregunta un europarlamentario.

A este respecto se refería otro de los puntos principales para Hohlmeier. La jefa de la delegación ha estado preguntando insistentemente a los ministros por qué España pidió transferencias desde finales de 2021, si durante el año 2022 "sólo iba a impulsar reformas y no inversiones". La política alemana quería saber qué se hizo con el dinero. "Pero tampoco logramos ninguna contestación clara".

Y con tan "poca transparencia disponible" era imposible que ningún miembro del Consejo de Ministros diera "el dato exacto" del dinero que ya ha llegado a la economía real.

"La ejecución final de los fondos sigue siendo un enigma" al regreso de los eurodiputados. "Y eso queda fatal ante el comité de Control Presupuestario de la Eurocámara, que sólo cumplimos con la misión que le encomiendan los tratados".

Al acabar las reuniones de los dos primeros días, y con un programa para este miércoles menos político -con visitas a plantas que ya han recibido inversiones-, los europarlamentarios concluyen que "hay deficiencias, pero aún se pueden arreglar".

Y así, plantean dos escenarios: una mayor "cogobernanza" en la adenda al Plan de Recuperación, que pretende presentar Calviño antes de final de mes en Bruselas; o la tramitación del decreto 36/2020 como proyecto de ley. El texto lleva dos años parado, pese al compromiso del Ejecutivo de "aceptar mejoras" de los grupos parlamentarios.

"Hohlmeier ha preguntado por las 81 prórrogas del decreto, dormido en un cajón del Congreso", explicaba un eurodiputado al acabar la segunda jornada de reuniones. "Pero tampoco nos han respondido a eso... sería una oportunidad para que el Gobierno aceptara enmiendas que ayudarían a agilizar la gestión de los fondos".

