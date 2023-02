La Comisión de la UE que controla los fondos pregunta a Calviño por qué se favorece a los malversadores

Tensa reunión la que se celebró este lunes entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y la comisión del Parlamento Europeo que analiza el destino y la ejecución de los fondos europeos. En ella, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Mónika Hohlmeier, sacó a relucir la modificación del delito de malversación impulsada por el Gobierno.

Al parecer la 'jefa de los hombres de negro' recordó al inicio del encuentro con el equipo de Calviño la "preocupación mostrada por el comisario de Justicia, Didier Reynders sobre la modificación del delito de malversación", cuentan a EL ESPAÑOL-Invertia dos fuentes distintas presentes en las reuniones celebradas ayer.

"España va a recibir 162.000 millones de fondos públicos europeos, es normal que Hohlmeier pregunte sobre el delito de malversación y por qué ahora se rebajan las penas", indican las fuentes consultadas. "Es una cuestión que se va a mirar al detalle", añadieron.

El pasado mes de enero el comisario belga Didier Reynders advirtió durante un debate en el Parlamento Europeo que el Ejecutivo comunitario analizaba si la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez del delito de malversación es compatible con la normativa comunitaria, en particular con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.

De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, Calviño no realizó en la reunión comentario alguno a la alusión sobre la modificación del delito de malversación. "¿Cómo valora la Vicepresidenta la preocupación por la modificación del delito de malversación? Esa es la pregunta que se la he trasladado y no ha contestado", aseguran.

La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y ERC que elimina el delito de sedición y modifica también el de malversación, con rebaja de penas, entró en vigor a mediados del pasado mes de enero.

Cordial y constructivo

Los miembros de la Comisión de Control Presupuestario que aterrizaron ayer por la mañana en Madrid llegaron a la sede del Ministerio de Economía en un autobús negro a las 19 horas. Aunque todas las fuentes consultadas, también en el equipo de Calviño, destacan que el ambiente de la reunión, que finalizó a las 21 horas, fue "cordial y constructivo", los dardos sobrevolaron las cabezas de los presentes.

Además de poner sobre la mesa la modificación del delito de malversación, miembros de la comitiva europarlamentaria incidieron en "la falta de transparencia y de información" en la ejecución de los fondos europeos. Los representantes de Economía "tenían su discurso preparado y no se han salido de ahí", señalan las fuentes conocedoras del encuentro consultadas por este diario.

"El ambiente ha sido cordial, es así, pero la Ministra no ha respondido a nada", dicen. "Ha insistido mucho sobre la cogobernanza con las Comunidades Autónomas, pero se le ha pedido que aporte los datos precisos del dinero repartido por las Comunidades Autónomas y no los ha dado", indican. Un asunto, por cierto, que salió a relucir en el encuentor que la Comisión mantuvo con representantes autonómicos durante la jornada.

La presidenta del organismo del Parlamento Europeo, Mónika Hohlmeier, y la Vicepresidenta Nadia Calviño se cruzaron la pasada semana reproches por filtraciones de informaciones y recelos sobre la gestión de los fondos europeos.

Hohlmeier ha acusado públicamente a Pedro Sánchez de falta de transparencia sobre los fondos de recuperación, y desde el equipo de la Ministra de Economía se considera que la visita de la Comisión de Control Presupuestario está politizada.

Politización

"Es verdad que ha llamado un poco la atención la importante participación de europarlamentarios españoles de PP y Vox [en la delegación de los europarlamentarios], pero nuestro interés es tener una visita lo más objetiva y técnica posible", declaró el lunes por la mañana Calviño en una entrevista en TVE.

La comisión europarlamentaria que inició ayer lunes una visita de tres días a Madrid está liderada por Monika Hohlmeier, del Grupo del Partido Popular Europeo, e integrada por el portugués Jose Manuel Fernandes, también del PPE; la española Isabel García Muñoz, del PSOE; la italiana Caterina Chinnici, igualmente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; y Jorge Buxadé, de VOX. Como acompañantes figuran Isabel Benjumea (PP); Eider Gardiazabal (PSOE); Eva María Poptcheva (Ciudadanos); Susana Solís (Ciudadanos); y Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).

Los europarlamentarios celebraron también ayer encuentros con representantes de la CEOE y de gobiernos de distintas Comunidades Autónomas. Desde la patronal empresarial se trasladó a la comitiva la necesidad de dotar de mayor flexibilidad y agilidad a la gestión de los fondos, y se insistió en falta de transparencia.

